Gire marca un hito en su evolución y simplifica la gestión de pagos con Aura

Con más de tres décadas de experiencia en el ecosistema de pagos y cobranzas, Gire viene protagonizando una renovación estratégica profunda. Esta transformación atraviesa toda la organización: desde su arquitectura empresarial hasta su cultura interna y estilo de liderazgo. El objetivo es claro: posicionarse como un socio estratégico para las empresas, con capacidad real para adaptarse a los desafíos de un ecosistema financiero cada vez más dinámico, digital y complejo.

A través de nuevas metodologías de trabajo, inversión en tecnología y una cultura de innovación, Gire busca integrar personas, servicios y empresas en una operación de clase mundial. Su compromiso es ayudar a las organizaciones a enfocarse en lo importante, simplificando procesos y potenciando su recaudación con soluciones reales, escalables y seguras.

Aura llega para facilitar el proceso de recaudación de las empresas

Como parte de esta etapa de transformación, Gire presenta Aura, una plataforma diseñada para simplificar la gestión de cobranzas. Aura integra todos los canales y medios de pago en un único entorno digital. Permite publicar deuda de forma sencilla, visualizar transacciones y optimizar el flujo de fondos, al tiempo que agiliza la gestión y reduce las tareas operativas. Además, les brinda a las empresas la posibilidad de ofrecer a sus clientes distintas formas de pago, adaptándose a sus preferencias y facilitando así el proceso de cobro.

“Hoy, luego de un proceso de transformación organizacional, evolucionamos para consolidar a Gire como el socio estratégico integral que combina cercanía, solidez y visión de futuro. Aura es el primer paso de esta renovación.” — Gonzalo Díaz Sola, CEO de Gire.

Gonzalo Díaz Sola, CEO de Gire.

Aura está compuesta por soluciones adaptadas a distintos desafíos empresariales:

Aura Gestiona permite centralizar las cobranzas, publicar deudas en múltiples canales y recibir pagos a través del medio que cada cliente prefiera (efectivo, transferencias, tarjetas o débito automático). Además, brinda reportería en tiempo real para obtener una visión completa de todas las transacciones y optimizar el flujo de fondos.

Complementando estas funcionalidades, Aura Conecta ofrece una integración ágil mediante API, que permite vincular la plataforma con sistemas de gestión o plataformas SaaS. De esta manera, las empresas pueden operar directamente desde los entornos que ya utilizan, sin necesidad de modificar procesos ni herramientas.

Más allá del presente: Inteligencia predictiva al servicio del negocio

Próximamente, la plataforma sumará Aura Proyecta, un módulo avanzado con tecnología predictiva para empresas de todos los tamaños, desde corporaciones hasta tecnológicas en expansión, y que permite proyectar la recaudación diaria, mensual, por canal o medio de pago, utilizando modelos basados en el comportamiento histórico del negocio.

Aura Proyecta transforma los datos en decisiones estratégicas: ofrece previsibilidad, mejora la planificación del flujo de fondos y ayuda a las organizaciones a anticiparse a escenarios clave. Es una herramienta potente, diseñada para quienes buscan operar con inteligencia, agilidad y control.

Una propuesta verdaderamente integral

Como complemento esencial de su ecosistema, Gire cuenta con Rapipago, la red extrabancaria propia con más de 10.000 puntos de cobro en todo el país. Esta infraestructura física, construida durante décadas, sigue siendo clave para garantizar cobertura operativa, cercanía territorial e inclusión financiera.

Con la incorporación de Aura, Gire consolida un diferencial único: una plataforma digital innovadora que se complementa con una red física de alcance nacional, ofreciendo así una solución de recaudación realmente integral, que responde con eficacia a los desafíos de hoy y anticipa las oportunidades de mañana. Todo esto, bajo una visión de negocio con impacto económico, social y ambiental, que la compañía reafirma como parte del movimiento global de Empresas B.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.