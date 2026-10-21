Grupo México avisó que no competirá para quedarse con el Belgrano Cargas

Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente, no participará de la licitación para privatizar el Belgrano Cargas. La decisión comunicada este miércoles implica la salida de uno de los dos principales interesados por el proceso, que comprende las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y prevé concesiones por 50 años.

“En relación con el proceso de licitación del Belgrano Cargas, Grupo México informa que ha decidido no avanzar en la contienda”, señalaron sus representantes en la Argentina a través de un comunicado. La compañía no detalló en ese mensaje las razones.

El principal reparo del holding era el esquema de acceso abierto u “open access”, que el Gobierno mantuvo en los pliegos. Bajo ese modelo, los concesionarios administrarán y mantendrán las vías y gestionarán el tráfico, pero deberán permitir que otros operadores circulen con sus trenes mediante el pago de un peaje. Grupo México había planteado su preferencia por una mayor integración entre la administración de la infraestructura y la operación ferroviaria.

El retiro supone un cambio respecto de la posición que había transmitido tras la publicación de los pliegos. Consultado entonces por LA NACION, había ratificado, a través de GMXT USA, su “firme interés” en participar de la modernización de la red ferroviaria argentina y había confirmado que comenzaba un análisis en profundidad de las condiciones de la convocatoria.

Además, había anunciado un acuerdo estratégico con la estadounidense Wabtec, uno de los principales proveedores mundiales de equipos, componentes y tecnología ferroviaria, para una eventual participación en la Argentina. Ambas compañías ya mantienen vínculos comerciales en Estados Unidos y México.

La propuesta del grupo apuntaba a transformar la red en un ferrocarril de “alta eficiencia”, con trenes más largos, mayor capacidad de carga y velocidades comerciales más competitivas. Su interés abarcaba el transporte de productos de la agroindustria, la minería, los hidrocarburos y la industria.

El otro grupo que había manifestado públicamente su interés es el consorcio integrado por ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC). Tras el llamado a licitación, las agroexportadoras habían celebrado la publicación de los pliegos, aunque habían condicionado una eventual oferta al resultado de su evaluación.

“A partir de ahora, iniciaremos un análisis detallado de la documentación para evaluar el alcance de la convocatoria y preparar —si las condiciones lo justifican— una propuesta sólida, competitiva y de largo plazo”, habían señalado.

El proceso comprende inicialmente 7594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias. Según el cronograma de los pliegos, las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre y las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura está prevista para un minuto después. La adjudicación ponderará las inversiones comprometidas y el peaje máximo propuesto, entre otros factores.