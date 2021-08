En septiembre el Gobierno volverá a actualizar el piso de Ganancias

A poco de la entrada en vigencia de la última ley de reforma de Ganancias, desde el Gobierno buscan dictar un nuevo decreto para actualizar el mínimo no imponible. Con el objetivo de que las paritarias no repercutan negativamente sobre el salario de los trabajadores a través de la deducción de impuestos, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, durante el transcurso del mes el Ejecutivo haría un nuevo anuncio al respecto.

Cabe recordar que la reforma de Ganancias había dispuesto que, con efecto desde el inicio de este año, los asalariados que tengan una remuneración igual o inferior a $150.000 dejen de pagar el impuesto. Pero su aplicación llegó tarde.

Si bien la ley se aprobó el 8 de abril, la resolución de la AFIP se dio a conocer el 15 de junio. Dentro de las implicancias, y teniendo en cuenta que la vigencia del beneficio es para los ingresos de todo el año, se estableció una devolución de los importes que ya habían sido descontados de los salarios. Ese reintegro es en cinco cuotas consecutivas y en montos iguales, que empezó en julio y terminará en noviembre.

Por esa razón, el Gobierno intenta que el beneficio impositivo se sienta en el bolsillo de los trabajadores y que los acuerdos salariales no vuelvan a atrapar a quienes habían quedado libres del impuesto.

Por el momento, el piso de la actualización está por verse. Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados y quien dio a pie a la iniciativa en marzo, ya había adelantado a finales de junio que durante septiembre se daría a conocer una “cláusula gatillo” para acompañar las mejoras salariales, sin la necesidad de pasar por el Congreso.

“Cada trabajador que tenga una suba salarial en la paritaria no tiene que tener miedo al aumento salarial, porque va a tener al Estado protegiéndolo de vuelta porque en septiembre tenemos una nueva actualización del piso salarial de Ganancias”, aseguró el legislador, durante un acto oficial.

Según cifras del Ejecutivo, al aumentar el piso de Ganancias a $150.000 se beneficiaron 1.200.000 trabajadores, quienes quedarían libres del pago del impuesto. A su vez, la ley estableció que los salarios brutos superiores a $150.000 y de hasta $173.000 seguirían alcanzados por Ganancias, pero el impuesto sería menor respecto a meses anteriores.

“En años electorales, siempre los años impares, hay ajuste en el impuesto a las ganancias y es una forma de inyectar plata al consumo, bajo la lógica del Gobierno. El problema no es la actualización, sino la inflación. La manera de que esto no pase es que se actualice por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que no haya una decisión política del Gobierno a un mes de las elecciones, que tienen más corte electoral que preocupación por la gente”, sostuvo el tributarista Iván Sasovsky, titular de Sasovsky y Asociados.

