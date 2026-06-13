Minería: las exportaciones crecieron un 84% en el primer cuatrimestre y alcanzaron un récord histórico
El sector minero acumuló US$3254 millones en los primeros cuatro meses del año, un hito para el sector; se destacó el incremento en la comercialización del litio y minerales metalíferos
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Las exportaciones de minerales alcanzaron un nuevo récord histórico en el primer cuatrimestre de 2026, impulsadas por el crecimiento de la comercialización de litio y minerales metalíferos en el exterior. En los primeros cuatro meses del año, acumularon US$3254 millones en relación al igual período de 2025, lo que representa un incremento del 84,3% en relación con igual período de 2025.
LAS EXPORTACIONES MINERAS ALCANZARON UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 🇦🇷🇦🇷— totocaputo (@LuisCaputoAR) June 12, 2026
✅ Las exportaciones mineras crecieron 84,3% en el primer cuatrimestre del año en relación a igual período de 2025, totalizando USD3.254 millones y alcanzando un récord histórico para…
El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la noticia a través de su cuenta de X. Destacó que las exportaciones mineras “se ubicaron 161,8% por encima del nivel promedio de 2010-2025 para los primeros 4 meses del año”.
El último informe mensual, publicado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, detalló que solo en abril las exportaciones totalizaron US$817 millones, un aumento del 86,3% respecto al mismo mes del año anterior. Estos envíos representaron el 10,5% de las exportaciones totales argentinas en abril y el 10,9% en el acumulado de los primeros cuatro meses de este año.
Entre los principales complejos exportadores, el litio presentó un crecimiento excepcional, debido a la mejora en los precios internacionales y al incremento en los volúmenes comercializados. Según datos oficiales, se exportaron un total de US$187 millones, un alza interanual de 153,9% y el nivel más alto registrado para ese mes. Este producto explicó el 23% de las exportaciones mineras totales del mes.
En el acumulado del primer cuatrimestre, las exportaciones de litio alcanzaron los US$658 millones, un incremento interanual del 137,8%, el 20,2% del total minero. En cuanto a las cantidades físicas, el sector exhibió una suba del 53,7% en lo que va del año.
En tanto, los minerales metalíferos ―insumos de los que se extraen metales puros― tuvieron un aumento interanual del 75,7% respecto al mismo mes de 2025 y sumaron US$615 millones. Esta clase de productos representaron el 75,3% de las exportaciones mineras totales del mes. Se destacó la participación del oro con US$514 millones (63% del total exportado) y de la plata con US$87 millones (11% del total).
Principales destinos
Las exportaciones mineras a Suiza, China, Estados Unidos y Canadá explicaron en abril el 89% (US$ 730 millones) de los destinos. Este flujo se explica mayoritariamente por los minerales metalíferos, que representaron el 77% de las ventas mineras a este grupo tanto en abril como en el acumulado cuatrimestral.
En su posteo, Caputo marcó: “Se destacó el crecimiento interanual de las exportaciones a China (+187%), EE.UU. (+101%), Corea del Sur (+99%), Alemania (+97%) y Canadá (+68%)”.
El resto de los envíos tuvo como destino principalmente India, Corea del Sur, Alemania, Bulgaria y Finlandia.
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