Minería: las exportaciones crecieron un 84% en el primer cuatrimestre y alcanzaron un récord histórico

Las exportaciones de minerales alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer cuatrimestre de 2026, impulsadas por el crecimiento de la comercialización de litio y minerales metalíferos en el exterior. En los primeros cuatro meses del año, acumularon US$3254 millones en relación al igual período de 2025, lo que representa un incremento del 84,3% en relación con igual período de 2025.

LAS EXPORTACIONES MINERAS ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 🇦🇷🇦🇷



✅ Las exportaciones mineras crecieron 84,3% en el primer cuatrimestre del año en relación a igual período de 2025, totalizando USD3.254 millones y alcanzando un récord histórico para… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 12, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia a través de su cuenta de X. Destacó que las exportaciones mineras “se ubicaron 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año”.

El último informe mensual, publicado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, detalló que solo en abril las exportaciones totalizaron US$817 millones, un aumento del 86,3% respecto al mismo mes del año anterior. Estos envíos representaron el 10,5% de las exportaciones totales argentinas en abril y el 10,9% en el acumulado de los primeros cuatro meses de este año.

Entre los principales complejos exportadores, el litio presentó un crecimiento excepcional, debido a la mejora en los precios internacionales y al incremento en los volúmenes comercializados. Según datos oficiales, se exportaron un total de US$187 millones, un alza interanual de 153,9% y el nivel más alto registrado para ese mes. Este producto explicó el 23% de las exportaciones mineras totales del mes.

La comercialización del litio argentino en el exterior alcanzó un récord histórico en el primer cuatrimestre de 2026

En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones de litio alcanzaron los US$658 millones, un incremento interanual del 137,8%, el 20,2% del total minero. En cuanto a las cantidades físicas, el sector exhibió una suba del 53,7% en lo que va del año.

En tanto, los minerales metalíferos ―insumos de los que se extraen metales puros― tuvieron un aumento interanual del 75,7% respecto al mismo mes de 2025 y sumaron US$615 millones. Esta clase de productos representaron el 75,3% de las exportaciones mineras totales del mes. Se destacó la participación del oro con US$514 millones (63% del total exportado) y de la plata con US$87 millones (11% del total).

Principales destinos

Los principales destinos de las exportaciones mineras en el primer cuatrimeste de 2026 Yu Fangping - XinHua

Las exportaciones mineras a Suiza, China, Estados Unidos y Canadá explicaron en abril el 89% (US$ 730 millones) de los destinos. Este flujo se explica mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron el 77% de las ventas mineras a este grupo tanto en abril como en el acumulado cuatrimestral.

En su posteo, Caputo marcó: “Se destacó el crecimiento interanual de las exportaciones a China (+187%), EE.UU. (+101%), Corea del Sur (+99%), Alemania (+97%) y Canadá (+68%)”.

El resto de los envíos tuvo como destino principalmente India, Corea del Sur, Alemania, Bulgaria y Finlandia.