Turismo: las agencias de viaje ven una lenta recuperación, pero hay dudas por la cuarentena

Si bien distintas agencias de viaje están recibiendo consultas por reprogramaciones por las nuevas restricciones a los vuelos de cabotaje, referentes de la industria coincidieron en que atraviesan un sendero de recuperación. Sin embargo, señalan que en el corto plazo podrían enfrentar tres obstáculos: un ritmo de vacunación local lento que no permita una normalización rápida de la actividad, más restricciones de frecuencias y la posibilidad de que los turistas argentinos no puedan viajar a Europa si se dieron la vacuna Sputnik V.

“Por el momento hemos recibido, lógicamente, muchas consultas con respecto a la operación de vuelos, pero no hemos notado cancelaciones”, dijo a LA NACION Paula Cristi, gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, a raíz de las nuevas disposiciones que tienen lugar desde el sábado pasado hasta, en principio, el 30 de mayo, por las cuales los vuelos de cabotaje solo están reservados a trabajadores esenciales.

“Tenemos claro que, aunque podemos ser optimistas sobre las perspectivas de recuperación en el largo plazo, todo apunta a que ese camino no será una línea recta ascendente sino que mostrará altibajos, dependiendo de las condiciones sanitarias, restricciones en los destinos y procesos de vacunación”, agregó.

En tanto, Julián Gurfinkiel, cofundador de Turismocity, explicó que cualquier restricción al turismo es negativa, pero todavía es muy pronto para saber cuánto los va afectar. Con respecto a las reprogramaciones, dijo que en el caso de su empresa se manejan de manera online, pero que, al ser temporada baja, la cantidad de consultas para cambios no fue tan alta como sí lo había sido en marzo del año pasado.

“En el último mes creció muchísimo la venta de pasajes al exterior, sobre todo a Estados Unidos, Cancún y Punta Cana. También se estuvo vendiendo mucho turismo nacional y se estaba empezando a mover la venta para vacaciones de invierno. En el mediano plazo, a medida que más países se sigan abriendo al turismo, las ventas deberían seguir aumentando”, continuó.

Por su parte, Francisco Vigo, CEO de Almundo, también dijo que es optimista respecto de los avances a nivel mundial en cuanto a apertura de fronteras y porcentajes de vacunación. “Si mejora la situación a nivel global, podríamos estar seguros de que habrá una suba en el sector turismo”, señaló.

Sin embargo, dijo estar preocupado por el proceso de vacunación en la Argentina, el cierre de frecuencias, cuando los pasajeros cumplen con el requisito de PCR para ingresar al país, y que, en caso de nuevas restricciones, seguirán trabajando con foco en los clientes, reprogramando sus viajes y ampliando las franjas de sus canales de atención.

Y, más allá del ritmo de vacunación local, que permitiría un mayor grado de apertura, José María García Casabal, CEO de Volala, se mostró preocupado por la posibilidad de que los argentinos que tengan la Sputnik V no puedan ingresar a Europa, como ya avisó España.

“Me preocupa el futuro de la reactivación de la industria si se establece el pasaporte sanitario en Europa, porque la vacuna que más se usa acá no está permitida allá. Si todos pensamos que tener un porcentaje alto de población vacunada empieza a resolver los problemas, pero se pone un pasaporte y no está la Sputnik, no resolviste el problema”, concluyó.

En la actualidad, los viajeros que no pertenecen a países de la Unión Europea deben someterse a hisopados o cuarentena al llegar, a menos que se hayan dado las vacunas autorizadas (AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson).