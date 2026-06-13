Los mundiales y la economía argentina: cómo nos fue en los años de Copa del Mundo

Argentina espera su debut en el Mundial 2026 este martes 16 de junio, con la esperanza de convertirse en bicampeón. En los últimos 40 años, la Selección clasificó a todas las Copas del Mundo, que en total fueron 11. En ese período logró dos títulos de los tres en su haber y perdió otras dos finales. Durante ese tiempo, el país pasó por vaivenes económicos, entre el auge y crisis.

En 1986, Argentina ganó su segundo Mundial (Photo by Dominique FAGET / AFP) DOMINIQUE FAGET - AFP

El primer Mundial que se jugó en democracia fue México 1986, bajo la conducción de Carlos Salvador Bilardo y con Diego Maradona como figura. La ‘Mano de Dios’ y la victoria contra Inglaterra, con el Gol del Siglo -dos de los momentos más destacados de la carrera del ‘Diez’-, llevaron a la Selección a la final, que ganó 3-2 contra Alemania Occidental y se consagró como campeón por segunda vez en la historia del torneo.

En ese entonces, Raúl Alfonsín era presidente y Juan Sourrouille se desempeñaba como ministro de Economía. Durante ese año, el PBI (Producto Bruto Interno) ―indicador macroeconómico que mide el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un período determinado― creció 6,2% y el desempleo se encontraba en 4,4%, de acuerdo a datos del Banco Mundial.

En tanto, la inflación ese año creció un 81,9% en base a las estadísticas históricas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Durante este año, la economía argentina estuvo dominada por la consolidación y el desgaste del Plan Austral (lanzado en 1985), el cual logró reducir temporalmente la hiperinflación.

Alfonsín era presidente en 1986 y llevaba a cabo el Plan Austral Str - X80002

La siguiente Copa del Mundo se disputó en Italia en 1990, de nuevo con Bilardo como DT y Maradona como capitán. Es un torneo recordado con emoción, puesto que el conjunto nacional llegó a la final nuevamente contra Alemania, pero quedó subcampeón tras perder 1-0.

Carlos Menem cursaba su primer mandato con Antonio González al frente de la cartera económica. Se trató de un año marcado por el segundo pico de una de las crisis hiperinflacionarias más severas de la historia del país, donde la suba de precios alcanzó el 1343,9%. En tanto, el PBI cayó 2,5% y el desempleo se ubicó en 7,1%.

Luego vino Estados Unidos 1994, el último mundial de Maradona y donde fue expulsado del torneo por dar positivo el antidoping. Alfio “Coco” Basile dirigía al equipo argentino, que quedó afuera en Octavos de Final. Se llevó el título Brasil tras ganar 3 a 2 contra Italia.

Para ese entonces, el panorama económico había cambiado: Menem seguía en el poder, pero con Domingo Cavallo como ministro de Economía. El país experimentaba el cuarto año consecutivo de crecimiento bajo el Plan de Convertibilidad y registraba un PBI del 5,8%. En tanto, había superado la hiperinflación y en ese año el IPC alcanzó solo el 3,75%. De todos modos, el nivel de desempleo se elevó hasta 11,8%.

Ricky Martin - La Copa De La Vida (Video (Spanish) (Remastered))

La última Copa del Mundo de la década de los ‘90 fue la de Francia 1998, al ritmo de “La copa de la vida” de Ricky Martin. Para ese entonces, el plantel argentino presentó varios cambios: Daniel Passarella era el director técnico y Gabriel Batistuta se consolidó como la figura y goleador. El seleccionado fue eliminado por Países Bajos en cuartos de final y Francia ganó su primer título.

En tanto, en los últimos años del gobierno de Menem ya el “uno a uno” estaba llegando a su punto de inflexión final con Roque Fernández en el Palacio de Hacienda. Aunque el PBI subió 3,9%, representó una caída de casi cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior (8,1%).

En tanto, el desempleo fue de 12,6%, un nivel alto aunque por debajo del pico de 18,8% que se registró en 1995 durante la gestión de Menem. El único indicador positivo en ese entonces fue la inflación, que fue casi nula (0,7%).

En sus mandatos, Carlos Menem presenció tres mundiales

El cambio del milenio trajo mucha turbulencia, tanto al conjunto argentino como a la economía. En 2002 se disputó el Mundial de Japón y Corea del Sur, en el cual Marcelo Bielsa fue el DT. Con figuras como Martín Palermo y Ariel Ortega, el equipo quedó afuera en la fase de grupos, en una de las eliminaciones más sorpresivas del campeonato. Además, esa fue la última vez que Brasil ganó una Copa del Mundo.

En tanto, la economía argentina vivía una de las depresiones más severas de su historia, tras vivir la crisis del 2001. Eduardo Duhalde cursaba su año de presidencia y Roberto Lavagna se desempeñaba como ministro de Economía. El PBI se desplomó 10,9%, lo que marcó una de las recesiones más fuertes en la historia reciente de la Argentina. El desempleo escaló a un pico del 19,6% y la inflación aumentó hasta el 41%.

La recuperación

Ese escenario cambió completamente para Alemania 2006, torneo que trajo ilusión a los argentinos porque el equipo nacional se perfilaba como uno de los favoritos para llevarse el título. José Pékerman fue el director técnico y Lionel Messi jugó su primer mundial con tan solo 18 años. La Albiceleste quedó afuera tras perder contra el local en Cuartos de Final, en un Mundial donde se consagró Italia.

Bajo la conducción de Néstor Kirchner como presidente y Felisa Miceli en el Palacio de Hacienda, la economía argentina presentaba una acelerada recuperación: el PBI creció un 8%, el desempleo retrocedió al 10,1% y el IPC fue de 9,8% (una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto al 2005, que tuvo una inflación de 12,3%).

Lionel Messi y Diego Maradona, juntos en la Selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Archivo

Maradona dirigió su único Mundial como DT en Sudáfrica 2010, con Messi como capitán por primera vez. Se repitió la misma historia que en el campeonato anterior: la Selección perdió contra Alemania en Cuartos de Final. España ganó su primer título con “Waka waka” de Shakira como banda sonora.

Este campeonato tuvo lugar durante el primer mandato de Cristina Kirchner, quien tenía a Amado Boudou como ministro de Economía. Fue un período de crecimiento económico, tras la crisis internacional del 2009. El PBI alcanzó el 10,1% y el desempleo descendió al 7,7%, pero la inflación fue del 27%, y mostró así una tendencia alcista.

Luego llegó Brasil 2014, donde Messi era acompañado por figuras como Gonzalo Higuaín y Sergio “Kun” Agüero, bajo la conducción del DT Alejandro Sabella. Aunque tuvo un inicio complicado, la Selección logró llegar a la final, donde perdió 0-1 contra Alemania.

Hubo tres mundiales durante los mandatos de los Kirchner Archivo

Cristina estaba cursando su último año como presidenta y Axel Kicillof estaba a la cabeza del Palacio de Hacienda. En ese contexto, la economía atravesó un año de recesión marcado por la devaluación del peso y la escasez de reservas en el Central. El PBI descendió 2,5%, la inflación se disparó 39% y el desempleo se mantenía en el 7%.

Rusia y Qatar

En 2018 la Copa del Mundo se celebró en Rusia y el equipo nacional estuvo conducido por Jorge Sampaoli. Tras sufrir la fase de grupos, Argentina fue eliminada en Octavos de Final por Francia, en un duelo peleado que quedó 3-4. Finalmente, el conjunto galo se quedó con el título de campeón por segunda vez.

Mauricio Macri era el presidente en ese entonces y Nicolás Dujovne era su ministro de Economía. Ese año el país sufrió una fuerte crisis cambiaria y recesión, y cerró el 2018 con una caída del PBI del 2,5%. En tanto, la inflación se incrementó 47,1% y el desempleo llegó al 9,2%.

Argentina levantó por tercera vez la Copa del Mundo en Qatar 2022 (AP Foto/Martin Meissner)

Qatar 2022 fue el Mundial en el cual Messi finalmente levantó la copa con la “Scaloneta” tras enfrentarse a Francia en una final épica. El partido terminó por penales tras empatar 3 a 3; la Argentina se impuso y ganó su tercer título con la dirección técnica de Lionel Scaloni.

La presidencia de Alberto Fernández transcurría un período de recuperación tras la pandemia del coronavirus con Sergio Massa como ministro de Economía: el PBI subió 6%, aunque ya mostraba una desaceleración respecto al año anterior.

En tanto, el desempleo fue bajando y ese año alcanzó 6,8%. Sin embargo, la inflación trepó 94,8%, la cifra más alta registrada desde 1991.