Ganadores y perdedores de la temporada de balances: Wall Street castigó el exceso de gasto en inteligencia artificial

El grueso de las corporaciones globales presentó en las últimas semanas sus balances del segundo trimestre, los cuales registraron sólidas ganancias, traccionadas principalmente por los sectores tecnológico y energético. Sin embargo, el mercado se puso más crítico y castigó los gastos desmedidos en inteligencia artificial y la falta de liquidez a corto plazo.

Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, explicó que “la temporada de resultados elevó hasta el 47% la variación interanual de las ganancias” y superó la anterior (+28%). Si bien el dinamismo estuvo impulsado por las compañías tecnológicas y petroleras, este rendimiento positivo no se trasladó a la Bolsa. El analista remarcó los casos de Google, Oracle, AMD y SanDisk, que reportaron “resultados extraordinarios, superaron lo esperado e incluso con aumento de guidance [la previsión oficial que una empresa cotizada da sobre su futuro financiero]”, pero no tuvieron grandes subas en sus papeles.

Si bien las empresas tecnológicas reportaron grandes ganancias, el mercado castigó a aquellos con gastos desmedidos en IA (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

“El foco del mercado se centró en los gastos de inversión de inteligencia artificial y en el flujo de caja”, determinó Neffa. Se castigó a aquellas compañías que están invirtiendo más de lo que genera esta tecnología por temor a la sostenibilidad financiera de dichos negocios.

En cuanto al segmento energético, indicó que “tampoco le fue muy bien en la Bolsa a Chevron y a Exxon”, a pesar de sus buenos balances. Esta dinámica respondió a que “ya se descontaban esas ganancias” y a la baja del precio internacional del petróleo registrada en las últimas semanas.

Desde IOL Inversiones coincidieron en que “el mercado fue muy selectivo”. Al respecto, detallaron: “Aquellas compañías capaces de traducir el despliegue de infraestructura en expansión de márgenes operativos fueron fuertemente premiadas, mientras que los nombres donde el gasto de capital presionó márgenes y caja sin sorpresas de ingresos inmediatos sufrieron correcciones tácticas”.

“El mercado ya no premia el crecimiento a cualquier precio. Wall Street distingue entre quienes invierten en IA con disciplina y un retorno claro, y quienes gastan sin mostrar rentabilidad. En esta carrera de Capex [gasto de capital], quien no actúa con prudencia lo paga caro en la acción”, señaló Martín D’Odorico, cofounder de Guardian Capital.

Los ganadores y perdedores de la temporada de balances

Microsoft fue una de las compañías más beneficiadas en la temporada de balances (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Thibault Camus - AP

En ese contexto, el equipo de estrategia de IOL consideró que Microsoft se consolidó como uno de los activos con mejor relación entre riesgo y retorno, con perspectivas de revaloración del 15,2%. Esto fue impulsado por la aceleración en la facturación de sus servicios en la nube Azure (+43%) y un beneficio por acción (EPS) superior al consenso.

Por su parte, Amazon logró la aceleración más fuerte en su servicio de nube, AWS, en 18 trimestres (+37%) con un margen operativo récord del 39,4%. El mercado reaccionó positivamente al validar su capacidad para convertir la inversión en este sector en un negocio real y estima un avance del 13,7% en sus papeles.

En contraste, desde IOL remarcaron que Meta experimentó una corrección en sus papeles tras la publicación de sus cuentas. La presión provino de los costos asociados a su reestructuración, gastos legales y una aceleración del Capex que erosionó su flujo de caja libre.

En tanto, Apple se posicionó como un “ancla defensiva” con un margen de revalorización más acotado que el resto de las Big Tech (+9,8%): pese al buen desempeño comercial de los iPhone y las computadoras Mac, enfrenta dudas por la desaceleración de su segmento de Servicios y del mercado chino, sumado a la incertidumbre en torno a la transición de su CEO. Google mostró una aceleración en su nube (+82%), pero su flujo de caja libre se ubicó en terreno negativo por un gasto de capital masivo que duplicó al del año anterior.

Amazon también se destacó por el crecimiento de su servicio de nube AWS - AWS

En la misma línea, D’Odorico observó que los ganadores de esta temporada de balances fueron los que supieron justificar su gasto en inteligencia artificial. Entre ellos sobresalió Microsoft, con un incremento del 25% en su valor desde la presentación de su balance. “El mercado le compró la historia de que su Capex en AI va ser financiado con su flujo de fondos sin necesidad de tomar deuda nueva”, puntualizó. También destacó el desempeño de Amazon, con una suba del 8% apuntalada por el rendimiento de AWS y proyecciones de ingresos superiores a las estimaciones previas.

En cuanto a Meta, el especialista evaluó que, pese a que la facturación creció 28%, sus papeles cayeron hasta 9,6%. La reacción negativa obedeció a un beneficio por acción que quedó un 14% por debajo de lo previsto, sumado al aumento en gasto de capital para 2026 que redujo drásticamente su liquidez disponible.

Finalmente, observó que las acciones de Mercado Libre retrocedieron después de presentar sus balances porque el margen operativo se comprimió fuertemente por el gasto en envíos gratis, tarjetas de crédito y descuentos. De todos modos, le ganó a las expectativas con ingresos por encima del 50% interanual.