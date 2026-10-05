Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores

Después de 57 días sin volar, la aerolínea low cost Flybondi se presentó el viernes en concurso preventivo de acreedores. Este lunes, el Poder Judicial de la Nación asignó el juzgado que tendrá a su cargo el expediente.

Según la información oficial, la presentación fue realizada por el estudio Grispo y recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, Secretaría N° 47, a cargo de Santiago Medina.

De esta forma, la empresa buscaría congelar la deuda a la fecha de inicio para abrir un proceso de renegociación y quita. Y desde ese mojón, regularizar su situación.

Según la información disponible, todavía no se otorgó la conexidad con el concurso de OCA, la otra empresa del grupo COC Global, de Leonardo Scatturice, cuyo expediente está radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 23.

Uno de los principales desafíos de Flybondi será acreditar las condiciones necesarias para sostener su actividad durante el proceso concursal. La cuestión adquiere particular relevancia porque la compañía lleva casi dos meses sin operar vuelos.

Además, su página web volvió a quedar fuera de servicio, lo que afecta tanto la venta de tickets como la gestión de reservas.

Flybondi conserva actualmente tres aeronaves, que permanecen en el país sin operar. Las otras diez fueron devueltas a sus lessors. Algunas todavía tienen matrícula argentina y permanecen en el país a la espera del proceso de redelivery.

Reclamos laborales y deudas

La situación laboral también suma presión sobre la empresa. La semana pasada, un grupo de extrabajadores de Flybondi se concentró frente al edificio de la Secretaría de Trabajo de la Nación, en la Avenida Leandro N. Alem 650, para reclamar la intervención del organismo frente a la situación laboral que atraviesa la compañía.

Durante la jornada, representantes de los trabajadores fueron recibidos por la subsecretaria Claudia Testa. Según informaron los propios manifestantes, durante el encuentro plantearon sus reclamos por el atraso en el cumplimiento de los retiros voluntarios y la falta de pago de indemnizaciones por despidos sin causa que, en total, afectan a unas 1000 familias.

“La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo”, señaló Franco Vázquez, representante de los trabajadores despedidos de Flybondi.

Las cuentas de Flybondi fueron embargadas entre agosto y septiembre por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por deudas superiores a $1500 millones en cada caso.

A estos reclamos se suma la deuda con proveedores y prestadores. Entre ellos se encuentra el Hotel Presidente, que reclama a Flybondi unos $660 millones.

La compañía también enfrenta reclamos vinculados con los pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados. Según un relevamiento realizado por el sitio Failbondi, durante 2026 la aerolínea canceló alrededor de 2400 vuelos y afectó a unos 383.000 pasajeros.

Según esa misma fuente, desde enero Flybondi no habría realizado reembolsos a pasajeros cuyos vuelos fueron cancelados. Si se toma como referencia un ingreso mínimo de US$50 por pasajero y por tramo, el monto involucrado superaría los US$19 millones.