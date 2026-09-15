“Es un modelo pro-la gente”: Caputo explicó por qué hay una economía a dos velocidades y aseguró que habrá “estabilidad cambiaria a futuro”

En medio de las discusiones sobre una economía que avanza a dos velocidades, con sectores que marcan récords de exportación y otros que no logran recuperarse, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el modelo económico, afirmó que no es una “anomalía” y aseguró que es “pro-la gente”. Para el funcionario, el agro, la energía y la minería fueron durante años “castigados”, cuando son una de las claves para garantizar la “estabilidad cambiaria futura”.

“Hay que aclarar algunas cosas con respecto a esto. El famoso tema de que la economía crece a dos velocidades, es decir, que hay sectores que empujan y otros que no, lo primero que hay que preguntarse es si eso es normal o hay alguna anomalía. Y la respuesta es que es obvio que es normal. Si tenías a tus mayores generadores de dólares en el banco de suplentes, naturalmente te iban a faltar dólares. Teníamos al kirchnerismo, que durante años le hizo creer a la gente de la restricción externa, de que no había suficientes dólares, pero tenía a sus mejores industrias castigadas: agro, energía y minería. Es como ser DT de un equipo y tener a Messi, Di María y Enzo Fernández en el banco”, comparó.

El ministro buscó así cambiar el eje de la discusión sobre la industria. Frente a quienes sostienen que la Argentina está dejando atrás un modelo industrial, afirmó que los datos muestran otra cosa: la producción industrial cayó 10% durante los 11 años previos a la llegada de Javier Milei y otro 11% durante el último año y medio. “No veníamos de un modelo industrial, sino esencialmente financiero”, sostuvo, al señalar que “la persona más importante” de una compañía en épocas de inflación era el CFO.

Aunque la economía a dos velocidades “se la presenta como algo malo”, el ministro aclaró que es algo positivo porque la energía, la minería y el agro “ayudarán al resto de las industrias”. Eso, según su visión, garantizará que haya orden macro, fiscal y monetario, además de ayudar al orden cambiario, la estabilidad y la previsibilidad.

El ministro de Economía estimó que para 2031 habrá US$61.000 millones en exportaciones Marcelo Manera - LA NACION

“Que haya sectores que ya sabemos que no solo generan dólares, sino que cada vez generarán más dólares, da mayor previsibilidad a cualquier industria. Pero hay que cambiar el chip. Del lado del Gobierno, hay que bajar impuestos, regulaciones, tasas de interés y seguir mejorando la infraestructura. Y del lado privado, hay que invertir, ya que no hay negocio financiero. Ahora es negocio real y, para competir en ese mercado, hay que invertir. Es moralmente injusto que 48 millones de argentinos tengan que pagar por cualquier producto dos, tres, cuatro, 10 veces el valor de un producto que en un país vecino. Sean autos, electrodomésticos, neumáticos o remeras. Eso es moralmente injusto, afecta al que menos tiene. Sí, estamos en un esquema diferente que claramente funciona. Es un modelo pro-la gente, para que tenga acceso a mayores productos a mejores precios”, afirmó.

El discurso fue pronunciado durante el Día de la Exportación, que organizó la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), y Caputo aprovechó la ocasión para hablar del “boom exportador” que atraviesa la Argentina. De acuerdo con los números que presentó en una pantalla, frente a 2023 las ventas de soja al exterior aumentaron un 17%, 35% en maíz, 233% en trigo, 100% en el complejo petrolero, casi 200% en girasol, 170% en litio y 50% en pesca.

“Es importante entender que no solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura. Para 2031, si Dios quiere que sea el término del segundo mandato de nuestro Presidente, vamos a estar en US$61.000 millones de exportaciones. Esto es US$40.000 millones más que este año, es una bestialidad. Estos números están subestimados, porque se tienen en cuenta proyectos aprobados [de RIGI], pero hay US$150.000 millones de proyectos que todavía no se aprobaron y van a incrementar aún más esto. ¿Qué es lo importante de este dato? Que no solo garantiza la estabilidad cambiaria actual, sino a futuro", cerró.