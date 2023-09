escuchar

En línea con las críticas de la última semana, Carlos Melconian -el economista anunciado como ministro en un eventual gobierno de Patricia Bullrich- hundió hoy el proyecto de dolarización de Javier Milei, y aseguró: “Está a punto de archivarse” .

“Ahora que viene el momento de la propuesta, tengamos cuidado con la propuesta, porque hay propuestas que he visto requieren para ser implementadas una licuación feroz”, dijo Melconian esta mañana, en diálogo con Radio Rivadavia, y siguió: “O requieren patear los pasivos del Banco Central, que ese es el Plan Bonex de la economía; o requieren para el día de mañana usar la magia de la dolarización y que todo quede dolarizado, que venga alguien con la varita mágica y dolarice inmediatamente los depósitos en pesos”.

En este sentido, el economista sugirió que la idea de dolarizar -una de las consignas de campaña de Javier Milei- “es imposible de hacer”. “Creo que está a punto de archivarse ese proceso, porque sus propios ideólogos se dan cuenta que no va”, consideró Melconian, y subrayó: “Ese segmento (el equipo de Javier Milei) tiene actores muy competentes, como los doctores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que entienden de esto, son personas a las que conozco, entienden muy bien lo que está pasando y se están corriendo conceptualmente de esas cuestiones”.

En el marco de una encendida campaña electoral hacia las elecciones generales de octubre, Melconian se subió a las críticas al proyecto económico del libertario, a quien previamente había solicitado “tranquilidad”. “A Javier lo conozco hace muchos años y para mí es parte del cambio que se viene en la Argentina. Pero lo que más me duele es que hay que tranquilizarnos. No está bien decirle a alguien que es ignorante porque discrepo. Eso [por este tipo de ataques] le ha servido para ponerse en el centro de la discusión”, indicó en diálogo con Luis Majul, en LN+, este domingo.

Melconian a Milei: “Hay que calmarse, no decirle ignorante a alguien con quien discrepo”

“La dolarización no genera riqueza. Lo cambiario es un capítulo de la economía. Si no arreglás los problemas de fondo es lo mismo. En un país insolvente, para dolarizar, tenés que ir a buscar 40 o 50 mil millones de dólares y que nos lo regalen”, precisó. Además, sugirió que dos de los asesores de Milei, exfuncionarios del menemismo, saben que el plan es inviable. “Roque Fernández y Carlos Rodríguez saben que no se puede. Por eso ahora hablan de 20 meses, porque no entienden al cerebro que está proponiendo esto”, manifestó.

“Le pido perdón si soy ignorante”, ironizó varias veces Melconian sobre la frase de Milei.

El economista insistió en que no es posible dolarizar.” Si es que no me recibí de ignorante, pido perdón si soy ignorante. Para todo eso necesitás otro tipo de cambio, para la paridad de dólar y peso en una dolarización, hay colegas que hablan de 2 mil, o sino tenés que hacer un plan Bonex o un corralito”, explicó.

