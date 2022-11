“Es como tomarse un ibuprofeno: pasa el efecto, pero el problema persiste”: la crítica de los economistas al acuerdo de precios

escuchar

Un nuevo acuerdo de congelamiento de precios, lanzado oficialmente el viernes, trajo las mismas repercusiones de parte de los economistas: no va a funcionar para bajar la inflación (el martes se conocerá el dato de octubre) si esta medida no es acompañada de otras políticas, como la presentación de un plan económico. Además, los analistas económicos creen que se profundizarán las distorsiones en los precios relativos y que podría generar desabastecimiento.

“El programa no incluye a todos los productos, con lo cual se verán agotados los productos de los precios congelados. Con el paso del tiempo, se van a conseguir cada vez menos. El efecto del acuerdo será poco significativo, es más una medida de marketing de política económica”, opinó Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma.

“Todos sabemos que no sirve, los agentes también lo saben. No va a tener efectos positivos desde el punto de vista de la inflación. Tal vez haya generado un efecto de adelantar aumentos de precios en octubre por las dudas. El congelamiento genera distorsiones no solo de precios relativos, sino entre segmentos, porque no llega a todos los canales de la comercialización. Ni hablar del efecto entre productos o los precios de los tamaños de los envases. Es la misma historia de siempre. No creo que tenga mucho efecto positivo en la inflación”, agregó Caamaño.

Francisco Mattig, economista de Consultatio Plus, coincidió en que “los efectos de los congelamientos en general no funcionan” y advirtió que a la larga termina generando desabastecimiento. “Tiene nulo impacto en los precios, sobre todo porque es tomado como una política aislada y no es acompañada por otras medidas que lo hagan un elemento más de un programa integral. Por otro lado, que haya una pauta de incremento mensual del 4% ya revela que el escalón de inflación al cual estamos es altísimo”, indicó.

El economista Matías De Luca, de la consultora LCG, indicó que tal vez logre una desaceleración de la inflación, porque gran parte de la canasta de alimentos va a estar congelada, pero el problema estará cuando se terminen los cuatro meses de congelamiento. “Un tercio del índice de precios estará regulado, pero el resto de los productos habrán aumentado. El congelamiento por sí solo, sin una herramienta más que complemente, es transitorio. Es como tomarte un ibuprofeno, pero no ir al médico, pasa el efecto, pero el problema persiste”, indicó.

Expectativa por el impacto del programa "Precios justos" en el valor de los alimentos

Pobreza e indigencia

“Más allá del efecto en precios, al tratarse de alimentos se utiliza como una política distributiva. Si bien la pobreza bajó un punto con los datos del último semestre, la indigencia aumentó medio punto. Hay más gente que no puede alcanzar una canasta básica en alimentos. Este anuncio busca desacelerar la inflación, pero como política de ingresos”, agregó De Luca.

El economista también remarcó que cada shock en la economía, como la renuncia del exministro de Economía Martín Guzmán o la guerra en Ucrania, “nos pone un escalón más de inflación y no bajamos, se mantiene en el tiempo”.

Y advirtió sobre una situación que contrasta con el escenario internacional. “En el resto del mundo los precios de los alimentos volvieron a los niveles previo a la guerra, y acá seguimos con una inflación del 7% mensual. Es producto de la inercia inflacionaria”, señaló.

Finalmente, Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, indicó: “No va a funcionar. Hay que ver la ponderación. Suele ser baja y no es que van a ir a cero. Si realmente se cumple, el riesgo de que haya faltante de stocks es alto. Los últimos que se implementaron no funcionó ninguno. Y si la macro sigue corriendo al 6,5% o 7% de inflación mensual, puede pasar que el programa se caiga y que la corrección de estos precios acelere aún más la nominalidad cuando se termine. Esos son los riesgos de congelar precios. Siempre que distorsionas precios relativos, tenes el riesgo de que, con estos niveles de inflación, cuando lo sueltes puedas acelerar aún más la inflación”.