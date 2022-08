Fondos de inversión: cómo son las opciones para ahorristas que crecieron con la incertidumbre y la alta inflación

Los fondos comunes de inversión (FCI) se han vuelto un instrumento importante a la hora de proteger y/o potenciar ahorros, en un contexto de inflación creciente, expectativas de devaluación, y alta incertidumbre, tanto local como internacional. Y es, en este contexto, donde volver a las bases y ver el abecé de los fondos puede resultar interesante. ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Qué tipos de fondos existen? Y, aun más importante, ¿cómo identificar qué estrategia es la más adecuada según cada perfil y/o objetivo? Técnicamente, los fondos son un instrumento financiero que le permiten a un grupo de personas, con objetivos de inversión y riesgos similares, invertir en el mercado, delegando la administración de la cartera a profesionales idóneos.

Bajos montos para ingresar y liquidez inmediata

Entre las ventajas que tienen estos vehículos de inversión está el hecho de que son de fácil acceso y simples de operar. Generalmente, el monto mínimo a colocar es muy bajo, aunque la recomendación es que, para comenzar, no sea menor a $1000. Acceder a un fondo no solo permite diversificar la cartera dentro de un mismo universo de activos (por ejemplo, los de renta fija), sino también invertir en estrategias combinadas. No menos importantes, se delegan las decisiones a profesionales del tema. La liquidez, por otra parte, es prácticamente inmediata. Los plazos de rescates (que permiten tener de vuelta los pesos o dólares a disposición) pueden ser inmediatos o de entre 48 y 72 horas, en la mayoría de los casos. Ese dato está estipulado en cada uno de los fondos.

De money market a renta varibale: qué incluye el menú de opciones

La oferta de FCI es muy amplia. La categoría más conocida es la de los money markets, para colocar pesos a corto plazo; tienen liquidez inmediata e invierten en cuentas remuneradas, plazos fijos o cauciones. Para mayores retornos, los fondos de RF T+1, en pesos y con rescate en 24 horas, reducen la liquidez e incorporan riesgo de mercado, con letras o bonos de muy corto plazo. Para perfiles moderados, los fondos de cobertura contra la inflación (CER) y las variaciones del tipo de cambio (DL) son una gran alternativa. También hay opciones de renta variable, con exposición a empresas locales, e internacionales. Y fondos de renta mixta y de retorno total. Los primeros balancean entre instrumentos de renta fija y variable; los segundos permiten amplia discrecionalidad para armar la estrategia.

Las cuestiones a tener en cuenta antes de decidir el destino para los ahorros

A la hora de elegir hay algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, la composición del fondo, para identificar si se asemeja al objetivo y al perfil de riesgo que alguien está dispuesto a asumir. El patrimonio es un dato relevante para entender la “profundidad” del fondo en términos de liquidez y la capacidad de reacción ante alguna eventualidad. Además, la performance histórica de un fondo es una aproximación para conocer qué tan “exitoso o eficiente” fue en cumplir su objetivo (aunque eso no implica anticipar comportamientos a futuro). Se deben sumar al análisis la composición, la volatilidad y la duration de la cartera. A mayor volatilidad y vida promedio de la posición, mayor riesgo. El carácter del administrador, su posición en la industria y si es un banco o un independiente es otro dato a mirar.

Qué pasó en los últimos meses con el monto de dinero administrado

A pesar de la volatilidad creciente, la industria de los FCI siguió avanzando. En el año, su patrimonio sumó más de $1,3 billones, con lo que se alcanzó un nivel récord de $4,9 billones en activos administrados (un salto del 37%). Lo que no pudo evitarse es la reconfiguración de los negocios en los últimos meses. Hoy más de 50% es money market, dada la búsqueda de refugio en opciones de liquidez inmediata. Esos fondos captaron en el año más de $250.000 millones, o el 95% del flujo total hacia la industria. Los fondos CER perdieron casi $45.000 millones, tras haber marcado un récord de suscripciones netas en la primera mitad del año. No obstante, la foto de rendimientos sigue beneficiando a los fondos indexados por inflación, que lideran el mes –y el año– con una performance promedio de casi el 40%.