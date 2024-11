Funes de Rioja, sobre la ausencia de Milei y la nota que mandó: “Eso no quiere decir que uno se quede contento”

La conferencia industrial ya pasó pero sigue la polémica por las ausencias del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Pese a su estilo moderado y proclive a tender puentes con el Gobierno, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reveló este miércoles los justificativos que dieron desde la Casa Rosada para el faltazo y aseguró que no fueron suficientes para que en la entidad quedaran “contentos” con la decisión.

“Normalmente, cuando uno hace este tipo de eventos hay una gran expectativa. Lo habíamos invitado al Presidente para el Día de la Industria y para la conferencia. Vino el Día de la Industria y para la conferencia se excusó con una nota de Ceremonial de Presidencia muy respetuosa, deseando éxitos”, contó en Radio Rivadavia Funes de Rioja, quien sin embargo acotó: “ Eso no quiere decir que uno se quede contento , pero lo cierto es que sí vino todo el equipo de Producción: el secretario Juan Pazo con Pablo Lavigne, Marcos Ayerra, Daniela Ramos... Y verdaderamente el panel que pensábamos hacer lo hicimos”.

Siempre en el intento de no polemizar con el oficialismo, el titular de la UIA pidió “bajarle el tono” a esta cuestión y no se mostró de acuerdo con hablar de un “vaciamiento” del acto por parte del Gobierno. “El ministro Caputo nos dijo ‘tengo un compromiso ya adquirido’, quedamos en una reunión para la semana próxima. Y Sturzenegger se puso en contacto conmigo para decirme ‘me gustaría participar en este tipo de reuniones’, quedamos en que en los próximos días él se va a hacer presente en la UIA”, indicó para justificar las ausencias libertarias y para confirmar los mitines hacia adelante con los miembros del Ejecutivo.

Además, vio con buenos ojos el anuncio que hicieron desde Balcarce 50, al respecto de que mandarán al Congreso un proyecto de ley de promoción de inversiones para las pequeñas, medianas y grandes empresas, lo que se conoce como el RIGI para las Pymes. “Todavía no lo hemos visto, pero estamos seguros de que hay muchos de los temas que hemos conversado con ellos. Y que hemos conversado también con Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica (CC)... con todos aquellos que han querido escucharnos. Esto es central en la estrategia de reactivación de la Argentina”, expresó Funes de Rioja sobre la iniciativa que confirmaron el martes por la tarde desde el Ministerio de Economía.

En tanto, el empresario desglosó la frase que vertió en el cierre de la conferencia industrial, cuando dijo que el sector quiere competir pero en “igualdad de condiciones”. Según las explicaciones que dio, hay distintos puntos que ayudarían a “nivelar la cancha” con los sectores externos, como bajar la presión fiscal, mejorar la infraestructura y la logística, reducir los costos en los puertos, acelerar el empleo y optimizar el financiamiento.

“¿Se hicieron cosas en la Ley Bases? Sí. ¿Es suficiente? No. Tenemos un sistema lleno de cosas que hay que simplificar y desregular, revisar, porque el mundo de los 70 no tiene que ver con el de 2024″, planteó, a la vez que aseveró que desde la UIA no están pidiendo “ningún dislate”.

