Belgrano Cargas. Fuerte reclamo del agro, la industria y la minería en una provincia por dos ramales ferroviarios clave

El agro, la industria, el comercio y la minería de Salta se unieron para reclamar cambios en los pliegos de privatización del Belgrano Cargas. Advierten que la recuperación de dos ramales ferroviarios importantes para la producción del norte argentino figura como una inversión optativa y no obligatoria para la empresa que se haga cargo del servicio. El pedido también cuenta con el respaldo del gobernador Gustavo Sáenz. La preocupación es que, si no se modifican los pliegos, la recuperación de esas vías podría quedar postergada durante una concesión prevista por 50 años.

El reclamo es impulsado por la Mesa Empresaria y Productiva de Salta, conformada hace un año y medio por siete entidades: la Cámara de Minería de Salta, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras (Capemisa), la Cámara de Comercio e Industria de Salta, la Cámara de Comercio Exterior de Salta, la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Unión Industrial de Salta. Las organizaciones buscan que la recuperación de los ramales C14, que conecta Salta con Chile a través de Socompa, y C15, que llega hasta la frontera con Bolivia, sea obligatoria para la empresa que gane la licitación. Para eso, piden que el gobierno nacional modifique los pliegos antes del cierre de la presentación de ofertas, previsto para el próximo 11 de noviembre.

Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural Salteña, explicó a LA NACION que las entidades comenzaron a movilizarse hace aproximadamente un mes, cuando conocieron la letra chica de los pliegos de privatización del Belgrano Cargas. Aunque el proceso estaba previsto desde hacía tiempo, recién entonces advirtieron que la recuperación de los ramales C14 y C15 no figuraba entre las inversiones obligatorias. El dirigente reconoció que los plazos son ajustados y que todavía no saben si conseguirán una modificación antes de la presentación de ofertas, pero señaló que buscan dar mayor visibilidad al reclamo.

Estación Olacapato del ramal c14 gentileza Gobierno de Salta

En una carta titulada “El tren que le falta a la Argentina del norte”, Figueroa advirtió sobre las consecuencias que tendría para la producción regional dejar la recuperación de esas vías a criterio del futuro concesionario. El dirigente consideró que mantener esa situación durante una concesión de 50 años “nos parece un crimen”, por las dificultades que enfrenta el norte salteño para transportar su producción y acceder a otros mercados.

Uno de los principales problemas que señalan los productores es el elevado costo de transportar la producción desde el norte del país hasta los puertos del Gran Rosario. Según un informe de Prograno, citado por el Gobierno de Salta, en la zona de influencia del ramal C15 se producen cada año más de 1,8 millones de toneladas de granos, azúcar, papel y derivados, además de 252 millones de litros de alcohol y bioetanol. Actualmente, gran parte de esa producción se traslada en camiones, principalmente por la ruta nacional 34. “Estamos hablando de casi 40.000 camiones al año”, graficó Figueroa en el documento.

El mismo informe señala que transportar una tonelada de granos en camión desde el norte salteño hasta los puertos de Rosario puede costar US$80, un monto que equivale al 22% del precio de la soja y hasta el 40% del valor de la producción del maíz. Con un servicio ferroviario eficiente, los costos de transporte podrían reducirse entre un 20% y un 30%, según las estimaciones de la entidad.

Además de reducir los costos para los productores, las organizaciones consideran que la recuperación del ferrocarril permitiría mejorar las conexiones comerciales con los países vecinos. El C15 resulta importante para el transporte de la producción agroindustrial y la conexión con Bolivia, mientras que el C14 permitiría mejorar la salida de productos hacia Chile y los puertos del Pacífico. Este último también es considerado importante para los proyectos mineros de la Puna, especialmente ante la posibilidad de nuevas inversiones en litio y cobre. “Es una oportunidad para seguir trabajando con los países limítrofes y darle fuerza al corredor bioceánico”, sostuvo Figueroa en la carta.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta semana una reunión con representantes de la Mesa Empresaria y Productiva, legisladores nacionales y funcionarios provinciales para coordinar las gestiones destinadas a conseguir cambios en los pliegos de privatización. Durante el encuentro acordaron trabajar de manera conjunta para que la recuperación de los dos ramales sea incorporada entre las inversiones obligatorias.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó esta semana una reunión con representantes de la Mesa Empresaria y Productiva, legisladores nacionales y funcionarios provinciales Gobierno de Salta

Figueroa explicó que la reunión permitió coordinar los esfuerzos que hasta entonces venían realizando por separado las entidades y el gobierno provincial. Según informó oficialmente el gobierno salteño, Sáenz confirmó que ya había hablado con funcionarios nacionales para plantearles la preocupación de la provincia. “Yo hablé personalmente con funcionarios del gobierno nacional, y les expresé que es una preocupación grande la que tenemos y hay que resolverla de alguna forma”, afirmó el mandatario.

En la reunión participaron, además de Figueroa, la senadora nacional por Salta Flavia Royón; los diputados nacionales por Salta Pablo Outes, Yolanda Vega y Bernardo Biella; el ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho; el coordinador de Relaciones Políticas y Planificación Estratégica de la Gobernación, Ricardo Villada; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Salta, Javier Cerúsico; el director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, Pedro Pittaluga; y Pedro Arias, en representación de Prograno, junto con otros empresarios e integrantes de la Mesa Empresaria y Productiva.