Finanzas: repuntan los bonos y recuperan terreno las acciones

La deuda soberana argentina barajó y dio de nuevo. Agosto fue un mes complicado, en el que el clima local se deterioró, producto de los traspiés legislativos y la actividad que sigue sin mostrar signos de recuperación generalizada. Con valuaciones menos exigidas que a principios de agosto, los Globales arrancaron septiembre con una suba de entre 0,5% y 1,1% y los Bonares con un avance de entre 0,4% y 1,2%, lo que llevó al riesgo país a perforar nuevamente la barrera de los 500 puntos básicos.

San Juan saldría al mercado internacional

A pesar de no contar con antecedentes en los mercados internacionales de deuda, San Juan tiene el potencial de convertirse en un crédito interesante. Mostró disciplina fiscal en 2025, cerrando con un superávit fiscal de 1,4% de los ingresos totales. La perspectiva es favorable, ya que las regalías representan apenas 2,3% y una porción significativa de los principales proyectos mineros se desarrolla en la provincia. De los 24 proyectos aprobados bajo el RIGI, hay cuatro iniciativas mineras en San Juan.

Llegó la primavera al Merval

El Merval tuvo un agosto para el olvido. Sin drivers concretos que impulsaran una compresión del riesgo país, el Merval se hundió 9,2% hasta US$1896, quebrando soportes estructurales. Tras la fuerte corrección, las valuaciones de las acciones locales lucen más atractivas y, en los primeros días de septiembre, el Merval recuperó terreno aumentando 1,4% hasta US$1924. Sobreponderamos el sector bancario, ante valuaciones atractivas, medidas para flexibilizar los créditos en dólares y mejores balances.

Tasas largas bajo presión en Estados Unidos

La tensión en la curva soberana estadounidense resurgió, con la tasa a 10 años alcanzando 4,8%. El discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole torció las expectativas de la política monetaria y ahora el escenario base es que la Fed subirá las tasas en septiembre. Más allá de esto, la competencia del crédito corporativo también genera presión alcista, con los hyperscalers emitiendo deuda a largo plazo para financiar infraestructura de IA. Tampoco colaboran el déficit fiscal y las elevadas tasas.

La autora es economista de PPI