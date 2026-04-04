Quiénes están cambiando el mercado del arte en América Latina

Diderot.Art –creada por un equipo de mujeres emprendedoras– impulsa una nueva forma de descubrir, probar y comprar arte contemporáneo, con el objetivo de democratizar el acceso al mercado a través de la tecnología.

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Cuando Lucrecia Cornejo y Angie Braun fundaron Diderot.Art en 2017, no buscaban simplemente crear una galería online, sino cambiar las reglas de un mercado históricamente percibido como inaccesible. Su objetivo: democratizar el acceso al arte contemporáneo, eliminando barreras físicas, geográficas y culturales.

Hoy, Diderot.Art busca consolidarse como la plataforma líder de arte contemporáneo en América Latina, conectando artistas y coleccionistas a través de una experiencia más accesible, transparente y digital. Cuenta con más de 200 artistas (tanto jóvenes como consagrados) y un catálogo con más de 3.000 obras. Los precios parten de alrededor de los 250 dólares, ampliando el acceso a nuevos públicos.

EXPERIENCIA LIVING 2026 DIDEROT

Como partner de arte de Experiencia Living Remeros Beach 2026, Diderot.Art se ocupó de proveer las cerca de 80 obras de más de 40 artistas que hoy se lucen (e impactan) en los 14 departamentos que integran la muestra. Cada proyecto fue todo un desafío. El equipo tuvo que encontrarse con cada uno de los estudios de diseño y arquitectura y trabajar en conjunto en una selección que tuviera que ver con la propuesta estética, la paleta de colores y el mood general de los ambientes. Esta integración refuerza el rol del arte como parte central del diseño contemporáneo y acerca la obra a nuevos contextos de uso.

Así, la feria funciona como una suerte de “galería expandida” en la que el arte está, literalmente, en todos los rincones: livings, dormitorios, pasillos, toilettes y hasta en los espacios más inesperados, esos que invitan a mirar con otros ojos. Hay, por supuesto, pinturas, pero también fotografías, esculturas y textiles que conviven con muebles y objetos y revelan todo lo que una obra bien elegida y bien ubicada es capaz de transformar.

Impactante obra del artista argentino Adrián Paiva en el departamento 201 by Gaby López Monzón.

La serie "Medianera", del el artista argentino Julián Medina, colocadas en el espacio 202 de Leticia Rocco.

En el comedor del departamento 001, by Julia Saramaga y Cristela Cavilgia, se luce "Tierra Color", de la artista argentina Agustina Ponce.

El desafío de acercar el arte a nuevos públicos

En Diderot.Art entienden que el mundo del arte todavía puede resultar intimidante para muchas personas. El problema no es la falta de interés en el arte, sino la falta de acceso. Bajo esa premisa, su convicción es clara: cualquiera puede ser coleccionista. Para eso, brindan asesoramiento gratuito y personalizado, ayudando a cada persona a encontrar la obra ideal para sus espacios.

“Lo que queremos es que el público deje atrás los miedos y se anime a sumar arte”, enfatiza Stefy Jaugust, curadora en Diderot.Art, para despejar algunos de los habituales pain points a la hora de empezar a comprar.

Obras de Sergio Castiglone (centro), Lola García Berro (izq.) y Felicitas Bonino.

"El aire entero III", una obra de Margarita García Faure de 190 x 100 cm en el espacio 101 de Rob Ortiz.

“Uno de los primeros obstáculos suele ser no saber por dónde arrancar. En Diderot.Art, esa lógica se simplifica porque se trata de una plataforma curada en la que cada artista y cada obra ya pasaron por un filtro experto. A partir de ahí, lo digital permite encontrar en un solo lugar una amplia oferta, explorar el propio gusto y tomar decisiones con más información. Por eso alcanza con elegir por ‘me gusta’ o ‘no me gusta’”, refiere Jaugust.

Y agrega: “A eso se suma el acompañamiento personalizado y ciertas herramientas que ayudan a tomar decisiones con más seguridad, como la posibilidad de visualizar cómo van a quedar las obras en el propio espacio a través de realidad aumentada o fotomontajes, e incluso probarlas durante algunos días antes de confirmar la compra”.

A otros miedos más instalados – como la idea de que el arte es inaccesible, la desconfianza en la compra online, o la duda entre si se trata de una inversión o una elección puramente estética– la propuesta responde con una experiencia completamente transparente: precios visibles, obras en distintos rangos y envíos asegurados que garantizan que cada pieza llegue en perfectas condiciones. También con la premisa que atraviesa toda la plataforma: para iniciarse no hace falta “saber de arte”, sino más bien prestar atención a lo que a cada uno le genera conexión. Lo demás (la calidad, la selección, el respaldo) ya está garantizado.

Del artista uruguayo Santiago García, "El silencio que borró un mundo", en el espacio by Adriana Randazzo.

"Carrot", de Sofía Ferrería, en el departamento 105 de Sara Plazibat.

En ese camino, Diderot.Art se consolida como una nueva forma de descubrir, probar y adquirir arte contemporáneo. Al fin y al cabo, el arte está ahí para vivirlo y dejarse transformar, ya sin tantos miedos, ni prejuicios, ni excusas.

En suma, Diderot.Art no solo facilita la compra de obras, sino que también busca formar una nueva generación de coleccionistas en la región.

Diderot.Art propone una nueva forma de vincularse con el arte: más directa, más transparente y sin barreras. Una experiencia pensada tanto para quienes dan sus primeros pasos como para quienes buscan construir una colección con criterio y acompañamiento experto.

Animate y encontrá tu próxima obra de arte en diderot.art

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