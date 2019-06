Los cumpleaños de spa para nenas son una de las tendencias

La mayoría de los negocios surgen cuando alguien detecta una necesidad insatisfecha y propone una solución rentable. Ese fue el caso de cuatro mamás que, ante el festejo de cumpleaños de sus hijos, se encontraron con falta de variedad en la oferta de servicios y pensaron distintas opciones que se convirtieron, en un comienzo, en un ingreso extra, pero llegaron a escalar en un emprendimiento que hasta incluye franquicias.

Uno de esos casos fue el de Gladys Sánchez, quien hace 18 años creó un portal de fiestas para cumpleaños llamado Cumple Virtual, que actualmente agrupa a 130 clientes o proveedores de salones, animaciones, catering, alquiler de juegos, equipamiento, ambientación, fotos y video.

"Todo surgió porque llegaba el cumpleaños de mi hija y siempre lo hacía en el mismo lugar. Entonces pensé en una web que juntara toda la oferta de salones, y la hice. Yo trabajaba en tecnología y la armé con las herramientas de ese entonces. Los salones empezaron a llamar, a mandar mails y así fue creciendo", describió.

A cada cliente le cobran un abono semestral o anual para estar en la página. El anual cuesta $1800. Además, Sánchez organiza desayunos de trabajo para aconsejar a los proveedores y para que se mantengan al tanto de las tendencias, sobre todo en cuanto a la comunicación vía redes sociales. A los clientes no se les cobra por asistir, pero a los no clientes, sí.

"Nosotras damos la herramienta y el asesoramiento. La idea es generar networking para que ellos mismos sepan cómo llegar a la gente. No se pueden seguir manejando por los canales tradicionales cuando la gente hoy se contacta por Instagram y su público, los chicos, están en esa red social", explicó.

Otra mujer que reconvirtió su profesión y se sumó al rubro es Anabella Medialdea, una diseñadora de indumentaria que comenzó haciendo ropa y accesorios para bebés, pero luego, por falta de tiempo, pensó en confeccionar unas carpas que se pudieran alquilar para cumpleaños, sobre todo del tipo pijama party ( pijamada). Así nació Tende Bambini.

Un pijama party temático con ocasión de Halloween

"Con dos chicos se me complicaba la confección de ropa y empecé a comprar los materiales para hacer colchonetas, carpas y banderines. El primer cumpleaños que hice fue el de una amiga de mi hija, en agosto de 2017", contó Medialdea, quien por ahora se concentra en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y ofrece opciones para nenes y nenas.

"La temática que más sale es la pijamada de unicornios, pero hice una por el Mundial de Rusia del año pasado y también tengo la opción tipo selva, una romántica, una versión Harry Potter y una opción mixta con carpitas rosas y celestes", puntualizó, y dijo que tres carpas con capacidad para seis chicos salen $2000, y si se agregan más se cobran $480 por cada carpa extra.

El servicio incluye almohadones, mantas, colchonetas, una falsa fogata con lamparitas, cotillón, películas y souvenirs para todos los chicos.

Del colegio a la fiesta

Sandra Wedeking es una docente de nivel inicial con más de 30 años de experiencia y una apasionada por la ciencia desde que su abuelo le regaló un microscopio, a los nueve años. Y hace ya más de 15 arrancó con los talleres de ciencia en jardines de infantes y hace 10 las mamás le empezaron a pedir que armara experimentos para los cumpleaños de sus hijos. Hoy, desde su emprendimiento Espacio Didáctico ofrece estos "cumpleaños científicos".

"Tenemos un montón de experimentos de acuerdo con la edad. El primer evento que sugiero es mezclar cosas para ver las reacciones de los elementos. Luego, se suma la temática de uso de los sentidos y después hay experimentos con energía y electricidad para los más grandes", detalló la emprendedora.

Ya desde hace un tiempo el furor es por el slime, si bien Wedeking dice que hace 20 años que ella fabrica prácticamente lo mismo que antes se llamaba miki moko.

"Hay como ocho millones de fórmulas y la nuestra se caracteriza por no ser muy pegajosa, y si bien se estira mucho no hay que hacerlo muy rápido. El slime dura tres o cuatro meses, si lo cuidan, y es translúcido con el color que cada chico o chica elija y la decoración, ya que se le pueden poner brillos", explicó.

El slime es furor para los cumples infantiles

Los "cumpleaños científicos" duran dos horas y media y arrancan desde los $4500 por los insumos y los cuidados que implican.

Además de Wedeking, en el emprendimiento participa su hijo, que es actor, y otras dos chicas colaboran con las animaciones. Sin embargo, la maestra dice que ella está en todos los cumples, por lo que no toma más de un evento por día.

Según dijo la emprendedora, el promedio habitual es de 15 a 20 eventos por mes, si bien en los últimos dos años notó una merma, que bajó la media a 10 cumpleaños mensuales.

Por su parte, Alejandra Rey Gay es diseñadora gráfica y fundadora de ChikiSpa, una firma que organiza fiestas de cumpleaños para chicas ambientadas como si fueran un día de relax. El caso de Rey Gay es similar al de las otras mamás. La idea surgió porque ella y su hija no encontraban lo que querían para celebrar su cumpleaños, con lo cual se puso a hacer y comprar cosas y luego pensó en un diseño y logo para presentarlo en el mercado.

"Armé la página web y la fan page con lo que sabía y empecé a recibir enseguida consultas, y luego por un error mío la demanda explotó porque pauté en Facebook pensando que invertía pesos y cuando llegó el resumen de tarjeta toda esa inversión había sido en dólares", contó sobre los inicios, en junio de 2013.

Y ya en marzo de 2014 tenía tres equipos de animadoras y luego empezó a recibir consultas de provincias por la franquicia.

"Me puse a averiguar con distintas consultoras y todas me decían que lo mío no era franquiciable, porque era un servicio, hasta que di con una consultora más chica que me dijo que sí lo podía hacer. Hice los manuales para volcar todo mi know how acerca de cómo es el servicio y cómo se tiene que vender, y me lancé", explicó. Hoy hay siete ChikiSpa en Tucumán, San Juan, Salta, zona sur, zona norte, Capital Federal y La Plata.

Un evento básico cuesta $3500 y puede llegar hasta los $6000 con adicionales. En los meses pico, como marzo y abril, entre todas las filiales llegan a sumar entre 70 y 80 eventos por mes.

El fee de ingreso que se cobra por la franquicia es de $5000, más otros $3000 mensuales por asesoramiento. El equipo que se requiere para arrancar el emprendimiento cuesta $65.000, aunque el franquiciado puede hacer las compras por su cuenta siempre que respete la estética del negocio original.