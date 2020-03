Farmacias. Las compras de stockeo de medicamentos batieron el récord

Las ventas en las farmacias crecieron casi 25% en unidades Fuente: Archivo - Crédito: LA NACION

Los supermercados no son los únicos ganadores del consumo en cuarentena. De acuerdo con un estudio privado, las ventas de las farmacias registraron un salto de casi el 25% en unidades y el dato más llamativo es que este incremento en la demanda no solo se explica por las categorías ligadas al combate de la pandemia -como los artículos de limpieza y tocador- sino por un rubro como el de los medicamentos, que históricamente no se asocia tanto con las compras de stockeo.

Según un estudio de la consultora Scentia, en las primeras dos semanas de marzo las ventas del canal farmacias registraron un aumento del 24,5% en volumen. El mayor salto se dio en las categorías de artículos de limpieza, que tuvo un alza del 115%, aunque en términos de facturación la mayor fuente de ingresos provino de los medicamentos -que explican casi tres cuartos de los ingresos de las farmacias. De acuerdo con el estudio de Scentia, en las primeras dos semanas de marzo las ventas de ese rubro subieron un 24,3% , lo que da cuenta de que las compras de stockeo que se vieron en los supermercados -con la gente llenando los changuitos de papel higiénico, lavandina y fideos- también se replicaron en los medicamentos.

Al menos desde un punto de vista comercial, la pandemia del coronavirus resultó un alivio para un canal que venía muy golpeado como el de las farmacias. Según un informe de la consultora IQVIA consignado por el portal especializado Pharmabiz, en 2019 las ventas de medicamentos -incluyendo artículos con receta y de venta libre- en el mercado argentino cayeron un 6,2% en unidades. La recesión para el sector se profundizó durante los primeros meses de este año, y en febrero el relevamiento mensual que realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) precisó que el rubro "farmacias, perfumería y conducta" sufrió una nueva baja del 3,8% en su volumen de ventas, comparado contra el mismo mes de 2019.

El rubro medicamentos también se vio impulsado por las compras de stockeo Fuente: Archivo

El negocio de las farmacias se encuentra fuertemente atomizado a nivel nacional. El líder del mercado es, por lejos, la cadena Farmacity. La empresa controlada por el fondo de inversión Pegasus en la actualidad cuenta con 250 sucursales distribuidas en catorce provincias, lo que implica en cantidad de locales una participación relativamente pequeña en un universo de más de 13.000 farmacias que se reparten entre más de 10.500 dueños.

Volatilidad en las góndolas

La buena performance del canal de farmacias acompañó la evolución que tuvieron los supermercados, que también se vieron beneficiados por el efecto coronavirus. Según los datos de Scentia, en las primeras tres semanas de marzo el canal supermercados registró un incremento interanual del 29,7% en sus ventas medidas en unidades, mientras que la facturación pegó un salto del 85,2%. En varias categorías los supermercados multiplicaron por tres o más sus ventas en lo que va de marzo, como insecticidas (268%), alcohol (255%) y toallas desinfectantes (210%). Y en otras la demanda se duplicó: polvos chocolatados (108%), jabón (106%) y atún (102%).

En Scentia además dan cuenta de un altísimo nivel de volatilidad del consumo . Los hipermercados, que habían sido los grandes ganadores de las compras de stockeo de la primera quincena de marzo, en los últimos días vieron caer dramáticamente sus ventas, con una baja contra la semana anterior del 16% en unidades.

A la hora de explicar esta caída, en Scentia destacan que convergen factores operativos, como el ingreso restringido que están obligados a implementar los supermercados, y otros económicos. "Es clave, la disponibilidad de dinero en gran parte de la sociedad y el gasto realizado en las dos primeras semanas del mes. Es importante aquí considerar la pirámide de ingresos que indica que el 30% de los argentinos tiene ingresos de hasta $14.500 mensuales y el 40%, entre $14.500 y $22.000", explica Osvaldo Del Río, director de Scentia.

Los ganadores de la última semana fueron los llamados locales de cercanía (comercios de menos de 500 metros cuadrados como almacenes, pequeños autoservicios, supermercados express), que en promedio registraron una suba del 6% en sus ventas en unidades.

De ahora en más resulta muy difícil hacer pronósticos, básicamente por la falta de antecedentes de un escenario similar de crisis generada por una cuarentena. Los analistas del sector solo se animan a anticipar que la evolución del consumo estará directamente ligada a la efectividad de las medidas que dispuso el Gobierno para asistir a los sectores de menores recursos.

"Para la última semana del mes será importante ver qué impacto tiene el ingreso familiar de emergencia u otro similar para gente con menores recursos. Fue muy grande el número de personas haciendo cola en los cajeros automáticos el viernes último", explica Del Río.