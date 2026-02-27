Federico Furiase reemplaza a Alejandro Lew en la Secretaría de Finanzas

El ministro de Economía, Luis Caputo anunció hoy que Alejandro Lew abandonará la Secretaría de Finanzas tras poco más de tres meses en el cargo. En su lugar asumirá Federico Furiase, hasta ahora director del Banco Central (BCRA).

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas. En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, posteó Caputo en su cuenta personal de X.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 27, 2026

Según el ministro, Lew continuará colaborando con el equipo económico “en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”.

Lew asumió en noviembre pasado tras la salida de Pablo Quirno de Finanzas para desempeñarse como canciller. Antes había sido director y vicepresidente segundo del BCRA.

En julio de 2024, sin embargo, presentó su renuncia al organismo, y fue reemplazado en el cargo por Baltasar Romero Krause. Su salida había sido confirmada mediante el decreto 657/2024.

En aquel momento, en el Gobierno indicaron que la salida de Lew ya estaba acordada, y que el economista formado en la Universidad de Buenos Aires iba a ser parte del equipo económico “por un tiempo”.

Antes de sumarse a la función pública durante la presidencia de Javier Milei, Lew había trabajado como CFO de YPF, en la gestión de Alberto Fernández. Ingresó a la compañía en 2020, y dejó el puesto en diciembre de 2023, para sumarse al BCRA.

En tanto, antes de su posición actual en el directorio del BCRA, Furiase se desempeñó como asesor del titular del Ministerio de Economía y como representante del Ministerio de Economía en el directorio del BCRA, entre diciembre de 2023 y mayo de 2024.

En el sector privado, tiene más de 17 años de experiencia en consultoría económica-financiera y más de 10 años en la actividad académica, con un enfoque en el análisis de la coyuntura macroeconómica-financiera de Argentina y las finanzas internacionales.

Fue director en Anker Latinoamérica (2021-2023), director en Eco Go Consultores (2017-2021), economista senior en Estudio Bein & Asociados (2008-2017) y analista en Federico Muñoz & Asociados (2008).

Además, es profesor titular en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) en las siguientes materias: “Teoría y Coyuntura Macroeconómica Aplicada” en su modalidad tradicional y ejecutiva (Maestría en Finanzas y MicroMaster en Mercados de Capitales), “Matemática Financiera” (curso de ingreso de la Maestría en Finanzas) y “Finanzas Internacionales” (Maestría en Políticas Públicas). Desde 2016, es tutor en el Taller de Trabajo Final (Maestría en Finanzas). Anteriormente, fue profesor de “Introducción a los Mercados Financieros” en el Programa Capacitarte de la UBA.