Expectativas, entusiasmo, pero también cautela en el último encuentro del “Argentina Week”

NUEVA YORK.- Empresarios, gobernadores y funcionarios argentinos se congregaron por última vez esta semana en el consulado argentino en Nueva York para ponerle la frutilla al postre del “Argentina Week”.

Fue un evento organizado por IDEA, del que participaron el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, empresarios del sector del agro, financiero y automotriz (todos de IDEA), junto a gobernadores de varias provincias que estaban en la comitiva.

Habían compartido debates y paneles en el Bank of America y lo volvieron a hacer esta mañana en esta ciudad. Los que dejaron la sede consular pasado el mediodía lo hicieron con dos sensaciones: que el “Argentina Week” fue una buena señal, que la presencia de distintos signos políticos también fue positiva y que debe “sostenerse” en el largo plazo el rumbo económico para que se concreten las inversiones.

Luis Caputo consideró durante el evento organizado por IDEA que esta vez hay un buen contexto macroeconómico como geopolítico y resaltó la presencia de los mandatarios de distintos signos políticos. También, advirtió que la velocidad del cambio “importa”. “Porque en el medio hay gente que la está pasando mal”, advirtió.

Entre los empresarios hubo acuerdo en que en los últimos dos años se mejoró el clima de negocios, que hubo una “apertura al mundo”, que se abrió el camino para exportar más y generar competitividad entre las empresas. Se destacó también la reducción en la carga impositiva.

“Es un buen momento para entrar en la Argentina”, dijo Mariano Bosch, de Adecco Agro, cuando Anna Kohen, la empresaria que moderaba, le preguntó qué le diría a los empresarios extranjeros que estuvieron en el Argentina Week. Coincidió Fabián Kon, del Grupo Galicia. Y también Mariano Galdeano, de Ford.

Galdeano afirmó que hay acomodar algunas cosas para generar más competitividad. Por ejemplo, la carga impositiva. Resaltó, sin embargo, que se redujo bastante. Pero ejemplificó que debe competir con otras plantas de Ford que en otros países tienen menos impuestos.

Sin embargo, alentó a sostener el rumbo. Al igual que ellos, Roberto Murchinson, del Grupo Murchinson, elogió el cambio en las reglas de juego que se “ratificó en las elecciones” de 2025. También hubo elogios para el sector privado, que está haciendo obras de infraestructura relevantes.

En ese sentido, Bosch alavó el crecimiento exponencial del sector energético. “Porque eso retroalimenta al agro”, precisó.

Los gobernadores mostraron las inversiones en minería, litio y energía que cada una de sus provincias tiene y los potenciales para el futuro. La presidenta de IDEA dijo a LA NACION: “Para nosotros es muy importante que la clase política pueda sostener un camino aunque sean de distintas procedencias políticas”, dijo la directora Ejecutiva de IDEA.

Horacio Marín, presidente de YPF, puso el foco en lo que puede crecer la Argentina no solo con Vaca Muerta, sino con otros tipos de exploración no convencional, como la cuenca del Golfo San Jorge, en la Patagonia, y el proyecto LNG, de gas licuado, que requiere de una inversión de 30 mil millones de dólares.

En los pasillos del consulado algunos fueron cautos con la llegada de las inversiones. “No es que por un evento, como el Argentina Week, van a venir. Se requiere de estabilidad y sustentabilidad”, dijeron.

“Es una buena señal, pero de ahí a que vengan las inversiones hay un paso”, indicó un mandatario en diálogo con este medio. Otra preocupación entre los que están enfocados en la minería es la Ley de Glaciares, que ahora tendrá una audiencia pública. “Hay 20 mil anotados para esa audiencia. Eso puede demorar todo, puede generar un mal clima, puede espantar inversiones. Nos puede hacer retroceder”, afirmó un integrante de la Cámara a este medio.

Pero el balance, para los presentes, fue positivo.