En medio de la discusión por su futuro, Aerolíneas Argentinas anunció su oferta de vuelos para la temporada de verano 2025

Por si quedaban dudas sobre la continuidad operativa de la empresa, Aerolíneas Argentinas anunció su oferta de vuelos para la temporada de verano 2025, con un fuerte incremento de frecuencias al Caribe y a Brasil, y con una promoción de tres y seis cuotas sin interés para vuelos de cabotaje.

Para este verano, la compañía incrementó su oferta a Punta Cana, con seis frecuencias semanales desde Buenos Aires, y con la novedad de haber incorporado vuelos directos desde Córdoba -cuatro por semana-, y desde Rosario y Tucumán, cada una con un vuelo semanal. Por otro lado, Cancún tendrá seis frecuencias semanales, mientras que Miami tendrá dos vuelos por día, todos ellos desde Buenos Aires.

Con respecto a Brasil, partiendo desde Buenos Aires la compañía operará 32 vuelos semanales hacia Río de Janeiro, 27 a San Pablo, 14 a Florianópolis, siete a San Salvador de Bahía, seis a Curitiba, cinco a Porto Alegre, y dos vuelos por semana a Porto Seguro.

Desde el interior del país también se ampliará la oferta al vecino país. Desde la ciudad de Córdoba se ofrecerán cuatro vuelos semanales a Río de Janeiro, tres a Florianópolis y un vuelo semanal a San Salvador de Bahía. En el caso de Rosario, Aerolíneas dispondrá de cuatro frecuencias semanales a Río de Janeiro y otras tres a Florianópolis. Además, se mantendrá activa la frecuencia semanal entre San Pablo y Salta. Cabe destacar que los destinos de San Salvador de Bahía y Porto Seguro no se operaban desde antes de la pandemia de Covid-19.

Por otro lado, los pasajes para destinos nacionales podrán ser adquiridos en tres y seis cuotas sin interés con todos los bancos y tarjetas. Esta promoción estará activa desde el miércoles 16 hasta el domingo 20 de octubre sin restricción de fecha efectiva de vuelo, por lo que se podrá aprovechar para volar incluso después del verano.

Para esta temporada, partiendo desde Buenos Aires, la compañía ofrecerá más de 70 frecuencias semanales a Bariloche, más de 50 a Mendoza y Ushuaia, 48 a Iguazú, y más de 30 vuelos semanales a Salta, Tucumán, El Calafate y Mar del Plata, mientras que San Martín de los Andes contará con 18 vuelos cada semana. Además, durante el verano continuará la oferta de vuelos nocturnos desde y hacia Buenos Aires y las ciudades de Bariloche, Iguazú, Salta, Comodoro Rivadavia y Trelew con tarifas Súper Promo.

Los tickets podrán adquirirse a través de la aplicación de Aerolíneas Argentinas, la página web oficial, en sucursales de la compañía o a través de las agencias habilitadas.

Hoy, el presidente Javier Milei volvió a hablar de la empresa de bandera -con un conflicto no resuelto, pero que de momento bajó en virulencia y tendrá un nuevo capítulo el 30 de octubre con el paro general de transporte- y dijo que hay “varias propuestas para privatizar y varias empresas que mostraron interés en quedarse con la compañía”.

“Si no podemos [privatizarla], estamos dispuestos a entregársela a los empleados. El problema es que no la quieren. ¿Para qué tenerla? ¿Por qué? Si Brasil no tiene, el propio [José “Pepe”] Mujica [en Uruguay] privatizó. Nosotros pusimos las cuentas en orden, pero cuando venga el próximo, ¿qué hacemos? Demuéstrenme una empresa del Estado que funcione mejor que una privada. Ahora mandamos esta ley y si no pasa, se la entregaremos a los empleados”, resumió, mientras todavía no se llegó a una salida al respecto de la cuestión salarial con pilotos y aeronavegantes.

