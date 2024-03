Escuchar

El discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación tuvo una buena recepción en el sector empresario y entre los economistas. Hubo coincidencia en que se trató de una clara exposición de los objetivos para poner el país en marcha –aunque se advirtió que hace falta mayor detalle sobre cómo se instrumentarán– al tiempo que se festejó la convocatoria a una suerte de Pacto de la Moncloa a la argentina, el 25 de mayo, en Córdoba.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), comentó que de concretarse el apoyo para llevar a cabo los 10 puntos detallados en el discurso, se estaría ante una versión local del Pacto de la Moncloa español. “Hablé con Felipe González [expresidente del Gobierno de España] sobre la posibilidad de que se eligiera ese camino aquí. Me comentó que lo veía posible y creo que así será. Es muy inteligente convocar a esa cumbre fuera de Buenos Aires, porque hoy las provincias –con sus recursos naturales y sus realidades– tienen que ser mucho más importantes para un país más equilibrado”, dijo.

Funes de Rioja afirmó que los males de la Argentina fueron descriptos muy bien por Milei. “Ahora, los diez desafíos para esas políticas de Estado hay que articularlos de forma de que se corrijan los problemas que los preceden, como el desequilibrio fiscal, la inflación, el desorden del gasto público y el peso sobre el sector privado, entre otros. Este país necesita políticas de Estado y superar las grietas que han marcado la sociedad”, destacó el directivo.

En tanto, el economista Daniel Marx, exdirector del Banco Central, opinó que el discurso marcó un rumbo, pero quedó pendiente el desafío de la implementación. “Esto no es solo la fuerza con la que se empuje desde el Ejecutivo, sino que, como bien dijo, requiere de otras voluntades que se deben coordinar”, afirmó.

Según Marx, para lograr una instrumentación adecuada, es importante que no sea solo la voluntad de una persona, sino que refleje una visión amplia dentro de un sistema democrático y manteniendo las instituciones. En cuanto a lo estrictamente económico, en lo que hace al rol del Estado y a cómo se desarrollarían las iniciativas del sector privado, ratificó por dónde cree que vendrá la recuperación y, de una manera un poco más rápida, la rebaja de la tasa de inflación.

Por su parte, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), expresó que desde su entidad acompañan “rotundamente” el mensaje del presidente de la Nación. “Fue un discurso impecable. El diagnóstico y el curso planteado por Milei van en la dirección correcta. Apoyamos firmemente el proceso de desregulación que está llevando a cabo el Gobierno, como así también el ordenamiento fiscal y monetario, la austeridad en el manejo de los fondos públicos y el combate a la corrupción”, dijo.

Asimismo, Grinman recordó que la CAC ya se había manifestado a favor del DNU como así también de la ley de bases. “Es imprescindible que el país encare un proceso de ordenamiento macroeconómico y que se avance con cambios de fondo que remuevan trabas y permitan que el potencial del país se desarrolle en beneficio del conjunto de los argentinos y no de una corporación política que durante décadas no hizo nada bien”, enfatizó.

El presidente de la CAC agregó que “es auspicioso que Milei haya convocado a la búsqueda de un acuerdo con el anuncio de un pacto en Córdoba para el 25 de mayo”. Y concluyó: “Ojalá que todos los actores de la política dejen de lado sus intereses ideológicos y personales, y piensen en el interés del pueblo argentino. Nosotros reiteramos nuestra intención de colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Ojalá esto sea un punto de inflexión”.

Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, fue taxativo: “Excelente exposición del presidente Milei”. Y agregó: “Fue muy valiente en sus conceptos, con una demostración cabal de lo mucho que se ha hecho en tan pocos días y el llamado a un pacto de todos los argentinos, que me enorgullece y me hace pensar que estamos por el buen camino”.

Según Gabbi, “el pacto de Córdoba es un acuerdo al que todo argentino de bien debe ya dar su apoyo incondicional. Esta es la senda que soñaron nuestros abuelos. No encuentro en los diez puntos detallados ninguno que no me parezca correcto, por lo tanto entiendo que este es el camino que los argentinos debemos volver a tomar”.

El economista Aldo Abram, director del la fundación Libertad y Progreso, destacó la certeza en el diagnóstico que presentó Milei en su discurso y la explicación de cómo se llegó a la decadencia en el país. “Creo que la mayoría de los argentinos hoy comparten esa percepción y eso antes no pasaba. Antes se subían al Titanic con alegría, pero hoy se dan cuenta”, comentó.

Además, Abram opinó que una parte relevante en las palabras de Milei fue la propuesta que hizo de los 10 puntos por firmarse el 25 de mayo. “Ahí lo que hay es una definición de país; es decir, qué queremos hacer los argentinos: ¿seguir con lo que veníamos haciendo o en definitiva hacer lo que hicieron los países que son exitosos en el mundo?”, remarcó.

También desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC) mostraron su adhesión al mensaje en el Congreso. Mediante un comunicado, expresaron: “Ciara y CEC consideran que el discurso del señor Presidente de la Nación, Javier Milei, en la apertura de sesiones ordinarias fue contundente, claro y preciso en el camino a transitar para salir de esta profunda crisis económica y social. Alentamos a los gobernadores a sumarse al Pacto de Mayo, que debe sentar las bases del desarrollo sostenible que necesita nuestro país con un comercio exterior con valor agregado que sea la clave del crecimiento”

