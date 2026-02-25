Por primera vez en 20 años, Aerolíneas Argentinas tuvo ganancias y no necesitó subsidios

Los números de Aerolíneas Argentinas abandonaron el color rojo, al menos en los balances. Según los datos que la compañía terminó de elaborar en las últimas horas y que aún no se han podido analizar a fondo, la empresa terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado y con un superávit operativo de US$112,7 millones.

Claro que siempre hay que observar el detalle, que aún no está disponible, para saber con certeza si hay o no pagos pospuestos o deuda que se refinanció. Más allá de la mirada de renglón por renglón que por ahora es imposible realizar, la tendencia está lejos de aquella dependencia de dinero estatal que llegó a una cifra superior a US$900 millones en 2012, cuando los entonces jóvenes de La Cámpora manejaban la compañía y hacían sus primeros palotes en la gestión, al mando de Mariano Recalde. La diferencia entre aquella punta y esta son cerca de US$1000 millones.

Por primera vez desde que la compañía fue reestatizada en 2008, Aerolíneas Argentinas finalizó un año sin recibir un solo peso del Estado Nacional y con un superávit operativo de US$112,7 millones, casi el doble de los US$56,6 millones obtenidos en el ejercicio 2024. Siempre según los datos de la compañía, con una facturación total mayor a US$2220 millones, 2025 se posicionó como el segundo año consecutivo de superávit.

“Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad -dijo Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas-. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”.

Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas Fabián Malavolta

Desde el punto de vista operativo, Aerolíneas voló igual cantidad de horas que en 2024, con un factor de ocupación del 83% en un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron 35.016 pasajeros por día. Los pasajeros transportados en 2025 fueron 12.781.016 y la confiabilidad de la operación se reflejó en un factor de cumplimiento del 99,4%, según sus propios números.

En paralelo, la línea aérea de bandera redujo su deuda bancaria y financiera en 41% -de US$341,9 millones a US$207,4 millones entre diciembre de 2023 y ese mes de 2025- como parte de una política de saneamiento de sus cuentas.

A fines de noviembre pasado, Aerolíneas Argentinas anunció un plan de inversión financiado con fondos propios para modernizar la flota. Para consolidar su operación doméstica e internacional, la compañía incorporará 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, junto a una inversión en asientos y conectividad de más de US$65 millones de dólares.

“El principal activo de este plan será el ingreso de cuatro aeronaves Airbus A330neo, un modelo de confiabilidad comprobada en el rango de largo alcance. La transición a estos equipos es un paso natural en la evolución de este segmento, ya que comparten gran parte de su plataforma de repuestos, simuladores y entrenamiento técnico con los A330ceo actualmente operados por la compañía", comunicó entonces.

El resultado de 2025 se encuentra actualmente en proceso de validación por la consultora KPMG, que ya certificó los estados contables del ejercicio 2024. Ese proceso culminará con la aprobación del balance 2025 por parte del Directorio de la compañía hacia la mitad del corriente año.

Solo para poner en perspectiva, entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas registró una pérdida operativa promedio de US$400 millones anuales a nivel EBIT. Este indicador es el que mide los beneficios antes de intereses e impuestos y es una de las medidas financieras que refleja la rentabilidad operativa de una empresa, siempre con la exclusión de los intereses de la deuda y los impuestos. Desde su reestatización, la empresa demandó al Estado más de US$8000 millones en transferencias directas.

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, el EBIT (beneficio antes de intereses e impuestos) y el EBITDAR (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costos de reestructuración o alquiler) son los mejores desde 2006, cuando la empresa todavía era privada.

Los números de la compañía se han visto impactados por un muy buen año en los vuelos internos. Por un lado, los pasajeros se han mantenido constantes. Por otro, las tarifas internas están en picos de precios que generan un enorme beneficio para la línea aérea. Sucede que en dólares la compañía ofrece pasajes que están lejos de los precios que cobraba hace no tanto tiempo. La combinación de tarifas en dólares (en alza) y los costos, también en moneda dura pero con una cotización quieta ha generado un enorme impacto en la caja de Aerolíneas Argentinas.

Semejante coyuntura la ha tornado apetecible para las grandes compañías de la región que miran con atención los pasos del gobierno de Javier Milei respecto de la posibilidad o no de privatizarla, total o parcialmente.