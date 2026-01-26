Finanzas. Cuatro preguntas para entender el mercado cambiario actual

El Banco Central acumuló compras por más de US$975 millones en enero, superando el objetivo del 5% del volumen operado, y, pese a la expectativa inicial de mayor presión cambiaria, el dólar oficial cayó 1,8% en lo que va del mes; del lado de la oferta, las divisas empezaron a aparecer, mientras que la demanda sigue contenida

¿El Banco Central cumple con su palabra?

Acumuló compras por más de US$975 millones en enero (US$60 millones diarios en promedio), superando el target del 5% del volumen operado. A comienzos del mes, su estrategia se basaba en comprar spot a cambio de entrega de cobertura al sector privado vía futuros de dólar e instrumentos Dólar Linked, lo que llevó la demanda de cobertura a un pico de US$8800 millones. Tras la licitación de la semana pasada, esa demanda se desinfló hasta US$7450 millones, habilitando compras más genuinas.

¿Por qué baja el dólar oficial si el BCRA compra?

Pese a la expectativa inicial de mayor presión cambiaria tras el anuncio de la remonetización, los hechos fueron en sentido contrario: el dólar oficial cayó 1,8% en lo que va de enero. Parte de la explicación yace en el giro de estrategia del BCRA, que pasó de ofrecer cobertura cambiaria a “secar la plaza”, administrando la liquidez para mantener las tasas de interés elevadas. El sesgo contractivo, explicitado en la última licitación, ancló expectativas y llevó a los agentes a desarmar posiciones en dólares.

¿Qué flujos juegan a favor del Central?

Los dólares empezaron a aparecer y la demanda sigue contenida. La liquidación del agro aceleró a US$85 millones diarios desde US$53 millones en diciembre. Además, ya ingresaron US$2800 millones de emisiones corporativas y restan US$3600 millones por liquidar, con colocaciones provinciales por US$1750 millones aún no volcadas. Las importaciones recortaron a US$5600 millones desde US$7200 millones y la FAE cayó de US$3950 millones a US$1100 millones en diciembre.

¿Qué está haciendo el Tesoro?

Volvió a comprar dólares, aunque por fuera del MLC. El 14/01 adquirió US$158 millones al BCRA y el 19/01 habría repetido por US$269 millones. El objetivo inmediato es cubrir pagos pendientes de enero (US$245 millones). En febrero, la dinámica se repetiría: vencen cerca de US$1000 millones. La contracara es que el Tesoro sigue drenando sus “reservas en pesos”, hoy en $2,3 billones (mínimos desde mayo de 2024), lo que tensiona la liquidez del sistema financiero y mantiene las tasas elevadas.