Diego Cabot 18 de mayo de 2020

Finalmente, al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo , le toco una vez más publicar en el Boletín Oficial un nuevo fracaso . Esta vez fue el turno de los fideos. Después del escándalo por la compra con sobreprecios en medio de la pandemia por el coronavirus y de la decisión de utilizar el precio máximo oficial, el Gobierno no logra hacerse de los alimentos que necesita .

Según lo que surge de la resolución 129/2020 publicada hoy, de los 1.700.000 paquetes de fideos de 500 gramos que pretendió comprar, sólo logró hacerse de 1.020.000 millones. "Decláranse fracasada en la Contratación por Emergencia COVID-19 Nº 9/20 la cantidad de 680.000 paquetes de fideos de sémola" , dice el la norma en su artículo cuarto. El guiso de Arroyo no logra tener todos los ingredientes.

LA NACION adelantó el 6 de mayo que las licitaciones no habían logrado seducir a los vendedores de alimentos y que no se llegaría a lo que el Gobierno necesitaba. El Estado no puede comprar alimentos al mismo precio que lo hace cualquier particular. Nadie le vende a un mal pagador.

Desde que estalló el escándalo, el 6 de abril pasado , el presidente Alberto Fernández dio la orden de comprar con un precio tope, el mismo al que su propio Gobierno le pone a todos los supermercados del país. Pero sin modificar la forma de contratar del Estado, pues aquella idea parece más un deseo que una realidad.

En la adjudicación que se publicó hoy, Molinos entregará 510.000 paquetes Lucchetti a $33 pesos cada uno y Alimentos Fransro otro paquete similar de las marcas Sua Pasta o Sei Pronto, a $36,80 cada uno.

La publicación de la imposibilidad de comprar alimentos despertó una fuerte reacción de los funcionarios de Desarrollo Social. En ese momento indicaron que la licitación seguía y que se iba a llegar a lo requerido. Algo de razón tenían. Efectivamente mantenían conversaciones con los proveedores, sólo que no fueron demasiado fructíferas. Entonces, cuando se recibieron las ofertas, habían logrado colocar más paquetes al punto que sólo quedaba pendiente la compra de 170.000 unidades. Pero negociadores de por medio, el remanente ahora es de 680.000.

Por estos días se conocerá qué pasó con otros rubros licitados. En su momento, las ofertas fueron las siguientes.

Harina (Paquetes de 1 kg)

Se licitaron 1.700.000 paquetes y se adjudicaron 510.000 (1.190.000 sin adjudicar) . El precio máximo que se licitó fue de $33,99. Las ofertas ganadoras fueron Morixe ( 340.000 a $31,50) y Clabecq (170.000 a $32,50). No calificaron por precio Complejo Almacenero San Salvador ($35,40) y Supermercado Pueblo ($39).

Aceite (botellas de 900 centímetros cúbicos)

Se licitaron 1.700.000 botellas y se adjudicaron 1.190.000 (510.000 sin adjudicar) . El precio máximo que se licitó fue de $68. Las ofertas ganadoras fueron Molinos (340.000 a $52), Distribuidora Alvear (340.000 a $60,54) y Valquirias (510,000 a $68).

Se licitaron 1.700.000 paquetes y no se adjudicó un solo kilogramo. El precio máximo que se licitó fue de $44,89. Las ofertas que hubo quedaron rechazadas por precio. A Molinos (340.000 a $49), Molinos San Roque (510.000 a $54,50) y Nordeste (170.000 a $53,40) no se les adjudicó nada.

Leche

Sin precios máximos establecidos, fue la única que tuvo sobreoferta. Mastellone, La Sibila, Milkaut y Alimentos Santa Clara se llevaron lotes de 340.000 unidades con precios que van desde los $360 a los $429 por unidad. Además, Menfralac ($468) y Alimentos Vida ($473) vendieron 170.000 unidades cada una. No llegaron a tener adjudicaciones Lácteos La Ramada y MHG .

Azúcar (paquetes de un kilo)

Al igual que el arroz, se licitaron 1.700.000 paquetes y hasta ahora no se adjudicó un solo kilogramo. El precio máximo que se licitó fue de $38,51. Las ofertas que hubo quedaron rechazadas por precio. Cooperativa La Esperanza ( 170.000 a $42), Distribuidora Alvear (170.000 a $56,34), Grupo Área (170.000 a $6499) y Ledesma (170.000 a $56). Esta noche esta última empresa destacó que aún están negociando el precio para ver si llegan a un acuerdo.

Arroz (paquetes de un kilo)

Se licitaron 1.700.000 paquetes y no se adjudicó un solo kilogramo. El precio máximo que se licitó fue de $44,89. Las ofertas que hubo quedaron rechazadas por precio. A Molinos (340.000 a $49), Molinos San Roque (510.000 a $54,50) y Nordeste (170.000 a $53,40) no se les adjudicó nada.

Lentejas (paquetes de 400 gramos)

Fue otro de los fracasos. Al igual que el arroz y la azúcar, se licitaron 1.700.000 paquetes y no se adjudicó ni uno solo . Además hubo un solo oferente, el Grupo Área , que acercó una propuesta de $62,99 el paquete, muy por encima de los $38,64 que se puso como precio máximo.

Fideos (paquetes de medio kilo)

En su momento, se licitaron 1.700.000 paquetes y se adjudicaron 1.530.000 (170.000 sin adjudicar). El precio máximo que se licitó fue de $36,91. Las ofertas ganadoras fueron Complejo Almacenero San Salvador (1.020.000 a $29,91) y Molinos (510.000 a $33). No calificaron por precio Alimentos Fransro ($39,70) y Supermercado Pueblo ($50).

En esta licitación de fideos, en el Gobierno esperaban que otros grandes fabricantes se presenten, especialmente el grupo Maxiconsumo con sus marcas Marolio . Justamente Víctor Fera fue uno de los grandes críticos de la supuesta cartelización en las licitaciones.

Sin embargo, después de la apertura se inició una negociación para lograr un menor precio. Molinos mantuvo su precio y su oferta y se quedó con la adjudicación de los paquetes. Complejo Almacenero Salvador , que tenía el precio más bajo, se bajó y finalmente, accedió a realizar una rebaja Fransro . De esta forma, y pese a la negociación oficial, pasaron de tener un faltante de 170.000 a los actuales 680.000.