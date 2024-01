La empresa informó que, al no poder pagar a sus proveedores (que no aceptan el bono lanzado por el Gobierno), no puede usar todas sus aeronaves y 5 de 15 están en tierra; implica cancelaciones y reprogramaciones en plena temporada de verano, que afectan a 1300 pasajeros

La aerolínea Flybondi comunicó que el normal desarrollo de su operación está en riesgo por complicaciones para girar divisas a sus proveedores del exterior