Gracias a Dios por Melania Trump

El museo de Buenos Aires que narra la historia de Eva Perón, la antigua primera dama de Argentina, está decorado con pancartas que indican el año de su nacimiento, 1919, pero no el de su muerte. Por si el visitante no lo capta, debajo de su rostro sonriente aparece la palabra “inmortal” en español. En el interior, las exposiciones relatan el papel de Perón en el fortalecimiento de la política populista de su esposo, Juan Perón, lo que le permitió ejercer su autoritarismo, su desdén por la independencia judicial y periodística y su afán por el capitalismo de Estado. Ella formó un vínculo tan fuerte con el pueblo argentino que cuando murió a los 33 años —por cáncer, en 1952—, millones de personas se agolparon para ver su cadáver. Las flores se agotaron, según dice una placa, no solo en Argentina, sino también en los países vecinos.

Un visitante estadounidense del Museo Evita podría salir con emociones contradictorias: asombro por el efecto perdurable de Eva Perón en Argentina y gratitud hacia Melania Trump. ¿Quién sabe hasta dónde habría llegado Donald Trump con una Evita a su lado? Firme, cautelosa y extravagantemente adornada, Melania Trump siempre ha parecido sentirse más cómoda en una torre Trump que en un mitin de Trump; en otras palabras, encaja mejor con su ambiciosa marca comercial que con su marca política, con la que es más fácil identificarse. Rara vez ha aparecido en mítines.

Lo más parecido a una revelación que ofrece el nuevo documental “Melania” es una escena en la que, preocupada por la seguridad, Melania Trump se opone repetidamente a la tradicional rutina de la primera pareja de bajar de la limusina presidencial para caminar un poco durante el desfile inaugural (al final, alegando el frío, Trump trasladó la celebración al interior). Por el contrario, Evita una vez apartó a un colaborador que intentaba bloquear a una suplicante con una llaga sifilítica en la boca y besó a la pobre mujer en los labios.

Eso es mucho pedir incluso para un populista, y mucho más para una exmodelo. Pero pensemos en lo que han hecho las esposas de presidentes más convencionales, no solo para suavizar la imagen de sus maridos, sino también para apoyar sus prioridades: pensemos en Laura Bush con la educación o Hillary Clinton con la sanidad. Cuando la Melania Trump ha mostrado interés por la política, sus prioridades han estado alejadas de las de su marido, si no en desacuerdo con ellas. “Había previsto algunas críticas a la luz del comportamiento de Donald en las redes sociales”, reconoció en 2024 en unas memorias, insistentes en llamarse “Melania”, al describir cómo se había sumado a la causa del ciberacoso (es decir, oponiéndose a él).

Melania Trump deja claro en el libro que apoya el derecho al aborto, otro asunto en el que debe de haber tenido poca influencia o haber decidido no ejercer la influencia que tenía. Sobre el ataque al Capitolio por parte de los seguidores de su esposo el 6 de enero de 2021, escribe: “La violencia que presenciamos fue inequívocamente inaceptable”. (No denunció la violencia mientras se producía, explica, porque “no estaba al tanto de los acontecimientos”). Ella es la primera inmigrante naturalizada que ocupa el cargo de primera dama, lo que también puede dar lugar a profundos —y, de ser así, también conmovedoramente irrelevantes— desacuerdos políticos. “No importa de dónde vengamos, estamos unidos por la misma humanidad”, dice en una de las muchas frases hechas del documental, aunque esta tiene un gran impacto, ya que el presidente ha calificado a algunos inmigrantes de “basura”.

Ella y Trump coinciden claramente en su resentimiento compartido por cómo fueron tratados durante y después de su primer mandato. En sus memorias, Melania Trump escribe sobre el cierre de su cuenta bancaria y la cancelación de varios proyectos empresariales, incluida una “iniciativa mediática” no especificada, debido, sospecha, a “prejuicios relacionados con mi apellido y mi afiliación política”. Haría falta un Trump muy recto para no disfrutar de cómo los titanes de los negocios se postran ahora ante la familia, y parece que no hay ningún Trump así. Eric Trump, el segundo hijo del presidente, recibió una inversión de US$500 millones en la empresa de criptomonedas de la familia por parte de un miembro de la realeza de Abu Dhabi, según informó el Wall Street Journal el 31 de enero. Posteriormente, se concedió a los Emiratos Árabes Unidos acceso a los chips de inteligencia artificial más avanzados de Estados Unidos.

Las apuestas de Trump

Melania Trump ha logrado una hazaña aún mayor de autocontratación al estilo Trump. No hubo que cambiar de manos ninguna tecnología segura. De hecho, al permitir el acceso a una cineasta en los días previos a la toma de posesión del año pasado, ella consiguió no aportar prácticamente nada de interés. Sin embargo, el documental fue financiado generosamente por Amazon, que, según el Journal, ofreció casi tres veces más que cualquier otro postor, US$40 millones, después de que ella le presentara la idea a Jeff Bezos durante una cena.

Según se informa, Melania Trump se quedó con al menos US$28 millones como honorarios, además del control editorial. Amazon está gastando US$35 millones para promocionar el anuncio que pagó a Melania Trump para que hiciera sobre sí misma. Ni siquiera el propio proveedor de Trump Steaks logró nunca un acuerdo tan hábil. (De hecho, uno se pregunta si la nueva demanda de US$10.000 millones del presidente contra el Gobierno que dirige, por la filtración de su declaración de impuestos, tiene como objetivo recuperar el liderazgo en una retorcida competición familiar).

Melania Trump, que a sus 55 años es 24 años más joven que su marido, ha hecho más que sus predecesoras como primera dama para afirmar su independencia personal, si no política. Desde que Martha Washington se comparó a sí misma con una prisionera estatal, las primeras damas han luchado contra la sensación de estar atrapadas. Pero ella ha vivido lejos de la Casa Blanca la mayor parte del tiempo y ha desaparecido de la vista del público durante largos periodos. A pesar de la riqueza de su esposo, la independencia financiera también es importante para ella; la llama “un valor fundamental” en sus memorias. Al menos, con su estafa, está construyendo su propia marca más que la de él, y lo hace en torno a un engaño relativamente inofensivo: que tiene un gusto excepcional, no una visión para Estados Unidos. Pat Nixon dijo que ser primera dama era “el trabajo no remunerado más difícil del mundo”. En esos dos aspectos, aunque solo sea en ellos, Melania Trump está a la altura de la vanidosa afirmación de su película de que está reinventando el papel.