Es un fenómeno que asomó con fuerza por primera vez en tiempos de Cristina Kirchner, que se cristalizó en los últimos diez años y que continúa creciendo con fuerza en la Argentina. En una década, surgieron casi 2 millones de ocupados –personas que tienen un trabajo– y que a la vez son pobres.

En la actualidad, hay 5.057.148 de ocupados pobres en todo el país, según una proyección con base en datos del Indec de la consultora ExQuanti. En la última década, entre el tercer trimestre de 2017 —el período más bajo de pobreza en los últimos dos lustros— y el segundo semestre de 2026 —último dato—, surgieron 1.982.590 ocupados pobres nuevos, de los que 1.150.834 se sumaron en los últimos tres trimestres.

Los números se desprenden de un completo informe de ExQuanti al que accedió LA NACION y que deja además otros números sobre el fenómeno de la pobreza en perspectiva. En esta última década —el período de tiempo entre el valle de 2017 y la actualidad—, la cantidad absoluta de nuevos pobres creció en 5,4 millones. Unos 3,6 millones se sumaron en los últimos tres trimestres, con el empeoramiento de la economía, que incluyó estancamiento, baja de salario y caída del empleo registrado. Ese contexto comenzó a revertirse en una dimensión: apareció una mejora del “Índice salarios” en los últimos meses y se espera que la actividad remonte a fines de 2026.

Ocupados pobres, según ExQuanti

La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre del año. Esto implica que en ese período había 15,4 millones de personas pobres en todo el país. Vale una aclaración. Más allá de la situación “transitoria” de alza de la pobreza, por la fuerte reducción del índice de precios, el Gobierno suele celebrar públicamente que sacó de la pobreza a 12 millones de personas desde comienzos de 2024. Desde fines de 2023, el neto se reduce a 2 millones.

La indigencia fue de 7,5% en el primer semestre del año, mientras que la pobreza infantil llegó al 44,5%. Esto implica que hay 4,1 millones de chicos pobres de entre 0 y 14 años. También es posible ver un panorama más amplio con esos dos grupos en la Argentina: los indigentes y los niños. En la última década, la cantidad de indigentes creció en el país y sumó 1,6 millones con carencias extremas más. La cantidad de niños que cayeron en la pobreza en los dos últimos lustros es también preocupante: son 1,5 millones más.

Pobres e indigentes nuevos en una década

Se puede ir incluso un poco más allá: en ese período de tiempo, aparecieron 1 millón más de jubilados pobres nuevos, según ExQuanti, pero también casi 500.000 estudiantes universitarios pobres más en la Argentina.

“Los ocupados pobres es el segundo grupo poblacional, luego de los niños, niñas y adolescentes, que muestra los mayores niveles de población pobre”, afirmaron los expertos de la firma. “En la actualidad, cerca de 5,057 millones de ocupados se encuentran en la pobreza. Esta cifra en el año 2017 era de 3,074 millones de personas. Esto representa un aumento de casi 2 millones más de ocupados pobres en toda la década”, precisaron.

Historia del “ocupado pobre”

Un documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA (ODSA) que coordina Agustín Salvia afirmó que a fines de 2021, el 28,2% de la población ocupada de 18 años y más no lograba que el trabajo lo sacara de la pobreza. En 2010 ese porcentaje llegaba al 17,6%, según la serie presentada por la casa de estudios. En 2022, según precisó la universidad, el 29,8% del total de los ocupados residía en hogares en la pobreza.

Salvia explicó a LA NACION que, pese a que el estancamiento del empleo se fija en 2011, entonces las remuneraciones eran altas. Entre 2013 y 2014, comienzan a deteriorarse tras la devaluación de este último año. El ministro de Economía era Axel Kicillof. “Comenzó a crecer la pobreza entre los trabajadores como resultado de un proceso de estancamiento económico, en el que no aumentó el empleo formal, se expandió el informal y los salarios fueron perdiendo poder adquisitivo”, explicó el sociólogo.

“La tendencia mejoró parcialmente en 2017, cuando la caída de la inflación y la recuperación de la actividad impulsaron una mejora del salario real”, dijo Salvia sobre los tiempos de Mauricio Macri. “El deterioro reapareció en 2018 y 2019 y luego se vio atravesado por el impacto del covid-19. Entre 2021 y 2023, en un contexto de aceleración inflacionaria y falta de crecimiento de los ingresos reales, el indicador de pobreza de los trabajadores continuó ampliándose. El salto fue especialmente fuerte en 2024; luego cayó en 2025. Hacia fines de ese año y en 2026 el fenómeno volvió a agravarse”, alertó.

Entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, la proporción de personas ocupadas que vivían en hogares pobres aumentó de 18,1% a 20,6%, es decir, 2,5 puntos. “Uno de cada cinco trabajadores continúa siendo pobre : el empleo dejó de operar como una protección suficiente frente al deterioro de los ingresos y de las condiciones de vida”, afirmó Salvia en un documento de la UCA. Señaló que es preciso enmarcar ese porcentaje en los “problemas” de captación de ingresos y la no actualización de canastas.

1. La informalidad es un componente central del mercado de fuerza de trabajo. El 45% de los ocupados no tiene aportes a la seguridad social. En el Instituto de Estudios de la CTA desagregamos la situación por provincia, tipo de inserción laboral y grupo poblacional. Hilo — Luis Campos (@luiscampos76) November 25, 2026

Si bien la precarización de los ocupados en el mercado laboral local no es nueva, según datos procesados por Equilibra, entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2026 se cayeron del sistema unos 260.000 asalariados privados formales que en julio de este año tenían un salario promedio de bolsillo de $1,9 millones, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. A la vez, se sumaron al mercado laboral argentino unos 490.000 cuentapropistas informales, que ganaban en promedio unos $700.000 mensuales.

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, afirmó que “la informalidad es un componente central del mercado de fuerza de trabajo”. Precisó que el 45% de los ocupados no tiene aportes a la seguridad social. Agregó que en diez provincias más de la mitad de los ocupados no cuenta con aportes a la seguridad social y que en 15 provincias 3 de cada 4 trabajadores de menos de 24 años están en esta situación.

“El trabajo por cuenta propia se realiza mayoritariamente en condiciones de informalidad. Casi dos de cada tres ocupados por cuenta propia lo hacen de esta manera. En cuatro provincias supera el 80% (San Juan, Salta, Santiago del Estero y Formosa)”, señaló, y cerró: “El peso del cuentapropismo informal en el empleo total es cada vez más importante. A principios de 2024 eran el 13% del total de ocupados; hoy son el 17%. En 10 provincias, más del 20% de los ocupados trabajan por cuenta propia en condiciones de informalidad”.