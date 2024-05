Google, Apple y OpenAI: Milei sale a la búsqueda de inversiones en Silicon Valley, pero los analistas advierten por las condiciones macro

Escuchar

Esta semana, el presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos, donde se reunirá con algunos de los empresarios tecnológicos más influentes del mundo. Para los analistas, estos encuentros son un guiño para los mercados y dejan el mensaje de que la Argentina quiere volver a incorporarse a los negocios globales. Sin embargo, también advierten que, para atraer inversiones extranjeras hacia el país, primero se deberá estabilizar la macroeconomía y hacer las reformas necesarias.

La agenda oficial comenzó este lunes 27 de mayo. Durante su estadía, que durará cuatro días, se encontrará cara a cara con Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Sundar Pichai, CEO de Google; Sam Altman, número uno de Open AI, compañía líder en inteligencia artificial; y Mark Zuckerberg, creador de Facebook y CEO de la empresa Meta. También se espera que tenga una nueva cumbre con Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX.

“Hay que poner a la Argentina de nuevo en el camino de reconciliación con el mundo. Estos sucesivos viajes, entrevistas y reuniones personales con los CEO de compañías que está en la vanguardia de la frontera tecnológica, creo que van en ese sentido, buscan manifestar que la Argentina quiere ser parte. Veremos qué puede sumar el país en todo este gran ecosistema. En términos de recursos humanos hay mucho valor para aportar, pero la Argentina tiene un atraso tecnológico que no es menor. De todos modos, la llegada de inversores por ahora es solo una expresión de deseo. Primero van a esperar que el país esté realmente en condiciones macroeconómicas”, consideró Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Javier Milei y Mark Zuckerberg se encontrarán este jueves

Para Damián Palais, financial advisor de Cocos Capital, las reuniones que tendrá Milei en el transcurso de la semana tendrán el foco principal puesto en abrirle las puertas a la Argentina para crear un polo tecnológico para la inteligencia artificial. En ese sentido, remarcó que desde que se popularizó ChatGPT, el chatbot de OpenIA, el atractivo en Wall Street creció de manera exponencial. Por ejemplo, Nvidia, líder mundial de hardware y software para inteligencia artificial, registró una suba de casi 200% en el último año. En tanto, empresas como Google y Apple están desarrollando sus propios sistemas.

“Google y Apple son dos de las empresas más innovadoras en el mundo y operan en muchos países, por ende, abren búsquedas laborales principalmente en aquellos lugares en los que desarrollan sus actividades productivas, operativas y comerciales. Por esta razón, resulta interesante que vean atractivo invertir en la Argentina. El mundo corporativo sabe del potencial que tiene el país en materia de economía del conocimiento, donde se fundaron unicornios como Mercado Libre, Globant y Despegar, entre otros. Incluso, hoy se exporta mucho conocimiento vía el trabajo remoto. La demanda en este rubro por los argentinos es altísima”, agregó.

Señales macro

De todos modos, los mercados toman de manera cauta estos mensajes. Sobre todo luego de la experiencia de 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri prometió una “lluvia de inversiones” provenientes del exterior, que no fue tal. Sin grandes reformas, años después la Argentina entró en una crisis económica, y en agosto de 2019 ganó la presidencia Alberto Fernández. Sin reservas y con un dólar oficial congelado, en los últimos cuatro años se endureció el cepo cambiario y provocó trabas para girar dinero al exterior, un antecedente poco atractivo para las multinacionales que quieran transferir dividendos.

“Si no se hacen reformas estructurales, se puede repetir el mismo error. En 2016, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaba tener herramientas macroprudenciales, que en el fondo son restricciones a los movimientos de capital. No aconsejaban abrir las cuentas de capitales rápido y de la forma en la que se hizo; dos años más tarde, empezaron los problemas. Por eso no creo cuando hablan de sacar el cepo cambiario de un día para otro, primero se tienen que estabilizar las cuentas fiscales y el dólar”, remarcó Camusso.

Para los economistas, la aprobación del RIGI podría fomentar las inversiones del exterior Foto de Alexander Grey en Unsplash

Para el economista, una de las reformas que deberá hacerse es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que genera polémica en la negociación de la Ley Bases. La iniciativa contempla beneficios impositivos y exenciones en derechos de importación y exportación para proyectos cuyos montos mínimos oscilarían entre US$200 millones y US$900 millones

“Las reuniones que tendrá el Presidente tendrán el objetivo de abrir las puertas de nuestro país a inversiones extranjeras para que puedan desarrollar nuevas investigaciones acá. Para que eso se concrete deberá abrirse la economía, que es lo que busca el oficialismo con el RIGI incluido en la Ley Bases que buscan aprobar en el Congreso. Sin facilidad para mover capital, importantes empresas extranjeras verán dificultoso apostar por la Argentina”, coincidió Palais.

Para Camusso, quienes apuesten por hacer inversiones estratégicas en el país tendrán un dilema. Por un lado, llegar primero a ciertos sectores, como el litio. Por el otro, contar con un marco jurídico adecuado. Para eso, el Gobierno deberá dar muestras de una macroeconomía ordenada, iniciar el camino de una unificación cambiaria y simplificada, generar incentivos en el sistema productivo y estabilizar las cuentas fiscales.

“Hubo grandes fondos globales que invirtieron en la Argentina y fue un grave problema para ellos. Entonces, me parece que ahora lo van a pensar dos veces. Creo que las inversiones pueden venir una vez que esté aprobado un proyecto como el RIGI, pero no creo que sea antes de 2026, incluso posterior. Los inversores van a estar mirando lo que pase con la Argentina antes de poner una pata en el país, y no lo harán hasta que las condiciones más o menos no estén”, remarcó el director de Rafaela Capital.

Palais también consideró que hoy la principal barrera que tiene la Argentina es lo cerrada que está la economía frente al resto del mundo. Por esa razón, la flexibilización de materia económica y fiscal será un paso “elemental” para que las empresas extranjeras miren al país para invertir y así generar nuevos puestos de trabajo. “Es altamente probable que Milei hable de estos tópicos en las reuniones mencionadas”, cerró.