Fecha de cobro para los jubilados de la Anses: cuándo cobro en agosto 2026

Los titulares del sistema previsional argentino ya pueden consultar la fecha de cobro de sus haberes, correspondientes al mes de agosto, debido a que la Anses (Administración nacional de la Seguridad Social) difundió el esquema de pagos para los jubilados.

Está disponible el calendario de agosto de jubialciones y pensiones Shutterstock

En agosto, los jubilados y pensionados tienen un reajuste delc1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Todas las fechas de pago de jubilaciones y pensiones de agosto 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Las fechas de acreditación de haberes, según la terminación del DNI shutterstock - Shutterstock

Cuánto cobran los jubilados en agosto de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $419.775,92 $70.000 $489.775,92 Jubilación máxima $2.824.694,50 - $2.824.694,50 PUAM $335.820,74 $70.000 $405.820,74 PNC (Invalidez/Vejez) $293.843,14 $70.000 $363.843,14

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cuál es el alcance del bono previsional de agosto

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $489.775,92.