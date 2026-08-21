Expo Empleo Barrial: casi 3500 personas se acercaron a una feria de Caballito en busca de trabajo

El microestadio del Club Ferro Carril Oeste en Caballito se transformó en una feria de trabajo. Por las canchas de básquet y handball pasaron 3498 personas para entregar currículums y mantener entrevistas con representantes de 30 empresas.

Se trató de la sexta edición de la Expo Empleo Barrial+, una iniciativa de la Dirección General de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, la oferta superó las 600 vacantes de trabajo formal, para las cuales 6000 personas se inscribieron y recibieron la confirmación para que pudieran asistir.

Los parlantes ambientaron el predio con rock ochentoso, samba y bossa nova mientras los stands tenían largas filas. La concurrencia fue variada: hubo postulantes de saco y corbata, grupos de amigos, jóvenes acompañados por sus padres que aguardaban en las tribunas e incluso un repartidor de delivery que entró con su mochila.

3.498 personas asistieron a la feria para entrevistarse con representantes de 30 empresas

“Trabajaba con mi papá en su taller textil, pero lo tuvo que cerrar: ahora él maneja en una aplicación de viajes”, relató Iara (19), quien se postuló a la feria de manera online hace dos semanas y dejó su currículum en Deheza y Coto. “Mi perfil es del sector de indumentaria, tengo experiencia en dos locales de ropa y pensé que iba a haber más ofertas”, aclaró.

En ese segmento, Rocío (23) concentró su búsqueda en Love Chuka y Cuesta Blanca: “Hay mucha gente; se podría poner un código QR a un costado, para que uno lo escanee directo con el celular y pase a otro stand”. Sin trabajo hace dos meses, la joven con mechones rojos llegó a la feria por recomendación de una amiga.

En los puestos de las compañías, hasta tres representantes de Recursos Humanos atendieron en simultáneo. Entre los espacios con mayor movimiento estuvieron Arcos Dorados, Rex y Coto, cuya fila dio vueltas y derivó en entrevistas individuales en la tribuna contigua para aquellos perfiles preseleccionados.

“Desde las 10 de la mañana que no paramos; tuvimos dos filas que llegaban a la otra punta del gimnasio”, contó Antonella Scollo de Rex. Como muchas firmas, la pinturería combinó la recepción de CV en mano con el reparto de códigos QR: “Hicimos entrevistas breves y si veíamos un perfil interesante, le hacíamos más preguntas”. En total, estimaron haber recibido más de 3000 currículums a lo largo de la jornada para posiciones fijas de repositores, asesores, cajeros y operarios de depósito.

Entre las 10 y las 15, largas filas coparon el microestadio de Ferro en busca de trabajo GCBA

Griselda, de la agencia de empleo Suministra, mantuvo cinco personas abocadas a la atención: “La fila no paró un segundo”, dijo. En representación de sus clientes, se enfocó en encontrar postulantes tanto en busca de su primer empleo como perfiles con experiencia. También fue el caso de Computrabajo: “Somos una bolsa de trabajo, ya hemos venido y nuestro objetivo es conectar a las personas con las empresas”, explicó una agente.

Por esas mesas estuvo Matías (27), en busca de un lugar en atención al cliente desde hace un mes: “Me anoté hace dos días al revisar el correo; suelo venir cuando las ferias son en lugares amplios o me quedan cerca”. En su recorrido le dejó en claro a las empresas que está abierto a cubrir tanto vacantes temporales de vacaciones como puestos permanentes.

Vacantes para mayores de 45 años

Uno de los ejes de la organización fue la inserción laboral de postulantes adultos, ya que más del 50% de las vacantes estuvieron dirigidas a mayores de 45 años. “El evento es para todas las edades, hay stands con un cartel ‘+45’ que significa que hay vacantes para mayores”, comentó una coordinadora de la feria a LA NACION.

Natalia, jefa de Recursos Humanos de Alesa Seguridad Integral, señaló que reunieron entre 500 y 600 postulaciones para su primera vez en el evento: “Para vigilador tomamos gente de hasta 55 años porque son jornadas de 12 horas donde la persona está parada. Para jefe de operaciones tomamos entre 50 y 60 años porque tienen experiencia”, aseguró. De todos modos, especificaron que la proporción de postulantes fue de un 70% de jóvenes (en su mayoría de entre 20 y 22 años) y un 30% de adultos.

Los stands con el cartel '+45' mantenían posiciones para perfiles con experiencia GCBA

“Tomamos gente joven pero estamos notando mayor empleabilidad en personas de más de 45 años que pueden tener otras obligaciones y un poquito más de experiencia”, remarcó Juan, representante de la fintech de préstamos personales ABan. La firma, que tenía dos vacantes para programadores, proyectó armar un banco de talentos de más de 300 currículums a partir de lo que recolectó en el evento.

Gabriel Zotta, gerente de Recursos Humanos de la empresa de recolección y reciclaje industrial Contenedores Hugo —otra de las compañías debutantes—, detalló que entrevistaron entre 140 y 150 interesados para cubrir entre 8 y 10 vacantes de oficios: “No tenemos un limitante con la edad; hoy tomamos a una persona de 57 años. Lo que evaluamos es la experiencia”.

“Vi la convocatoria por Facebook y como necesito empleo, decidí anotarme. Si llego a entregar mi CV a otra empresa iré, pero Coto es la que más me interesa porque trabajé de cajera y es lo que me gusta”, dijo Paula (46), quien vino de Ciudadela y se encontró con una larga fila. “Espero tener suerte y que me tomen”, expresó.

Se dedicó una tribuna entera del microestadio de Ferro para entrevistas individuales GCBA

Por su parte, Mauricio (44) buscó oportunidades en el área de mantenimiento: “Estoy trabajando en un hotel, pero muy espaciadamente. Busco algo más estable”, dijo. Después de participar de una edición anterior de la feria, se enfocó en empresas con cupos sénior y tuvo una entrevista individual con el supermercado: “Quedamos a la espera”, afirmó.

Debutantes y capacitación

En total participaron 30 empresas, ocho de las cuales se sumaron por primera vez. La nómina completa incluyó a Besser Weiss, Grupo Jaka, Mater Dei, Computrabajo, Contenedores Hugo, Global Worker, LX, Alesa Seguridad, Cleanmanager, Rosario Bus, Arcos Dorados, Love Chuka, Streambe, Talent Solutions, Grupo Ceta, Rex, ABan, Grupo L, Kansas, Il Quotidiano, Las Margaritas, Cuesta Blanca, Suministra, Gedco, CAT Technologies, Adecco, Deheza, Grupo Iervasi, Coto y Pullmen.

También contaron con stands dependencias públicas como BA Discapacidad, la Dirección General de Economía Social y Sociolaboral, y el Ministerio de Educación porteño mediante la Agencia de Habilidades para el Futuro y Terminalidad Educativa.

Además de las entrevistas laborales, se realizaron talleres y capacitaciones GCBA

En paralelo, se montaron tres auditorios con talleres a cargo de especialistas públicos y de entidades como Fundación Empujar, Prolijolimp y Umbral, con ejes en oratoria, marca personal, LinkedIn, entrevistas laborales y cómo superar filtros de inteligencia artificial. No obstante, estos sectores estuvieron a mitad de su capacidad debido a la preferencia de los postulantes por apurar la entrega de currículums antes del cierre.

Plazos de incorporación y agenda

“Sabemos que el trabajo ordena, da autonomía y genera futuro”, expresó Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo porteño. “Muchos vecinos se fueron de esta Expo Empleo con una fecha concreta para hacerse el preocupacional”, acotó el funcionario.

En cuanto a los tiempos de contratación, desde la organización indicaron a LA NACION que el resultado definitivo de inserciones se constatará en un lapso de hasta tres meses. Sin embargo, algunas empresas prevén plazos más cortos: en Contenedores Hugo proyectaron resolver sus incorporaciones en un período de entre 45 y 60 días.

Horacio Bueno, subsecretario de Trabajo y Empleo porteño, en la feria GCBA

En lo que va del año, las ediciones de la Expo Empleo Barrial en las comunas 5, 6, 14 y 15 acumularon 1800 posiciones laborales ofrecidas, con una tasa de contratación cercana al 70% en sus tres primeras convocatorias, según precisaron desde la organización.

La agenda de la feria continuará en septiembre con una edición especial orientada a estudiantes universitarios, y tendrá su evento mayor el próximo 28 de octubre con la Expo Empleo BA en La Rural de Palermo, donde varias de las empresas presentes en Ferro ya confirmaron su asistencia.