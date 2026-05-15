YPF anunció un nuevo RIGI de US$25.000 millones para desarrollar Vaca Muerta

YPF anunció este viernes la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil por una inversión de 25.000 millones de dólares para los próximos 15 años con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Así lo informó el director de la compañía petrolera, Horacio Marín, en la red social X.

“Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión”, señaló.

Sostuvo que se trata del “inicio de una nueva etapa”. “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, sumó.

El posteo de Horacio Marín donde anunció un nuevo RIGI Captura

Minutos antes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había dicho que se anunciaría “una de las inversiones más importantes de la historia del país”.

El proyecto prevé la perforación de 1152 pozos y alcanzará un plateau de producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. La compañía informó que la producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS, en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

Busca acelerar el desarrollo de Vaca Muerta

“Se estima que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo”, detallaron. El proyecto contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta.

Las áreas van a compartir superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos. “El esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, aseguraron.

La nueva inversión en producción de petróleo y gas

Desde YPF sumaron que el RIGI permitirá consolidar un “nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

La inversión en petróleo y gas es posible debido a la expansión de los beneficios del RIGI a otros sectores que se produjo en febrero con el objetivo de acelerar las inversiones en Vaca Muerta y la exploración offshore. Se incorporaron la explotación y producción de nuevos desarrollos con un monto mínimo de inversión de US$200 millones para los proyectos offshore y de US$600 millones para los desarrollos en Vaca Muerta y otras cuencas no marítimas.

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