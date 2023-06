Flexibilidad, trabajo en equipo y diversidad: las claves para motivar y retener

escuchar

No hay dudas de que el mundo está en pleno cambio. En el último tiempo se vio sacudido por una pandemia, el auge de la tecnología y un contexto social turbulento. Estas situaciones llevaron a crear perfiles de trabajadores completamente distintos respecto de las generaciones anteriores. En estos casos, sus demandas y necesidades les plantean un reto a las empresas, que se deben adaptar para retener al talento existente y captar nuevo.

En este escenario de transformación absoluta, las compañías buscan redefinir su cultura laboral a través de propuestas que tienen como premisa la flexibilidad, el trabajo en equipo y la diversidad. Este nuevo presente que atraviesa al universo corporativo, les exige a los líderes, sobre todo a los del área de Recursos Humanos, reinventarse, desarrollar distintas miradas y buscar caminos alternativos.

Sucede que las reglas de juego cambiaron. Y así lo puntualizó Tomás Bence Pieres, director de Hiring Room en Jobint, una firma que se dedica a dar soluciones al área de Recursos Humanos a través de un portal de clasificados y de consultoría en línea, durante el capítulo 8 el Summit de Recursos Humanos, organizado por LA NACION “Antes el protagonismo lo tenía la empresa, pero hoy suele ser el candidato quien pone las condiciones. No solo se fija en el salario, sino también en dónde y cómo va a trabajar, si lo va a hacer de forma remota o híbrida, y si la compañía se adapta a sus valores”, comentó.

Las claves para atraer y retener al talento

Uno de los mayores obstáculos que tienen hoy las empresas es la permanencia de sus trabajadores. Para hacerle frente y adaptarse a las nuevas exigencias, Claudia Nisebe, gerente senior de People Growth de Telecom, contó: “Somos una compañía que se está transformando. Estamos yendo hacia nuevos negocios digitales y ello hace que tengamos que desafiarnos de manera permanente, formar a nuestro talento y buscar afuera”. Para lograrlo, la ejecutiva mencionó que su foco está puesto en desarrollar engagement con los empleados y los nuevos ingresantes, así como también buscan desarrollar habilidades a través del aprendizaje, que califica como un herramienta de crecimiento.

Tomás Bence Pieres, director de Hiring Room en Jobint

Frente a este desafío, Laura Massolo, gerente de Recursos Humanos y marca empleadora en Unilever, comentó que el pilar fundamental es “poder transformar ideas en realidad, trabajar en un ambiente orientado a resultados, donde haya libertad y flexibilidad”. En esta línea la ejecutiva ahondó que en pos de adaptarse a las nuevas demandas, la firma lanzó un programa que le permite a los empleados la posibilidad de trabajar tres meses desde el exterior. “Tenemos una política basada en objetivos. No tenemos la obligatoriedad de ir a la oficina todos los días, cada uno se maneja como quiere. La flexibilidad nos sirve para adaptarnos a las necesidades de las personas”, precisó la ejecutiva.

Sumado a ello, para Nisebe es importante que los trabajadores tengan un propósito, un “para qué” y que se sientan atraídos por las condiciones laborales. En este camino, se busca #crear propuestas de valor y atractivas”, precisó, y detalló. “Así, proponemos que cada equipo gestione por ejemplo los días que van a ir a la oficina. Muchos lo hacen cuando tienen reuniones, para generar vínculos o hacer brainstorming”.

Lo que se viene

Si bien ya se venía gestando, la pandemia marcó un quiebre y aceleró este proceso de cambio donde la tecnología ocupa un rol clave. Con esta premisa por delante, Unilever está a la vanguardia: “Tenemos un programa de pasantías donde convocamos a jóvenes estudiantes de todo el país, incluso de zonas donde no tenemos presencia con oficinas, para trabajar con nosotros de manera remota. Antes de la pandemia esto era impensado”, reveló Massolo.

Claudia Nisebe, gerente senior de People Growth de Telecom

Otro de los ejes de este cambio de mindset tiene que ver con ser partícipes de la diversidad e incluirla como parte del negocio. “Desde Unilever buscamos hacer un mundo más equitativo y justo, y la diversidad es un factor fundamental. Creo que la clave es ofrecer ambientes de trabajo donde las personas se sientan cómodas”, indicó Massolo. Para lograrlo, especificó que desde la compañía ofrecen capacitaciones y distintas propuestas para hacerle frente a problemáticas tales como la violencia doméstica o a los temas relacionados con las licencias por maternidad. Además, la ejecutiva destacó que uno de sus objetivos a nivel global es que el 50% de los directivos y gerentes de la empresa sean mujeres. Un dato revelador es el caso de la Argentina, que, según Massolo, alcanzó el objetivo: “El equipo directivo tiene un 54% de presencia femenina”.

Pero este no es el único punto. En términos de Nisebe, la agilidad es otro de los pilares necesarios y que, tal como explicó la profesional, no tiene nada que ver con ser rápidos en la ejecución de tareas. Por el contrario, se lo asocia con una nueva forma de trabajar: “La agilidad te lleva a formar equipos de trabajo diversos e interdisciplinarios donde la mirada está puesta en el ecosistema y no en el ego”, dijo.

Y lograrlo se da de la mano del surgimiento de las plataformas virtuales que le ofrecen la posibilidad a las empresas de publicar sus búsquedas y relacionarse con los talentos llegando a un espectro de personas mucho mayor. Bumeran Selecta, por ejemplo, es una de ellas. “Esta herramienta es una gran aliada para acompañar a las empresas. La tecnología es el core de los recursos humanos. Uno de los objetivos que tienen hoy las áreas de talento y selección es poder atraer el mejor talento en el menor tiempo posible”, dijo Bence Pieres.

Laura Massolo, gerente de Recursos Humanos y Marca Empleadora de Unilever

Sin embargo, si bien suelen ser las empresas las que se deben adaptar a estos nuevos códigos, Bence Pieres añadió que los talentos también deben presentar ciertas características que les permitirá resistir todos estos cambios: “La capacidad de resiliencia es fundamental para prevalecer. Hay que saber y poder adaptarse a los distintos vaivenes”, señaló.

Consultado acerca de cuáles son las expectativas del empleo frente a un año electoral, Bence Pieres resumió: “A principio de año, el 75% de las empresas decía que iba a hacer más contrataciones, pero en los últimos meses la situación cambió y hoy hay una tendencia más conservadora”. Y finalizó: “De cara a 2024, es muy incierto lo que puede pasar, de todas maneras, para nosotros es importante acompañar a las compañías y brindarles soluciones desde la tecnología”.