Gestiones y disputas rumbo a una Argentina sin las fábricas que rechaza Milei

En lugares alejados y oficinas que en general no despiertan interés periodístico, los engranajes de Javier Milei que hacen mover al Gobierno ya comenzaron a girar para conducir a la Argentina de hoy a la esquina a la que quiere llegar el Presidente.

Daniel González estuvo esta semana en Canadá, donde se hace todos los años la reunión más importante del mundo para hablar de oro, plata, cobre y litio. El funcionario de Luis Caputo que coordina las áreas de Minería y Energía habló en la PDAC a sala llena frente a empresarios que toman decisiones millonarias y tienen al planeta como tablero de apuestas.

González fue concreto y despojado de grandilocuencia. Confirmó que la Argentina está comprometida con el desarrollo minero y puso como ejemplo la reforma de la Ley de Glaciares, algo que reclamaba el sector y que en el pasado, por ejemplo, a Mauricio Macri le resultó imposible modificar.

Martin Rappallini y Javier Milei. El presidente de la UIA le respondió al Presidente por los cuestionamientos que planteó en la apertura de sesiones ordinarias.

Casi en paralelo, Mariano Caucino, embajador en India, hablaba en Nueva Delhi con las autoridades más importantes de ese país sobre la posibilidad de explotar la minería en la Argentina. Sucede que India es el país del mundo que más crece y tiene una demanda de minerales que parece ilimitada.

Uno de sus grandes proveedores es China, con la que tiene una relación tensa, y está interesada en reemplazar esa dependencia con otros proveedores, como la Argentina.

India, a su vez, está en buenos tratos con EE.UU., que no vería mal profundizar la colaboración del gobierno de Milei con ese gigante asiático. Ya hay un experimento de ese estilo en Catamarca, donde sociedades indias buscan extraer minerales del subsuelo provincial.

El embajador en India está en comunicación frecuente con el gobernador Raúl Jalil, con el de Salta, Gustavo Sáenz, y con el de Jujuy, Carlos Sadir. Los tres viajarán la semana próxima a EE.UU. para acompañar a Milei en encuentros con posibles inversores en Manhattan. Caucino espera, además, que se tomen otro vuelo el mes próximo, para ir a una cumbre minera en India que les permita avanzar en su plan.

El rumbo lo marca el propio Milei. Del análisis de las audiencias oficiales surge que los representantes del sector minero encabezan la lista de visitas de empresas privadas al despacho presidencial. Entre las firmas más recibidas están Rio Tinto y Lundin Mining Corporation, vinculadas a proyectos de cobre y litio.

Milei hace predicciones informadas. Una de las últimas fue el pasado domingo, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Según su pronóstico, si no fuera por “cavernícolas” como la oposición kirchnerista, en palabras del Presidente, y la Argentina hiciera las cosas como Chile, la Cordillera permitiría generar un millón de puestos de trabajo.

Vista aérea de piletas de evaporación para la extracción de litio en el salar de Olaroz, en Jujuy. LUIS ROBAYO - AFP

En el país al que están yendo los argentinos, de acuerdo con el plan diseñado en la Casa Rosada, las “nuevas industrias”, como las que extraen minerales y la energía, van a reemplazar la oferta de trabajo retirada por las “viejas” fábricas que puedan llegar a desaparecer.

Sus anhelos para el futuro le traen al Gobierno algunas preguntas complejas en el presente. Los datos oficiales muestran que, en la gestión de Milei, el agro creció 40%, el sector financiero, 19% y la minería, 16%. Pero al cruzar esos números con la base de datos del Ministerio de Capital Humano, se ve que ese dinamismo no se trasladó al empleo registrado.

Aunque crecieron, la minería y las finanzas sacrificaron puestos, mientras que el agro, siempre según cifras públicas, casi no los creó. En otros términos: el carro que tira de la recuperación económica está compuesto por sectores que generan menos empleo.

En el caso del agro, la minería y la energía, otro sector que será basal en la Argentina que imagina el Presidente, se trata de actividades altamente tecnificadas.

En tanto, el hecho de que el sector financiero crezca deshaciéndose de gente es el principio de un tiempo que todavía no ha terminado de llegar y está relacionado con la creciente digitalización del rubro. Episodios recientes acaban de aportar un nuevo ejemplo.

Aunque el Santander, al igual que otros bancos, espera que su actividad en la Argentina crezca de la mano de la recuperación del crédito, puso en marcha el cierre de nueve sucursales. Es la moda del sector.

Nada de esto es algo que haya generado Milei, ni se trata de un problema que él mismo pueda resolver. Organismos internacionales como la OIT, el Banco Mundial y el FMI vienen advirtiendo desde hace años que buena parte del crecimiento económico global se concentra en sectores intensivos en capital —como finanzas, minería o agricultura tecnificada— que generan relativamente poco empleo.

Paolo Rocca en Vaca Muerta. El grupo Techint difundió esta semana un mensaje en X en el que decía que su legitimidad provenía de cosas distintas a las prebendas. Grupo Techint

Los casos sobran. Chile multiplicó el valor de su minería en las últimas décadas sin que el empleo del sector creciera en la misma proporción. Australia vive un fenómeno similar con el hierro y el gas. Incluso en Estados Unidos, gran parte del crecimiento reciente proviene de sectores altamente productivos —tecnología o finanzas— que generan mucho valor agregado, pero relativamente pocos puestos de trabajo.

La paradoja es conocida: las economías pueden crecer sin que el empleo lo haga al mismo ritmo. El capítulo doméstico le agrega un condimento propio: la Argentina que imagina Milei crece en sectores que generan proporcionalmente menos empleo y cuestiona los que sí lo hacen.

La pregunta evidente es cuál será el puente que cruce desde la Argentina del pasado en la que vive hoy hasta la del futuro que está en la propuesta de Milei. Es un punto que entra en las consideraciones y en las preocupaciones de los integrantes del equipo económico y en la Casa Rosada.

Santiago Caputo viene perdiendo ravioles en el Estado a manos de Karina Milei. Con menos obligaciones en la gestión, tiene más recursos para traducir la visión presidencial con la intención de generar una visión de futuro y que la gente permanezca o se suba al proyecto porque al final de esta experiencia hay algo mejor. Su equipo asegura que tiene una preocupación genuina cada vez que cierra una empresa porque le echa arena a la rueda de la comunicación que quiere Caputo. Es evidente: la promesa de días mejores no combina bien con fábricas que cierran y echan gente.

Economía también supervisa estas cuestiones. Hay funcionarios que están haciendo seguimientos sobre cada una de las empresas que tiene problemas, pero no hay en el horizonte medidas para evitar circunstancias como las de FATE o Peabody.

La convicción en el Ministerio es que son firmas que, si tuvieran que competir con el mundo sin protección estatal, no podrían hacerlo. Un funcionario describió su modelo según el diagnóstico del Gobierno: dijo que se trata de compañías que funcionan con un dólar subsidiado (importar al oficial, producir y vender como si el costo estuviese más relacionado con el paralelo) o con una inflación alta que enmascara sus ineficiencias. Es decir, no responden a reglas comerciales modernas e internacionales.

Hay motivos para pensar que, pese a la inquietud que genera el nivel de actividad, el Gobierno profundizará las decisiones que ponen a los empresarios argentinos cara a cara con rivales mundiales en el cuadrilátero de los negocios.

Hasta la finalización de la gestión de Milei, vencerán 39 medidas antidumping. Son normas que impiden la llegada de productos de otros países porque, según se consideró en el momento de aplicarlas, podrían ocasionarle un daño irreparable al sector industrial argentino. Se revisarán una por una, como contó LA NACION, pero está el deseo oficial de que caigan todas.

Trabajadores de Fate junto a otras organizaciones sociales marchan a la Secretaría de Trabajo, en Alem 650. Para el Gobierno, es un ejemplo de industria "vieja". Tadeo Bourbon

El embrollo del presente es que el sector cuestionado es indispensable para acompañar a Javier Milei hacia la Argentina que imagina. Es lo que intentó transmitir la UIA en el comunicado que la central fabril difundió a principios de la semana. “Sin industria, no hay nación”, dijeron.

Fue la respuesta más dura de los industriales frente a los embates presidenciales. Se cocinó al calor de distintos fuegos.

El martes en el que se tomó la decisión hubo un desfile de lamentos en el edificio de Avenida de Mayo. Expusieron referentes provinciales y hablaron frente al comité ejecutivo de cierres y crisis en las zonas en las que trabajan.

Dos noches antes, Milei había inmortalizado en el Congreso la que posiblemente fue la mayor crítica en la asamblea hecha por un presidente a empresarios claramente señalados. Más que eso, lo que golpeó más a los industriales es que los trataran de solución provisoria hasta que lleguen las empresas de verdad.

Algunos de los empresarios más importantes del país fueron el último miércoles a escuchar al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el denominado CICyP.

En la mesa central estaba sentado, entre otros, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, que en las 48 horas anteriores le había puesto el rostro a la defensa de las fábricas contra el ataque de Milei.

Orsi los invitó a invertir en su país, les habló de estabilidad en las reglas y de equilibrio fiscal de manera amistosa. Las palabras del uruguayo resonaron por el eco de una paradoja: les llegaban frases cálidas de un presidente de izquierda extranjero en el momento en que sufren en su propio país las críticas de su presidente de derecha.

Las sorpresas no terminan ahí. En un contexto adverso, los pobres más pobres están mejor con Milei, que predica y aplica un modelo de ajuste, que con Alberto Fernández, quien favoreció el crecimiento del gasto público. Al menos así lo indican los últimos números difundidos por la UCA, una casa de estudio e investigación que tuvo contrapuntos con gobiernos de distinto signo político. Esas cifras dicen que la inseguridad alimentaria en hogares de nivel socioeconómico muy bajo era del 49,1% en 2023, subió al 56% en el primer año de gestión libertaria y cayó al 37% en 2025.

No está claro que el mercado que defiende Milei sea responsable de la mejora en la adversidad. Más bien, se le puede atribuir al gasto en asistencia social que maneja la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El puente hacia la Argentina que imagina Milei parece estar hecho con dos materiales que él mismo cuestiona: el Estado y los empresarios que critica. No está claro si resistirán el cruce.