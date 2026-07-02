Genneia inició el trámite para hacer la primera oferta argentina de acciones en Wall Street en más de ocho años

Genneia inició el proceso para convertirse en la primera empresa argentina en realizar una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en Wall Street en más de ocho años.

La compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de capitales de Estados Unidos, el formulario F-1, el prospecto preliminar requerido para registrar el IPO que, de concretarse, cotizará tanto en la Bolsa de Nueva York (NYSE) como en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

La presentación no implica que la operación vaya a concretarse en lo inmediato. El propio documento aclara que se trata de un prospecto preliminar, que puede ser modificado durante el proceso de revisión por parte de la SEC y que los títulos no podrán ofrecerse hasta que el registro sea declarado efectivo. Además, los principales datos de la colocación permanecen en blanco: todavía no fueron definidos el rango de precios, la cantidad de acciones que se ofrecerán, el monto que buscará captar la empresa ni la fecha del debut bursátil.

Parque Solar San Rafael de Genneia

Desde Genneia explicaron a LA NACION que la presentación constituye “un paso necesario” para una eventual oferta pública, aunque aclararon que todavía no existe una decisión definitiva de avanzar con la colocación. “Se presentaron los papeles, pero no está definido. Veremos si en algún momento están dadas las condiciones”, señalaron desde la compañía.

El prospecto establece que la oferta será global y combinará una colocación internacional con otra en la Argentina. En el mercado estadounidense, las acciones se ofrecerán mediante American Depositary Shares (ADS), que cotizarían en la NYSE bajo el símbolo GENN, mientras que en el mercado local las acciones Clase B también se negociarían con el ticker GENN en BYMA.

La documentación también muestra que la operación combinará una emisión primaria —mediante la cual la empresa obtendrá recursos frescos— con la venta de acciones por parte de algunos accionistas actuales. El prospecto aclara expresamente que Genneia no recibirá fondos por las acciones comercializadas por esos accionistas vendedores.

La coordinación global de la operación quedó a cargo de Morgan Stanley y BTG Pactual, mientras que BofA Securities, J.P. Morgan y Latin Securities actuarán como colocadores conjuntos.

Tras la oferta, Genneia mantendrá una estructura accionaria de doble clase. Las acciones Clase A conservarán cinco votos por acción, mientras que las Clase B —las únicas que se ofrecerán al público— otorgarán un voto por acción. La compañía también informó que continuará siendo considerada una “controlled company” bajo las normas de gobierno corporativo de la NYSE, lo que implica que el grupo controlador mantendrá el control de la sociedad aun después de la colocación.

En la presentación, además, Genneia se registró como “emerging growth company”, una categoría prevista por la legislación estadounidense que permite a determinadas compañías realizar un nivel de divulgación de información más acotado durante los primeros años posteriores a su salida al mercado.

Genneia inauguró el parque eólico La Elbita, ubicado a 42 kilómetros de la ciudad de Tandil

Si la operación finalmente avanza, marcará el regreso de una empresa argentina al mercado de ofertas públicas en Wall Street y sería la primera durante la gestión de Javier Milei. Según Matías Cattaruzzi, senior equity analyst de Adcap, el antecedente más reciente es el de Central Puerto, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 2 de febrero de 2018, aunque la empresa ya listaba en BYMA desde 1993. Un día antes había debutado Corporación América Airports, que realizó una IPO en la NYSE a US$17 por acción y recaudó unos US$490 millones. Más tarde, en julio de 2019, Vista Energy también comenzó a cotizar en Nueva York tras una IPO de 10 millones de acciones a US$9,25 cada una, por un total de US$100 millones, luego de haberse constituido primero en México.

La eventual colocación de Genneia sería la primera de una empresa con operaciones exclusivamente en la Argentina en acceder al mercado estadounidense desde 2018 y la primera durante la gestión de Milei.