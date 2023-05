Emisión descontrolada: el Gobierno ya recibió asistencia del BCRA por $440.000 millones este mes

escuchar

Con un gasto público que parece estar poniéndose en “modo electoral”, una recaudación impositiva afectada por el impacto de la sequía en las exportaciones y la tendencia al estancamiento que muestra la actividad económica, el Gobierno recurrió una vez más al modo de financiación que más les gusta: la emisión monetaria sin control, por fuera de las metas acordadas con el FMI y pese a que la inflación no para de dar señales de una muy peligrosa aceleración.

Del nuevo descontrol monetario, varias veces advertido por LA NACION en los últimos días, se conoció hoy una nueva prueba: el último jueves, apenas 48 horas después de haber obtenido $150.000 millones del Banco Central (BCRA) en concepto de adelantos transitorios, el Ministerio de Economía le pidió al ente monetario un nuevo envío por igual monto.

Lo hizo aún cuando 72 horas antes ya había logrado que le girara otros $140.000 millones.

viene bien la emisión... seguro que el FMI debe estar re feliz jajajajajaj pic.twitter.com/uqje1Y8edU — Sobran Pesos (@sobranpesos) May 16, 2023

De esta manera, en lo que va del mes la maquinita funcionó otra vez a full para enviarle al Tesoro nacional $440.000 millones, lo que, sumado a los $130.000 millones transferidos el 21 de abril y los $100.000 millones girados el 17 de marzo, hacen que el total de la asistencia llegue ya a los $670.000 millones, cuando el compromiso asumido ante el FMI era que esa fuente de recursos sólo podía aportar algo menos de $373.000 millones en todo el primer semestre.

Es decir, el incumplimiento de la meta de asistencia monetaria para la primera mitad del año por parte del Gobierno ya supera el 79%.

El regreso de la monetización del déficit, tras ocho meses de abstención oficial, se produjo en marzo, pero sin sobrepasar los límites convenidos con el FMI tras la última revisión del acuerdo (ahora nuevamente en renegociación).

Pero la apelación a este recurso, en un contexto en que la demanda de dinero no deja de caer y las señales de repudio al peso por parte de los agentes económicos se hacen visibles de manera constante en fuertes pulsiones dolarizadoras, hace que cada peso extra emitido se convierta en combustible para la inflación de manera casi automática.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había debutado en el cargo tras un pico de inflación superior al 7%, dando a entender que conocía los riesgos de seguir emitiendo en ese contexto y al asumir públicamente un compromiso para no volver a hacerlo a lo largo de ese año. Pero ahora, igual que al Gobierno en general, parece no importarle ese riesgo, lo que no puede dejar de vincularse con sus intenciones de mantener alguna competitividad electoral, al menos en distritos claves.

“Sigue funcionando a máxima potencia la máquina de imprimir pesos.... Total, la inflación no dio 8,4% en un mes (que equivale a 165% en un año) y la emisión no tiene nada que ver”, había observado sorprendido el economista Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, tras el giro anterior.

La aceleración en el ritmo de asistencia monetaria, sólo comparable al que había mostrado en los primeros meses de las restricciones dispuestas a la actividad por la pandemia de Covid (en 2020), muestra que está en marcha nuevamente otro inquietante proceso de deterioro en las cuentas públicas, como viene señalando LA NACION.

Dinámica explosiva

La cuestión es que llega cuando el patrimonio del BCRA ya se encuentra muy dañado y es público y notorio que la entidad ya ni cuenta con reservas netas positivas.

Ocurre que la mayor emisión obliga al ente monetario a tratar de esterilizar cada vez una mayor proporción de los pesos que pone en circulación, lo que aumenta el ritmo de expansión de su deuda remunerada (compuesta por las Leliq y los pases pasivos) ya a punto de sobrepasar los $14 billones. Esto lo obliga a subir cada vez más las tasas de referencia y dispara el denominado déficit cuasifiscal, que tras la última suba de tasas, ya se estima que “superará este año el 8% del PBI, frente al 4,3% del PBI el año pasado”, alertan en Delphos Investment.