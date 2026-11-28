En diciembre, los haberes previsionales de quienes se jubilaron por el sistema especial de docentes no universitarios que gestiona la Anses tendrán una suba de 5,44%. En tanto, la actualización de los ingresos de los jubilados del régimen de docentes de universidades nacionales será de 3%. En esos dos regímenes las actualizaciones están sujetas a reglas particulares, diferentes a la del esquema general (que prevé reajustes mensuales por inflación).

Las alzas se definen en esos casos según la evolución de índices vinculados a los salarios del sector y se otorgan con frecuencia trimestral; concretamente, en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Ocurre lo mismo en el sistema jubilatorio del gremio de Luz y Fuerza, en el cual la suba de diciembre será de 6,84%.

Los porcentajes fueron informados por el Gobierno al estudio jurídico Paz, Zurita, Abogados, que pidió los datos a través del trámite de acceso a la información pública de la ley 27.275. Desde la Secretaría de Trabajo, en tanto, confirmaron a LA NACION que esos son los porcentajes de los reajustes que se aplicarán.

Los importes surgidos de esos aumentos son, además, los que se tomarán en cuenta para el cálculo del medio aguinaldo que se cobrará en diciembre. El próximo reajuste de los ingresos será en marzo; por tanto, los montos del mes próximo (sin la parte del aguinaldo) serán los mismos que se percibirán en enero y en febrero.

Las jubilaciones del régimen de docentes no universitarios subirán en diciembre un 5,44% alizadelgun

Si se consideran los cuatro incrementos de este año, el reajuste acumulado llega al 30,1% en el caso de los docentes no universitarios y al 43,7% para el grupo de quienes enseñaron en universidades nacionales. En el primer segmento, el avance podría estar por debajo de la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó, de enero a octubre, un 26,3%, y, según estimaciones de economistas, cerraría 2026 con un incremento de punta a punta de entre 30,5% y 31,5%.

Docentes no universitarios

Para los beneficiarios del régimen del decreto 137/05, el de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se define según la variación del índice de salarios Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

Las prestaciones en curso de pago, sumando jubilaciones y pensiones, son algo más de 208.000, según datos de septiembre pasado, publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social. Y el haber promedio fue, en ese mes y según la misma fuente, cercano a $2,55 millones.

En todo 2025, el reajuste de estos haberes había sido de 44,4%, un porcentaje superior al de la variación que tuvo el IPC medido por el Indec, que llegó a 31,5%.

Docentes universitarios

Los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales son, por su parte, alrededor de 14.100 y el haber promedio ronda los $3,15 millones, según el dato de septiembre. Para definir las subas trimestrales, la referencia es la evolución del Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

Este grupo -para el que este año habrá un reajuste acumulado superior al alza de precios- tuvo en 2025 una pérdida del poder adquisitivo de 7,2%, dado que el incremento nominal total fue de 22% y se ubicó bastante por debajo de la variación de los precios, que fue de 31,5%.

Luz y Fuerza

Las prestaciones de este régimen están sujetas a una regla especial de movilidad, en la que intervienen las variaciones de los salarios del sector. Con el reajuste de diciembre, el aumento acumulado en el año será de 32,8%. Estará, así, en línea con el índice de inflación medido por el Indec.

Bajo este esquema especial reciben sus haberes previsionales unas 31.000 personas. Y el haber promedio fue en septiembre de aproximadamente $2,36 millones, siempre según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social.

Sistema general

Los regímenes mencionados están al margen de lo dispuesto por el decreto de necesidad y urgencia 274, que en marzo de 2024 estableció para el sistema jubilatorio general de la Anses la vigencia de reajustes mensuales según la variación del IPC.

En el régimen jubilatorio general, los haberes se actualizan mensualmente según el índice de inflación Daniel Basualdo

En función de ese mecanismo, los ingresos de los casi 6 millones de prestatarios del esquema general tendrán en diciembre un reajuste de 2,17%, porque esa fue la magnitud de la inflación de octubre.

Con esa actualización, el haber mínimo quedará en $453.797 y el máximo, en $3.053.622 (en bruto). Al sumarse el medio aguinaldo, las cifras llegarán, respectivamente, a $680.695 y $4.580.433.

Con el bono de $70.000 -que no tiene alcance para los jubilados de regímenes especiales, como los de docentes-, el importe del ingreso básico del sistema será de $750.695. Una vez descontado el aporte para financiar al PAMI, el monto a cobrar efectivamente se ubicará en $730.275.

Para quienes perciben el haber máximo pagado por la Anses, el ingreso a percibir en mano, incluyendo el aguinaldo y una vez descontado el aporte a la obra social, será de $4.326.028.