Expectativa en el Gobierno por la inflación de octubre

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, hizo un análisis de los primeros 11 meses de gestión, dijo que “no todo es un lecho de rosas”, donde “no van a ser todos ganadores”, pero que el equipo económico se centró en generar “las condiciones para que sea un lugar donde se pueda proyectar”. Señaló que es “optimista” sobre el dato de inflación mensual de octubre que se conocerá esta tarde y aseguró que el piso de la actividad económica ocurrió en abril pasado. “La recesión terminó”, repitió, al igual que había dicho el presidente Javier Milei. También indicó que el Gobierno ha logrado generar “credibilidad” y que ya no se cuestionan varios temas que se hablaban hace un año. “Ya no se discute que el dólar está atrasado”, indicó.

“Han sido 11 meses que parecen 11 décadas, pero la verdad es que estamos poniendo toda nuestra capacidad para poder sacar a la Argentina adelante”, dijo el virtual viceministro de Economía, en el foro Marval Legal Forecast (MLF) 2025.

“Diseñamos un programa económico teniendo en cuenta que los policy makers [funcionarios] en la Argentina no tienen credibilidad y que estaba la pregunta latente acerca de la gobernabilidad, ya que teníamos minoría en el Congreso. Sabíamos que teníamos que generar un track record, que la Argentina no ha tenido nunca”, agregó.

En ese sentido, indicó que sabían que tenían que generar resultados de manera rápida. “Diseñamos un programa que no dependa de terceros, que no dependa de cuestiones que estén fuera de nuestro control. No podíamos tener la excusa de que el Congreso no nos aprobaba la ley, porque desde el comienzo sabíamos que teníamos una participación en el Congreso relativamente menor”, señaló. A fines de junio, finalmente, el Congreso aprobó la Ley Bases y el paquete fiscal, lo cual permitió lanzar el blanqueo y el esquema de incentivo para grandes inversiones (RIGI).

El Ministerio de Economía logró mantener el equilibrio financiero entre enero y septiembre, y este viernes anunciará que logró tener las cuentas en orden también en el mes de octubre. “Esto no es casualidad, es causalidad. Es un cúmulo de decisiones que se han ido tomando en un plan que está diseñado para ir a la raíz del problema argentino, que nunca había sido atacado con esta convicción política”, dijo Quirno.

El secretario de Finanzas dijo que el Gobierno logró generar credibilidad a raíz de que “las variables van convergiendo”. En este proceso, indicó: “Ya no se discute el crawling [la devaluación mensual de 2%] y no se discute que el dólar está atrasado. No se discuten un montón de temas que originalmente en diciembre podían haber pasado”.

El funcionario dijo que, “a través del orden macro y de reformas estructurales”, se están generando las condiciones para que el sector privado se desarrolle. “Nosotros no generamos riqueza. El Estado no genera riqueza. El Estado argentino se ha caracterizado por ser lo anti-riqueza, por poner palos en la rueda a todo tipo de iniciativas privadas. Nuestro trabajo es generar condiciones que sean perdurables , que sean abrazadas por los agentes económicos, para que nos ayuden a que tengamos esas condiciones futuras”, dijo.

Luego se refirió al RIGI. Indicó que ese régimen es lo que espera el Gobierno para toda la economía, y señaló que “la inseguridad jurídica argentina es hija del desorden macro”, porque “la gente no puede cumplir sus contratos porque hay un soberano que no lo dejaba”.

Por último, señaló que están tranquilos “no solo por los resultados de baja inflación, sino porque la recesión terminó”. Dijo que el valle de la actividad económica fue en abril último y que todos los indicadores que están viendo son positivos.

“Va a haber cambios en la Argentina. No todo es un lecho de rosas, no van a ser todos ganadores, ni van a ser todos perdedores, pero sí vamos a tener las condiciones para que sea un lugar donde se pueda proyectar y donde se pueda competir . Porque la competencia es lo que trae innovación, inversión y mejores precios para los consumidores. Es raro esto para la Argentina. Nosotros por necesidad y por convicción hemos ido a una velocidad muy rápida. Es difícil y también entendible que diferentes agentes económicos tengan una incomodidad y tengan una situación de, primero, escepticismo. Pero esto es de verdad, entonces ahora tienen que adaptar su mindset para hacer negocios de una manera diferente ”, recomendó.

