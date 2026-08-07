En Aapresid, Bidcom Agro apuesta al conocimiento para acelerar la adopción de drones en el campo

Durante tres jornadas, del 4 al 6 de agosto, el Congreso Aapresid volvió a reunir a productores, empresas, investigadores y referentes del sector para debatir el presente y el futuro de la agricultura. En ese escenario, donde la innovación ocupa un lugar central, Bidcom Agro llegó con una premisa clara: el desafío ya no pasa únicamente por desarrollar mejores drones, sino por generar el conocimiento necesario para utilizarlos de manera más eficiente.

Bidcom Agro presentó el nuevo drone agrícola T55 y profundizó su alianza con REM-Aapresid

La empresa, unidad AgTech del Grupo Bidcom y representante oficial de DJI Agriculture en la Argentina, aprovechó el encuentro para presentar el *T55, un nuevo drone agrícola diseñado para aplicaciones de precisión, y para consolidar una alianza estratégica con REM-Aapresid, orientada a la generación de información técnica y la capacitación de productores, asesores y contratistas.

“Hace dos meses nos juntamos con Aapresid y formamos un vínculo sobre generación de información y capacitación a los clientes de forma estandarizada e institucionalizada”, explicó Matías Fernández Koller, jefe de Investigación y Desarrollo (R&D) de Bidcom Agro.

Matías Fernández Koller, jefe de Investigación y Desarrollo (R&D) de Bidcom Agro.

Mucho más que vender un drone

Para Fernández Koller, la evolución del mercado obliga a mirar la tecnología desde una perspectiva más amplia.

El drone se compone de tres partes: el producto, la plataforma tecnológica y la calidad de aplicación. Al fin y al cabo, lo que nosotros vendemos no es un drone, sino un proyecto; una gota en el objetivo", señaló.

Ese concepto resume el espíritu de la alianza con REM-Aapresid. Ambas organizaciones trabajarán en la validación a campo de aplicaciones realizadas con drones agrícolas, generando información sobre calidad de cobertura, eficiencia de aplicación, optimización del uso de insumos, ahorro de agua, reducción de deriva y buenas prácticas de manejo.

La iniciativa también contempla capacitaciones, jornadas técnicas, demostraciones a campo y actividades de difusión destinadas a acelerar la adopción de esta tecnología con respaldo técnico y evidencia generada en condiciones reales de producción.

Para Bidcom Agro el desafío ya no pasa únicamente por desarrollar mejores drones, sino por generar el conocimiento necesario para utilizarlos de manera más eficiente.

Un ecosistema de soluciones

Durante el Congreso, Bidcom Agro exhibió las tres líneas de productos que DJI comercializa en el país.

Por un lado, la línea Consumer, destinada a fotografía, creación de contenidos y uso recreativo; por otro, la división Enterprise, enfocada en seguridad, inspección y relevamientos mediante drones equipados con cámaras térmicas y sensores especializados; y finalmente la línea **Agriculture*, el segmento donde la compañía concentra hoy su mayor apuesta.

Dentro de ese portfolio se destacó el lanzamiento del T55, presentado como un equipo que combina practicidad, versatilidad y menor peso para facilitar las aplicaciones agrícolas.

La empresa también mostró el T100 Dual, su modelo de mayor capacidad operativa, equipado con doble batería para reducir los tiempos muertos durante las tareas de aplicación y mejorar la productividad en grandes superficies.

Un cambio de paradigma

Además de su presencia comercial, Bidcom Agro participó activamente de los espacios de debate del Congreso.

Durante uno de los paneles, Fernández Koller expuso sobre la evolución que atraviesa el mercado de los drones, el crecimiento de nuevos actores y los desafíos que plantea la próxima etapa de esta tecnología. En otras actividades participaron distribuidores de la red comercial de la empresa, quienes compartieron experiencias concretas de implementación y casos de éxito desarrollados junto a productores.

Para el ejecutivo, el momento que vive el sector representa mucho más que la llegada de nuevos equipos.

“Es un cambio de paradigma. Hay usos del drone que antes no existían y que simplemente no podían realizarse con la tecnología disponible hasta ahora”, afirmó.

Con la combinación de nuevos desarrollos tecnológicos, validación a campo y capacitación técnica, Bidcom Agro busca posicionar a los drones como una herramienta cada vez más integrada a la agricultura de precisión, donde la innovación no se mide únicamente por la incorporación de nuevos equipos, sino también por la capacidad de transformar datos y tecnología en mejores decisiones productivas.

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