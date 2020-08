Florencia Bonacci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2020 • 00:00

Los plazos se estiran y la falta de definiciones comienza a presionar sobre el humor del mercado local. Se habla, claro está, de la tan demorada reestructuración de la deuda. La próxima semana volverá a tener como protagonistas y como claros drivers a las indicaciones que el Gobierno les entregue a los acreedores sobre los pasos que piensa seguir. Fuera de eso, sigue la incertidumbre local e internacional por el real impacto que tendrá el coronavirus en la economía y cuál será el ritmo de recuperación.

Deuda: se acerca, por fin, el tiempo de definiciones

A más de 100 días desde la primera presentación oficial del canje de deuda de ley extranjera, no parece haber aún un acuerdo que garantice el "éxito" del Gobierno. No obstante, y como buen punto, las negociaciones al parecer se mantienen abiertas y no se rompieron. La "pelota" está, claramente, del lado del Gobierno. Eso llevó a que la volatilidad de los bonos en la última semana haya crecido. Las cotizaciones se movieron con algo de debilidad, cayendo entre 1% y 1,5% en la semana, pero manteniendo paridades arriba del 40% (con un promedio de entre 44/45%).

En paralelo, tendría que avanzar en las próximas semanas en el Congreso (y en su puesta operativa) el canje de deuda ley local; y también comenzarían las negociaciones con el FMI para reestructurar los US$44.000 millones adeudados. Debajo de la línea nacional, en tanto, esperan pista varios canjes provinciales. Entre ellos, el que más dudas genera es el de la deuda de la provincia de Buenos Aires. La aceptación a la primera propuesta fue baja y se deberán reflotar las conversaciones. Esto no impide que la provincia siga con su cronograma de colocaciones en pesos (esta semana colocó $3000 millones en letras de corto plazo).

Bonos CER, con cobertura frente a la inflación

Es claro que el Gobierno ha tenido éxito en rearmar la curva de pesos -superando incluso las expectativas de propios y ajenos-, lo que puede verse reflejado en el porcentaje de renovación alcanzado, que superó el 130% en julio. No obstante, es importante entender que en el actual contexto (y en tiempo de definiciones claves), la decisión que se tome sobre la deuda en dólares será crucial para determinar el comportamiento del éxito de estas licitaciones a futuro.

Ahora bien, no hay dudas tampoco de que la liquidez significativamente alta ejerce presión sobre las expectativas que apuntan a una fuerte aceleración de la inflación -que se precipitaría tras el relajamiento de la cuarentena-. Y, más allá de las señales del Banco Central en un intento por mejorar la tasa Badlar, se estima que el camino de las tasas reales es hacia el terreno negativo, con lo que la cobertura que ofrecen los activos indexados por CER resultan interesante. Si se analiza la curva hoy, los bonos CER han sido los grandes ganadores. Muestran actualmente paridades que son, en promedio, de entre 95% y 100%, muy lejos de los niveles del 55% vistos en abril, y aún con posibilidades de un upside en el escenario actual.

Agosto, mes de balances de las empresas locales

El índice bursátil argentino se prepara para testear nuevamente sus máximos (en pesos) en la zona de 50.000 puntos. No obstante, es sumamente claro que en dólares se está lejos de lo que una vez llegó a ser su techo. Puntualmente, el S&P Merval logró cerrar el mes de julio por encima de los 400 puntos, alejándose de esta manera de los mínimos de 250 puntos (lo que implica una recuperación del 65%), pero aún con un largo camino por recorrer para volver a alcanzar los casi 600 puntos de principios de año, y ni hablar de los 1000 antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Como driver, y más allá del camino que tome el canje de deuda -clave para las acciones-, en estas semanas comenzará también a llegar una nueva temporada de balances, que no se augura que sea para nada buena. Si bien gran parte de este sentimiento ya está implícito en los precios, es probable que la cruda realidad ancle las expectativas de los inversores. De las compañías que integran el panel líder, ya está Ternium (TX) -y una ex como Tenaris (TS)- confirmada para la semana entrante, seguida por YPF, Pampa Energía, y Loma para la otra, para finalizar el mes con el Banco Francés y Central Puerto.

Grandes cifras para los gigantes de la tecnología

A pesar de la pandemia de coronavirus, las empresas tecnológicas siguen picando en punta. Los datos son impresionantes, más si se los compara con los de la economía estadounidense, que muestra una contracción. Para poner en contexto todo esto, la temporada de balances llegó a su mitad, y más del 80% logró superar las expectativas de los analistas, aunque las caídas en las ganancias por acción (en la medición interanual) que se espera superen igualmente el 30%.

No obstante, las "Big Tech", como se los conoce a estos gigantes tecnológicos, han reconfirmado (y justificado) su performance hasta el momento -que no solo se han recuperado desde los mínimos del año, sino que acumulan una suba de más del 15% en lo que va de este año complicado-. En números, entre Amazon, Google, Microsoft, Apple y Facebook -que representan el 20% del S&P500, y casi el 40% si miramos el Nasdaq-, facturaron más de US$240.000 millones y tiene un valor combinado de más de US$6 billones. Definitivamente, estos resultados seguirán siendo un dolor de cabeza para el Congreso norteamericano, que ya no ve con tan buenos ojos el poder que están acumulando estas empresas.