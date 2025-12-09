El Gobierno oficializó los aumentos de fin de año para los empleados domésticos y un bono para 2026

El Gobierno oficializó este martes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, los aumentos salariales para el personal de casas particulares correspondientes a noviembre y diciembre. Se trata de subas que ya habían sido acordadas en la última paritaria del sector, y que ahora quedan formalizadas para su aplicación inmediata en todo el territorio nacional.

La resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fija un incremento del 1,4% sobre las remuneraciones mínimas horarias y mensuales a partir de noviembre, tomando como base los salarios conformados de septiembre. Además, establece una suba adicional del 1,3% que regirá desde diciembre y que se calculará sobre los nuevos valores vigentes desde el mes anterior.

Con esta actualización, los trabajadores del servicio doméstico perciben en noviembre un ajuste que impacta en todas las categorías. Para quienes están contratados por hora, la grilla difundida por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) indica que la tarifa mínima es de $3095,73 con retiro y de $3340,11 sin retiro. Estos valores aplican a empleados que trabajen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador.

En el caso de las remuneraciones mensuales, el salario mínimo para noviembre asciende a $379.784,94 para el personal con retiro y a $422.316,42 para quienes trabajan sin retiro, siempre en esquemas iguales o superiores a las 24 horas semanales. Estos montos corresponden únicamente al salario básico, por lo que los empleadores deben adicionar conceptos como antigüedad, aportes previsionales y contribuciones a la obra social.

Todas las categorías del servicio doméstico reciben un 1,4% de aumento en noviembre y 1,3% en diciembre shuttestock - Shutterstock

La resolución también confirma el otorgamiento de una suma no remunerativa que se pagará con los sueldos de noviembre y diciembre. Se trata de un bono de $14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana; de $9000 para quienes cumplan entre 12 y 16 horas; y de $6000 para aquellos con menos de 12 horas semanales. A diferencia de acuerdos anteriores, el documento oficial establece que este adicional adquirirá carácter remunerativo y se incorporará al salario a partir de enero de 2026.

Este esquema de aumentos y sumas extraordinarias había sido definido en la sesión plenaria del 7 de noviembre, en la que participaron representantes del sector trabajador, empleador y el Estado. Con su publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno cierra así la última actualización salarial del año para un sector que reúne a más de un millón de empleados domésticos en todo el país, y que desde 2013 cuenta con un régimen laboral específico.