Fuerte desaceleración de la inflación mayorista: fue de 2,5% en mayo

Luego de haber dado un salto en abril, al registrar un 5,2%, la inflación mayorista mostró una importante desaceleración en mayo para ubicarse en 2,5%. Este resultado fue consecuencia de un avance de 2,5% en los productos nacionales y de 3,1% en los importados.

Si bien todavía impactó en mayo el encarecimiento del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente, ese rubro no tuvo esta vez el efecto que mostró en el mes previo, cuando fue prácticamente el responsable de que la inflación de abril se disparara.

El dato fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su Índice de precios internos al por mayor (IPIM). En ese informe también indicó que en el acumulado del año la inflación mayorista fue de 14,4% y en la medición interanual, de 34,5%.

Dentro de los productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron Sustancias y productos químicos, con 0,65 puntos porcentuales (p.p.); Energía eléctrica, con 0,25 p.p.; Productos refinados del petróleo, con 0,24 p.p.; Alimentos y bebidas, con 0,22 p.p., y Petróleo crudo y gas, con 0,22 p.p.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el dato de mayo. En su cuenta de la red social X escribió: “A nivel desagregado por divisiones, los precios de los productos primarios aumentaron 1,7%, los productos manufacturados 2,4%, la energía eléctrica 14,7% y los productos importados 3,1%”.

Además, Caputo explicó: “El IPIM tiene por objeto medir la evolución promedio de los precios de los bienes de origen nacional e importado ofrecidos en el mercado interno. Los precios observados, salvo excepciones, corresponden al día 15 de cada mes”.

Hay que recordar que, si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista, la canasta con la que se mide incluye solo bienes, mientras que el IPC está integrado por un combo de bienes y servicios –además, medidos a nivel consumidor final–.

El economista Sebastián Menescaldi, de la consultora EcoGo, comentó que la inflación mayorista resultó en mayo un poco más alta de lo esperado, “principalmente por el aumento estacional de la energía (14,7%) y el impacto de productos químicos, posiblemente ligado al petróleo”.

En una proyección de lo que puede llegar a suceder en el corto y mediano plazo, Menescaldi señaló: “Habrá que observar la evolución, pero es probable que la inflación mayorista se desacelere en los próximos meses”.

Noticia en desarrollo