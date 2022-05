Expectativa por la nueva gestión: las empresas creen que Alberto cuida a Kulfas y que nace el “Plan fortalecer a Guzmán”

“Parece un plan para fortalecer Guzmán”, analizó un hombre de una de las principales empresas alimenticias del país apenas se enteró del enroque por el que la Secretaría de Comercio Interior será absorbida por el Ministerio de Economía. Esa es una sensación compartida por los empresarios acostumbrados a peregrinar a las oficinas de Roberto Feletti.

Pese a que las empresas ven como positivo que el problema de los precios -y la inflación- quede bajo una misma cabeza, están expectantes y creen que es preciso esperar un tiempo para ver cómo se acomoda la relación oficial con el sector privado y si cambiará o no con la supervisión de Martín Guzmán. Es que, pese al nuevo esquema administrativo conocido hoy, Feletti seguirá siendo el interlocutor principal de las compañías. “[Matías] Kulfas no se metía”, contó el mismo hombre de negocios sobre el ex jefe del secretario de Comercio Interior en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Veremos cómo funciona, pero en principio me parece bien. Es bueno que todo lo referido a la micro y la macro esté bajo la misma gestión”, afirmó una ejecutiva de una importante empresa de alimentos a LA NACION. “Esto quiere ser una especie de prenda de entendimiento y un alivio para Kulfas, que le tira el fardo de la ‘guerra contra la inflación’ a Guzmán”, interpretaron desde el sector supermercadista, otro de los abonados en las oficinas de la avenida Roca. “Alberto le saca la responsabilidad a Kulfas del tema inflación y lo pone a trabajar a Feletti con Guzmán. Así hace equilibrio. Dice ‘este es de Cristina y este es mío’. Los artífices de la inflación pasan a estar coordinados entre Guzmán y Feletti. En términos prácticos y de relacionamiento no creo que nada cambie mucho”, agregaron en un supermercado. “Difícil tener una lectura, es muy reciente. A priori lo veo más como un tema político que de gestión”, dijeron en una multinacional.

Hoy se conoció que -con el respaldo del Presidente-, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá bajo su tutela la Secretaria de Comercio Interior, que dirige Feletti, un alfil de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Se trata de un empoderamiento a Guzmán, pero sin tensionar de más la grieta en el Frente de Todos. De hecho, Feletti sigue.

Kulfas recibirá, a cambio, del Ministerio de Economía el Fondo Nacional de Capital Social (Foncap). Además, dentro de ese Ministerio, la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, que dirige María Apólito, subirá de rango y pasará a ser una secretaría; la Dirección Nacional de Compre Argentino también pasará a ser subsecretaría; y se creará una nueva coordinación para Empresas Públicas Industriales. Además, renacerá el Consejo Nacional para el Desarrollo (Conade, “del siglo XXI”). Esta última estructura quedará bajo la tutela del sociólogo Daniel Schteingart.

“Hay que dejar pasar unos días o una semanas para ver que se termine de asentar el cambio”, afirmaron a este medio desde una importante firma de alimentos nacional. “No es una locura. Parece haber mucho más trabajo de coordinación entre Economía y Comercio, que entre Comercio y Desarrollo Productivo. Tiene lógica”, agregó.

“Desde la política, habrá que ver cómo repercuten estos cambios. Si Comercio tendrá otro tipo de vinculación o si cambiarán las reglas para las empresas. Hay que esperar un poco”, completó el ejecutivo.

Entre los próximos pasos, está la renovación, el 7 de julio de +Precios Cuidados. Fuentes oficiales ya aclararon que buscarán morigerar la brecha entre los productos dentro del plan oficial y aquellos afuera. Ese “gap” se sigue ensanchando y genera problemas de abastecimiento. En ese sentido, la nueva administración adelantó que trabajará en esa brecha, y adelantaron, sin dar precisiones, que habrá “adaptaciones” de los programas que actualmente maneja Feletti.