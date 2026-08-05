Mercado Libre: tras la presentación de resultados, la acción cae en la Bolsa de Nueva York

Las acciones de Mercado Libre caen en Wall Street. Durante la presentación de su balance financiero relativo al segundo trimestre del año, los papeles de la firma comenzaron a cotizar a la baja en el after market: pasaron de US$1922,67 a US$1829,45, lo que representa una baja de 4,84% en alrededor de una hora.

El gigante del comercio electrónico, creado por Marcos Galperin, reportó, por primera vez, ingresos netos superiores a los 10 dígitos en un solo trimestre. En el período que va de abril a junio, la compañía facturó US$10.169 millones, lo que representa un salto del 50% interanual y el ritmo de expansión más acelerado de los últimos cuatro años.

Las acciones de Mercado Libre caen cerca del 5% tras la presentación de resultados. Fuente Yahoo Finance

Asimismo, de acuerdo con el balance, la compañía alcanzó un resultado operativo de US$683 millones, con un margen del 6,7%, y una utilidad neta de US$466 millones, lo que representa un margen del 4,6%.

Se trata de datos que, si bien son positivos, contrastan y reflejan un descenso respecto del período anterior . En el primer trimestre del año, la compañía había alcanzado un resultado operativo de US$611 millones, con un margen de 6,9%, y una utilidad neta de US$417 millones, con un margen de 4,7%.

Según explicaron desde la firma, estos números se dan en un marco de priorización de inversiones estratégicas a largo plazo, como el programa de lealtad MELI+, el envío gratuito y la expansión de su cartera de crédito, por sobre la rentabilidad inmediata.

“Seguimos ajustando los parámetros de una manera que prioriza la creación de valor a largo plazo sobre la rentabilidad a corto plazo, una compensación que hacemos con cuidado y solo donde vemos evidencia clara de la rentabilidad que vendrá después”, indicaron desde Mercado Libre en la carta a sus stakeholders.

Tras la presentación de resultados del primer trimestre, las acciones de Mercado Libre cayeron más de 10% en el día. Fuente Yahoo Finance

Ya en la presentación de los resultados del primer trimestre, la compañía había exhibido una compresión del margen operativo y un cash flow negativo. Y de acuerdo con los analistas, esto motivó también una caída en el precio de su acción, que superó el 10% en el día, y que recién en julio recuperó los niveles previos.

De acuerdo con el reporte, la estrategia de la compañía se centró en profundizar el compromiso de sus usuarios dentro de lo que denomina un “volante” (flywheel) de servicios integrados. Los usuarios ecosistémicos —aquellos que utilizan activamente tanto el marketplace como los servicios de Mercado Pago— crecieron un 37% interanual.

Para Mercado Libre, este segmento se convirtió en su motor de rentabilidad: un usuario que interactúa con ambas plataformas genera, en promedio, un 70% más de volumen de mercadería (GMV) que uno que solo compra en el sitio, y casi un 90% más de volumen de pagos (TPV) que un usuario exclusivo de la fintech.

El desempeño en la Argentina y el rol de Mercado Pago

Pese a un entorno de consumo que la empresa calificó como “desafiante”, la operación en la Argentina mostró resiliencia. En el país, la cantidad de ítems vendidos aumentó un 22% y el volumen de mercadería vendida (en moneda constante) creció un 38% interanual. La firma destacó que continúa ganando terreno frente al comercio minorista físico.

En la región, Brasil y México se consolidaron como los principales impulsores. En Brasil, el volumen de productos vendidos saltó un 56%, mientras que en México, Mercado Pago ya alcanzó los 1,4 millones de dispositivos de cobro (POS) activos, igualando la presencia de todos los bancos tradicionales de ese país combinados.

Por su parte, el brazo financiero del grupo, Mercado Pago, también marcó un récord: el volumen total de pagos (TPV) superó los US$100.000 millones por primera vez en un trimestre, con un crecimiento del 56% en dólares.

La revolución de la inteligencia artificial

Según el reporte, el código escrito por humanos ya es “la excepción” dentro de Mercado Libre. Gracias al uso de agentes de IA, las entregas de código aumentaron un 90% interanual y se migraron unos 9000 servicios de forma autónoma, lo que permitió a la empresa expandir su hoja de ruta de productos sin necesidad de aumentar la plantilla de ingenieros al ritmo que lo hacía anteriormente.

Además, de acuerdo con la presentación, la nueva arquitectura de búsqueda basada en IA en sus sitios principales ya está generando mejoras en las tasas de conversión que compensan con creces los costos de la tecnología.

“Superar los US$10.000 millones en ingresos trimestrales es un hito importante, pero el indicador más significativo es la profundidad del compromiso dentro de nuestro ecosistema”, afirmó Martín de los Santos, CFO de Mercado Libre.