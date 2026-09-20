Finanzas: el dólar, tranquilo; la economía real, no tanto

El dólar subió solo 0,2% nominal en lo que va del mes y la distancia con el techo de la banda es la mayor en más de cuatro meses. ¿Qué hay detrás de esta estabilidad? Por un lado, un BCRA que modera sus compras para no presionar al tipo de cambio: promedia apenas US$13 millones diarios adquiridos. Esto ocurre mientras el agro sigue liquidando firme para esta época del año (US$170 millones diarios) y la demanda neta del resto de los sectores luce más fuerte. A esto se suman ventas oficiales de dólar futuro.

Datos de actividad que no acompañan

Los datos preliminares del Indec del mes de julio fueron difíciles de digerir para el mercado: la industria cayó un 5% mensual y la construcción un 4,6%, aunque la elevada volatilidad de ambas series invita a tomar los números con cautela. En el mercado laboral, el empleo privado cayó por 13° mes consecutivo en junio y acumuló una pérdida de 246.000 puestos registrados desde el inicio de la gestión de Javier Milei, superando así el número de la pandemia.

El desafío de sostener el superávit fiscal

Por el lado de los ingresos, la recaudación total cayó 1,0% real interanual en agosto, encadenando 13 meses de bajas. La nueva normativa de la CNV sobre el uso de transferencias en lugar de echeqs apuntaría a ampliar la base de Débitos y Créditos, cuya recaudación real cayó por cuarto mes consecutivo. Por el lado del gasto, sigue habiendo recortes: se contrajo 0,5% real interanual, reflejando el fuerte compromiso fiscal del Gobierno. El margen para seguir recortando parece cada vez más acotado.

La pieza que falta en la estabilización

El crecimiento es hoy la pieza que falta en el proceso de estabilización. El Gobierno logró un amplio apoyo político con la desinflación, pero a medida que la estabilidad de precios se normaliza, es probable que cobren más peso el crecimiento, el empleo y el ingreso disponible. En este contexto, la confianza del consumidor subió 2,4% en septiembre, pero sigue 9,6% abajo en lo que va de 2026. Más relevante será la evolución del Índice de Confianza en el Gobierno el próximo lunes 28.

La autora es economista de PPI