Si a nivel nacional los números del empleo son difíciles, en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires (GBA), la situación es aún más compleja. En los 24 partidos del GBA, según el censo 2010, viven uno de cada 4 argentinos. Tiene la mitad de los desocupados del país, y la mitad de los ocupados demandantes de empleo.

En el 4° trimestre de 2018 la tasa de desempleo fue del 9,1% según las últimas cifras del Indec, pero, en los partidos del GBA llegó al 11,4% (en la Ciudad de Buenos Aires es del 6,9%). Hay 644.000 desocupados en los partidos del GBA (son 1.185.000 en total en el país) y 1.067.000 ocupados demandantes de empleo (2.243.000 en el país). Un total de 1.700.000 personas con problemas de empleo solo en esta zona.

Según se puede leer en el Índice de progreso Social del Conurbano bonaerense, elaborado por Cippec, esta zona comprende 24 municipios que concentran a una cuarta parte de la población de la República Argentina, en menos de 1 por ciento de su territorio. El problema de empleo es estructural. "En los últimos 30 años el conurbano experimentó un gran crecimiento poblacional, generando nuevos desafíos en materia productiva, ambiental y de desarrollo urbano. Este crecimiento rápido del área metropolitana no fue acompañado por una ampliación de los servicios públicos y de infraestructura, derivando en las brechas de progreso social", dice el trabajo de Cippec.

"Tenemos una herencia social muy compleja en el conurbano. Hay una grieta enorme con el resto al resto de la provincia de Buenos Aires. Es un rompecabezas muy complejo", dice el Ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en diálogo con LA NACION. Ante la pregunta sobre cómo ayudar a su progreso, dice que es un avance "la no reelección indefinida de intendentes. Esto va a ayudar a que mejore el conurbano. En 2023 no queda ninguno de los "barones del conurbano". Hay municipios que tenían calle de tierra pero los informes daban que estaban asfaltadas. No hubo desarrollo".

Medidas para pymes

"Hoy hay un problema cierto de empleo. Se cayó el consumo. La gente reduce gastos y esto impacta en el empleo. Estamos trabajando con los problemas de fondo para tener una situación mas sana y mas solida", continúa.

Dentro de la cuestión coyuntural, las pymes ven sus finanzas complicadas. En el país, hay unas 920.000 pymes que generan el 75% del empleo privado. Hay 275.000 en la provincia de Buenos Aires y son responsables de 8 empleos de cada 10.

"Las pymes se vieron muy afectadas, sobre todo las textiles, de calzado y las manufactureras, entre otras, por un parate en el consumo interno", reconoce Villegas. A partir de la crisis cambiaria de 2018, se anunciaron líneas de crédito específicas, "que este año se reforzaron, con el foco en textiles, calzado y vestimenta. Esto contempla una línea de descuento de cheques al 25% hasta 120 días para que no se corte la cadena de pagos y, para impulsar su producción, una nueva línea de capital de trabajo al 29% con tasa fija en pesas hasta 12 meses. Casi 250.000 millones de pesos están puestos en líneas de créditos para pymes".

También, explica el ministro, se condonaron el 100% de los intereses por deudas con el Ministerio de Trabajo (llegan con esta medida a 30.000 pymes). Se trata de un "perdón" de 1700 millones. Por otro lado hay una moratoria sobre las deudas laborales con planes de pago hasta en 60 cuotas. Hasta en 6 cuotas no se cobran intereses. Una vez en la moratoria, las pymes pueden acceder a créditos.

"Estamos saliendo de esta crisis con mucho dolor pero sin romper las reglas de juego, sin cepo laboral, sin prohibición de despedir, sin confiscacion de ahorros, sin default y eso es mérito de todos", dice Villegas. "Dentro de un contexto complejo veo una reacción favorable de las pymes porque si no, tendríamos otros números de desempleo".

Uno de los métodos que emplean para sostener el empleo es "intervenir para que las pymes le puedan dar contención al conflicto laboral a través de un Procedimiento Preventivo de Crisis, pero con un sesgo en el 223 bis (un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que permite acordar entre el sector empresario y el sindical, homologado por la autoridad de aplicación, la posibilidad de generar suspensiones de trabajadores con pago de salarios).

Además de la conciliación voluntaria y obligatoria, "el 223 bis permite suspender por un tiempo a una parte del personal pagando un porcentaje de salario que se acuerde, un 70% por ejemplo. Por el 30% tampoco se pagan cargas sociales. La persona cobra menos pero no trabaja y mantiene su relación de dependencia, obra social, seguridad social etc. La empresa, por otra parte, sostiene el nivel de empleo y tiene un ahorro", explica Villegas. El Ministerio de Trabajo usó esta herramienta para 100 pymes y 4500 empleados". El artículo 223 bis se usa cuando la pyme lo solicita con acuerdo del gremio.

Con respecto a la situación del empleo público en la provincia de Buenos Aires se congelaron las vacantes excepto en salud, educación y seguridad. Hay un total de 590.000 empleados, pero había 640.000 cuando asumió la actual gobernadora María Eugenia Vidal. "Había mucha gente nombrada pero que no concurría a su lugar de trabajo", cuenta Villegas. "Somos la provincia que menos empleados públicos tiene en relación a la cantidad de habitantes".

Con respecto a los niveles de conflictividad, "son intensos, pero hemos tenido momentos mas duros que éste al comienzo, sobre todo. Hoy tenemos un nivel de conflictividad mas bajo que en 2016 con los empleados estatales", confirma. El ministro piensa que con las medidas de contención y asistencia al empleo, "deberíamos estar en junio con un panorama distinto. Además estarán vigentes las paritarias 2019".

Un foco en las mujeres, la propuesta de Cippec

El Coordinador del Programa de Protección Social de Cippec José Fiorito, recomienda pensar e implementar políticas públicas específicas para diferentes grupos vulnerables.

Por ejemplo, para el Gran Buenos Aires, los datos del Indec hablan de una diferencia importante entre las posibilidades de inserción laboral que tienen las mujeres y los varones. Si en el total de las mujeres en edad y condiciones de trabajar hay un desempleo del 12,7% (en los varones es del 10,5%), para las mujeres hasta 29 años la situación es mucho peor: tienen un desempleo del 25,8%. Es decir, una de cada cuatro mujeres en este rango de edad no trabaja, lo que lleva a un empobrecimiento del hogar a al recorte de las posibilidades de crecimiento personal y laboral.

A nivel nacional, la cifra es un poco mejor pero no buena. En esta etapa de la vida, el 21,4% de las mujeres hasta 29 años están desocupadas (15% los varones).

"Las mujeres son las principales responsables de las tareas no remuneradas, entre ellas, el cuidado de los chicos, por lo que es importante reforzar los espacios de primera infancia, donde se ofrezca un cuidado integral de los chicos enfocado en su desarrollo, para que las mujeres puedan trabajar", dice Fiorito.

Por otro lado, se refiere a un cambio curricular en las escuelas para poder retener a los chicos, con contenidos actualizados, de calidad, y una mejor articulación con el mundo del trabajo priorizando, de nuevo, el cuidado integral del adolescente.

"El conurbano bonaerense es un lugar heterogéneo, con municipios algunos enormes, con incapacidad de recursos fiscales. Es un lugar de mucha desigualdad. Es un campo de batalla difuso, diverso, con grandes desigualdades con problemas entre municipios y dentro de ellos", agrega. Un primer foco en las mujeres puede aliviar la carga.