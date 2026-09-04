Kohler llega a Argentina: abrió un showroom en Palermo y prepara su expansión

Después de “una espera de 20 años”, Kohler desembarcó en la Argentina. La marca estadounidense de equipamiento premium para baños y cocinas con más de 150 años de historia ingresó al país de la mano de Grupo Vasser, con una inversión de US$4,5 millones en su primer showroom y un plan de expansión a otras cinco ciudades.

El acuerdo contempla la representación exclusiva de Kohler para todo el territorio argentino por tiempo indeterminado. La totalidad del portafolio será importado de manera directa desde las distintas plantas productivas globales de la firma, según explicó Juan Manuel Iraola, presidente de Grupo Vasser, a LA NACION.

El desembarco se produce en un momento en el que el mercado local de construcción y real estate atraviesa una etapa de transición, pero en la compañía aseguraron que ven oportunidades en el segmento premium y apuestan a posicionarse antes de una eventual aceleración de la actividad.

Laura Kohler, global business ambassador de Kohler, y Juan Manuel Iraola, presidente de Grupo Vasser

“Mantenemos una mirada marcadamente optimista respecto al potencial del mercado de la construcción y el real estate en la Argentina. Entendemos las dinámicas de transición que atraviesa el sector, pero confiamos plenamente en sus fundamentos de reactivación y desarrollo a mediano y largo plazo. Nuestra decisión estratégica de consolidar la presencia de Kohler hoy responde a la convicción de construir las bases operativas, comerciales y de servicio necesarias para liderar el segmento premium en el momento en que el mercado despliegue su máximo potencial”, explicó.

El primer paso de esa estrategia es el nuevo Kohler Signature Store, un showroom de 600 metros cuadrados ubicado en el barrio porteño de Palermo. Según indicaron, la propuesta busca alejarse del formato tradicional de local de venta: los productos están exhibidos en ambientes que recrean espacios reales y permiten mostrar el funcionamiento y el diseño de las distintas soluciones, como griferías, sanitarios inteligentes, sistemas de ducha, bañeras y lavabos, entre otros productos.

La marca apunta a un público amplio dentro del segmento de alta gama. “Trabajamos estrechamente con arquitectos, desarrolladores urbanísticos y cadenas hoteleras de primer nivel en la especificación de proyectos. Al mismo tiempo, el usuario del segmento residencial premium representa un pilar fundamental para la marca”, explicó Iraola.

Kohler Signature Store abrió en el barrio porteño de Palermo

Fundada en 1873 y con sede en Wisconsin, Estados Unidos, Kohler continúa bajo control familiar y es liderada actualmente por David Kohler, integrante de la cuarta generación. Su llegada a la Argentina se enmarca, además, en una estrategia regional.

“La apertura de nuestra primera Kohler Signature Store en Buenos Aires marca un hito fundamental dentro de nuestro crecimiento en la región. La Argentina posee un mercado con una fuerte cultura de diseño y arquitectura, sumamente sofisticado y exigente. Este primer espacio en Buenos Aires es solo el comienzo de un plan continuo junto a un socio de la escala de Grupo Vasser para acompañar el desarrollo de las principales capitales argentinas, conectando con profesionales”, señaló Laura Kohler, global business ambassador y miembro del directorio de la compañía.

Cinco ciudades hacia 2027

El showroom porteño funcionará como punta de lanza de su expansión hacia el interior del país, para la que desde Grupo Vasser ya definieron cinco plazas prioritarias: Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta y Neuquén.

“Actualmente ya avanzamos en el cierre de acuerdos en dos de estas plazas para concretar sus aperturas a principios del año que viene, y trabajamos para habilitar las tres restantes hacia finales de ese mismo año. Esta expansión se realiza en alianza con distribuidores y socios locales de referencia que ya colaboran con Grupo Vasser en cada región”, indicó Iraola.

Para Grupo Vasser, el acuerdo con Kohler también representa un paso en su estrategia de ampliar su presencia en el segmento de alta gama. Fundada en 2017, la compañía argentina tiene su centro productivo en Venado Tuerto, Santa Fe, y cuenta con más de 100 colaboradores. Su negocio combina la fabricación y comercialización de productos para cocina y baño bajo su propia marca, Vasser, con la representación de firmas internacionales. Además de Kohler, el grupo representa a Nobili, etiqueta italiana especializada en griferías.

“Estamos capitalizando un momento histórico y una oportunidad clara de mercado abierto, donde marcas internacionales de primer nivel que durante más de 20 años buscaron ingresar al país hoy finalmente pueden hacerlo. Esta inversión concreta reafirma nuestro compromiso con el desarrollo nacional y con la dinamización del sector de la construcción”, destacó.