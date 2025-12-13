Son argentinos arrancaron con su proyecto hace un año y ya facturan $80 millones por mes

Está claro que el asado argentino goza de fama mundial por la calidad de nuestra carne. Pero, seamos sinceros: su alta notoriedad no se termina ahí. Es que en un asado de estas tierras todo se arregla, desde el planteo táctico para repetir la hazaña de 2022 en la Copa del Mundo hasta sentar las bases para generar una empresa que supere los 80 millones de pesos en su facturación mensual.

Si este logro merece la atención en un mercado como el argentino, más todavía si contamos que se trata de una iniciativa creada por dos hermanos: Rosario y Santiago Gianola, los fundadores de una startup que acaba de cumplir su primer año de vida y ya es un referente entre la comunidad de wellness local.

La llegada de este nuevo jugador se inscribe en un momento especial. Y es que el mercado global de suplementos dietéticos y nutricionales mueve cifras enormes: en 2025 se estima que el tamaño de la industria mundial de suplementos supera los US$385.000 millones. A nivel regional, en América Latina este segmento tuvo en 2024 un tamaño estimado en los US$51.317 millones y se proyecta un crecimiento sostenido de 8,2% que se dará en los próximos 5 años.

Habiendo atravesado la crisis del Covid19, las poblaciones empezaron a poner el foco en sostenerse saludables, y sobre todo en prevenir posibles factores de riesgo o enfermedades crónicas. Todo esto impulsa el crecimiento del mercado de los suplementos, incluyendo aquellos que están orientados a apoyar a los deportistas para mejorar su rendimiento.

En este sentido, la demanda se volvió más fuerte entre aquellos productos que buscan mejorar el sistema inmunológico, optimizar la salud digestiva y prevenir deficiencias nutricionales. A esto hay que sumar que la industria no solo provee estos suplementos en modos de cápsulas o polvillo para diluir, en muchos casos ya están sumados a aguas, yogures y hasta condimentos o snacks fits.

La industria no solo provee estos suplementos en modo de cápsulas o polvo, en muchos casos ya están sumados a aguas, yogures y hasta condimentos o snacks fits

Entonces, al observar esto, la dupla de hermanos hizo gala de su complementariedad y se pusieron manos a la obra. Así crearon Matter Supplements, un proyecto especializado en suplementos que tiene como producto estrella Green Boost que está formulado con 58 ingredientes funcionales que reemplazan a más de una docena de suplementos individuales. Y, además, ofrece beneficios concretos como: contribuir a una buena digestión, a la microbiota intestinal y a la detoxificación; refuerza el sistema inmune y apoya la salud cardiovascular; actúa como antioxidante y antiinflamatorio natural; favorece el equilibrio hormonal y la salud metabólica; mejora la energía y la función cognitiva; apoya el desarrollo muscular y la salud ósea, y promueve una piel más equilibrada y ayuda a controlar el acné.

Santiago aportó sus saberes en marketing –recién volvía de Australia y allí había detectado la madurez del mercado de suplementos– y Rosario puso la ciencia con su experiencia como Ingeniera en Alimentos con un MBA del IAE Business School.

El primer paso se dio en el asado, y el segundo cuando lograron reunir el capital inicial: 100 mil dólares, a los que sumaron muchas horas hombres (las suyas) para desarrollar “una propuesta simple y transparente”, como definen.

Con la seguridad de quienes saben, apenas lanzaron supieron que estaban en el camino indicado. “Tuvimos una devolución increíble, no solo en ventas, sino en algo aún más fuerte: la gente realmente sentía los beneficios. Los mensajes, las historias y la energía que nos devolvían fueron un sacudón”, dice la dupla.

Y hay más: “Al segundo mes ya estábamos manejando un volumen de ventas que nos cacheteó y nos hizo darnos cuenta de que esto no era solo una idea de asado familiar. Había una necesidad real y la estábamos abordando de la manera correcta. Ese fue el punto en el que entendimos que teníamos el potencial de convertirnos en una empresa de verdad y que llegó para quedarse”.

Dar el salto

Ambos tuvieron una transición hacia la vida de independiente. “Ya había salido del mundo corporativo varios años antes para dedicarme a la consultoría, eligiendo proyectos que realmente me motivaran. Emprender fue una evolución natural de esa búsqueda de libertad y propósito”, asegura Rosario, que vive en Tandil y fue mamá hace algunos meses, por lo que está descubriendo las bondades de tener cierto control de los tiempos laborales.

Por su parte, Santiago venía de trabajar varios años en startups en Australia. “El salto al emprendedurismo estuvo muy alineado con ese ritmo: construir, iterar, equivocarse rápido y volver a intentar”, dice.

“Hoy, como emprendedores, sentimos que nuestras funciones son muchísimo más dinámicas que en una corpo. Tocamos todas las áreas, tomamos decisiones todos los días y vemos el impacto de inmediato. No hay procesos eternos ni burocracia que frene. Esa agilidad nos hace sentir más vivos, más creativos y con la posibilidad de mejorar constantemente”, relatan al unísono, y con alegría.

Ahora bien, el crecer rápido puede ser un gran desafío para muchas startups, y no todas pueden superarlo.

¿Cuál es la estrategia de estos hermanos? “Desde el primer día nos tomamos muy en serio el armado de la estructura. Sabíamos que queríamos crecer, pero también que queríamos hacerlo de forma ordenada, eficiente y sostenible. Por eso automatizamos y profesionalizamos gran parte de los procesos desde el inicio, lo que nos permitió absorber el crecimiento”, detallan

Pero, según cuentan estos emprendedores, sostenerse a flote es el mayor reto que debieron enfrentar. “El desafío, sin dudas, es el económico. En Argentina es parte de las reglas de juego: operar con cambios constantes, adaptarse rápido y aprender a trabajar con cierta incertidumbre permanente”, cuentan.

Los emprendedores reconocen que lo más complejo es proyectar a futuro. “Cualquier factor económico o político puede cambiar —para bien o para mal— y eso te obliga a estar siempre atento, recalculando y tomando decisiones casi en tiempo real.

Pero también es cierto que esa misma dinámica te vuelve más flexible, más creativo y mucho más resiliente. Buscamos verlo de esta manera, como algo que nos aporta mucho dinamismo para no frustrarnos y protestar constantemente”, afirman y comparten los números: en los últimos tres meses crecieron 45% y el 60% de los consumidores son recurrentes.

Por supuesto, parte de la explicación del despegue está también en haber sabido olfatear que se estaba abriendo una ventana de oportunidad. En Argentina hay una apertura enorme hacia el bienestar, la prevención y los hábitos saludables.