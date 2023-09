escuchar

El economista Carlos Melconian, anunciado como ministro en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, criticó al candidato a presidente Javier Milei, que lo trató de “ignorante” por no coincidir con la propuesta de “dolarización”. “A Javier lo conozco hace muchos años y para mí es parte del cambio que se viene en la Argentina. Pero lo que más me duele es que hay que tranquilizarnos. No está bien decirle a alguien que es ignorante porque discrepo. Eso [por este tipo de ataques] le ha servido para ponerse en el centro de la discusión”, indicó en diálogo con Luis Majul, en LN+.

“La dolarización no genera riqueza. Lo cambiario es un capítulo de la economía. Si no arreglás los problemas de fondo es lo mismo. En un país insolvente, para dolarizar, tenés que ir a buscar 40 o 50 mil millones de dólares y que nos lo regalen”, precisó. Además, sugirió que dos de los asesores de Milei, exfuncionarios del menemismo, saben que el plan es inviable. “Roque Fernández y Carlos Rodríguez saben que no se puede. Por eso ahora hablan de 20 meses, porque no entienden al cerebro que está proponiendo esto”, manifestó.

“Le pido perdón si soy ignorante”, ironizó varias veces Melconian sobre la frase de Milei.

El economista insistió en que no es posible dolarizar.” Si es que no me recibí de ignorante, pido perdón si soy ignorante. Para todo eso necesitás otro tipo de cambio, para la paridad de dólar y peso en una dolarización, hay colegas que hablan de 2 mil, o sino tenés que hacer un plan Bonex o un corralito”, explicó.

Majul le mostró un video en el que Milei dice que no debatirá con Melconian: “¿Acaso Melconian es candidato a presidente?”. El economista de JxC respondió: “Primero, no vengo a debatir. No es que él no venga a debatir. Yo no vengo a debatir, ni vengo de vocero. Yo opino, no soy ni candidato a presidente, Milei está mal informado”.

“La segunda cuestión y que yo le asigno mucha relevancia: yo estoy muy contento con el resultado electoral, porque mi análisis parte de que dos tercios de la sociedad argentina quiere un cambio. Un tercio o menos quedó ahí. Y dos tercios es un cambio, que es donde yo creo que es donde está la cuestión”, analizó.

También agregó que Milei será parte de ese cambio, pero apuntó contra su verborragia y sus ataques personales. “Javier ha sido muy relevante en esto y tiene un rol protagónico en ese viento de cambio. Ahora viene el plato mayor, que es el cómo. Y esto necesita gente cualitativa y cuantitativamente. Lo que más me duele es que nos tenemos que tranquilizar. No me gusta que si discrepo con alguien, le digo que es un ignorante. Si ganan ellos, y salimos segundos, vamos a tener que tener un espíritu colaborativo. Si te maltratas delante de los chicos está mal, porque vos vas a seguir siendo el padre y la madre después del divorcio. Eso le ha servido [a Javier] para ponerse en el centro de la discusión. Ya está, pero hay que plantear el cómo con tranquilidad”.

“Hay que calmar ansiedades, saber que la situación es grave, saber quién va a ser el secretario de un área que todavía no ganaste”, precisó.

“El centro, el AMBA, está mucho más subsidiado que el interior. Ahora, el interior también está subsidiado. Hay que bajar los subsidios en todos lados”, consideró Melconian sobre lo que habrá que hacer cuando asuma un nuevo gobierno. Además, apuntó contra el sistema de vouchers para la educación. Sin embargo, elogió la estrategia de Milei: “Chapeau, la gente se hartó. Ahora juntémosnos, para ver cómo se hace esto, para ver cómo se implementa”.

“Cerrar el Banco Central no es la solución. No confundan los que se fuman a la institución con la institución. Si vemos que ningún país tiene Banco Central me preguntaría para qué lo quiero, pero si todos tienen, el quilombo pasan por otro lado”, concluyó.

