El mensaje de bienvenida debía durar menos de cinco minutos, pero Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y anfitrión del evento del Council of the Americas, se extendió durante 20 minutos. En un fuerte mensaje a los actores políticos, Grinman dijo que la Argentina necesita “reafirmar su pertenencia al mundo occidental”, en respuesta al anuncio del ingreso del país al grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics).

“Sin menospreciar los sólidos vínculos y fructíferos vínculos comerciales que tenemos con distintas naciones del mundo y que hay que afianzar con un enfoque pragmático, debemos reafirmar nuestra pertenencia al mundo occidental, siendo consecuentes con nuestra historia de defensa de la libertad y de la democracia, que para nosotros tiene que ser fundamental e innegociable”, dijo Grinman.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, le dijo a LA NACION que si bien la Argentina tiene que “participar en todos los grupos para incrementar el comercio”, indicó que hay algunos que están “más ideologizados y que tienen una impronta diferente”.

“A mí particularmente mucho no me gusta, la inclusión incluye también a Irán en los Brics. No me parece que es una buena señal. Yo preferiría pensar más en una alianza con el mercado común europeo, pero hay que ver un poco los detalles de qué significa entrar a los Brics”, agregó Weiss.

Los más de 300 presentes también aplaudieron cuando la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patria Bullrich, dijo que bajo su gobierno “la Argentina no entra a los Brics”.

“La Argentina necesita un cambio sustancial”

Grinman dio un fuerte discurso de bienvenida, que recibió el apoyo del público con un fuerte aplauso que interrumpió su disertación, cuando dijo “no se puede permitir que unas minorías ruidosas nos corten las calles, nos corten las rutas y nadie hace nada” .

Previamente, había citado el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla del derecho a transitar, de ir al trabajo, a hacer los quehaceres y de vivir en libertad.

Frente a más de 300 empresarios y referentes de la política, el presidente de la CAC dijo que “la Argentina necesita un cambio sustancial” para recuperar “aquellos principios que hablan del orden y la libertad”, y arengó: “A ustedes, hombres y mujeres de negocios de la Argentina y del mundo, los convoco a apostar por una Argentina diferente” .

Entre el público lo escuchaban los empresarios Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Cristiano Rattazzi (Fiat Argentina), Eduardo Elsztain (IRSA), Daniel Funes de Rioja (UIA); la fórmula a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri y Clara Muzzio, y los referentes económicos de la oposición, como Javier Ortiz Batalla, Pablo Guidotti, Daniel Marx y Gabriel Martino.

“Muchas veces se habla de acuerdos y consensos. En un sistema democrático, los consensos son relativos. En un sistema democrático lo que vale es pensar diferente. Y sobre la base de pensar diferente, cuando se construyen las cosas que tenemos que hacer, esas diferencias son naturales, son bienvenidas y, para disminuirlas, están los procesos electorales como el que estamos transitando”, dijo Grinman.

“Sí, resulta necesario e imprescindible que reafirmemos cuestiones básicas que tienen que ver con nuestra Constitución Nacional. El artículo 14 de nuestra Carta Magna señala que todos los habitantes de la Nación Argentina gozan del derecho de trabajar y ejercer toda industrialización, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Pensemos cuántos males nos evitaríamos si estuviéramos cumpliendo con estos preceptos”, dijo.

Grinman pronosticó que la inflación este año en la Argentina superará el 150% y habló de la bajísima tasa de inversión en el país. “La tasa de inversión hoy en la Argentina se ubica apenas un poquito por arriba del 19% del PBI, mientras vemos que en países como Chile están en 24,5% y en Paraguay, en el 27,8%. Con respecto a la inflación, esos países tienen un dígito y nosotros vamos a tener tres dígitos largos ”, dijo.

Y concluyó: “Ni que hablar de la presión tributaria. Quizás es la más alta del continente americano y quizás sea una de las más altas del mundo y una presión que cae exclusivamente sobre el sector formal”.